ઉત્તરાયમણમાં પવન અંગે અંબાલાલ પટેલની આગાહી : વાદળોથી ઘેરાશે આકાશ

Ambalal Patel Prediction : આ વખતે ઉત્તરાયણ પર પવન રહેશે સારો... બપોર પછી દિશા અને પવનમાં ફેરફાર થઈ શકે.. 11 જાન્યુઆરી આસપાસ અને 18 જાન્યુઆરી અંતમાં ભારે આકરી ઠંડી પડશે. .હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી..
 

Updated:Dec 30, 2025, 04:43 PM IST

1/5
image

ગુજરાતીઓ માટે ઉત્તરાયણનો તહેવાર સૌથી ખાસ હોય છે. આ દિવસ માટે પહેલેથી તૈયારીઓ કરાતી હોય છે. આવામાં ઉત્તરાયણનો પવન હોય એ બહુ જ જરૂરી છે. આ ઉત્તરાયણ પર કેવો પવન રહેશે તે અંગે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે અત્યારથી જ આગાહી કરી દીધી છે.   

2/5
image

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ઠંડીને લઈને આગાહી કરી કે, આગામી સમયમાં માર્ચ સુધીમાં હવામાનમાં પશ્વિમ વિક્ષેપો આવના કારણે બદલાવ આવશે. ઘુમ્મસના લીધે રેલવે સેવાઓ અને હવાઈ સેવાઓમાં વિલંબ થઈ શકે છે. વિઝીબિલીટીને કારણે ગમખ્વાર અકસ્માત થઈ શકે છે. 

3/5
image

જાન્યુઆરીમાં 6 થી 14 તારીખ દરમિયાન હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે અને વાદળો આવશે. 11 જાન્યુઆરી આસપાસ અને 18 જાન્યુઆરી અંતમાં ભારે આકરી ઠંડી પડશે. 

ઉત્તરાયણે કેવો પવન હશે 

4/5
image

આગાહીકારનું કહેવું છે કે, ઉત્તરાયણ આસપાસ વાદળવાયુ આવી શકે છે. ઉત્તરાયણ પર સવારે 6 થી 7 કલાક પ્રતિક્રમી રહેશે. આંચકોનો સમય 20 કિમી પ્રતિ કિમી રહેશે. બપોરે પછી પવન દિશા અને પવનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. જોકે, તારીખ 18-21 જાન્યુઆરીમાં વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. વાદળવાયુ અને ભારે પલટા આવી શકે છે. 

માર્ચમાં આવશે વરસાદ

5/5
image

તેમની આગાહી મુજબ, માર્ચ સુધીમાં કમોસમી વરસાદ થશે. આગમી 24 કલાકમાં અસરકર્તા એક પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવતા ગુજરાતનું હવામાન બદલાઈ શકે છે. કરછના ભાગોમાં વાદળવાયુ કે હળવા વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. રાજસ્થાન સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન પસાર થતા ઉતર ગુજરાતના ભાગોમાં મહેસાણા, પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ડીસા, પાલનપુરમાં વરસાદ આવશે. તેમજ મધ્ય ગુજરાત, ગાંધીનગર, અમદાવાદ વિરમગામ, ભાગોમાં પણ હવામાન પલટો આવશે. તો સાબરકાંઠા, પંચમહાલ, મહીસાગર, બનાસકાંઠાના હવામાનમાં પલટો આવસે. સાથે જ વાદળ વાયુ પણ આવશે. રાધનપુર, સૂઈગામ વિસ્તારમાં છાંટા થવાની શક્યતા રહેશે. 

