પહેલીવાર અંબાલાલ પટેલે સૂર્યકલંક વિશે કરી આગાહી : શું વાતાવરણમાં મોટી ઉથલપાથલ થશે?
Ambalal Patel Ni Agahi : ગુજરાતમાં મિશ્ર ઋતુનુ આક્રમણ થઈ ગયું છે. ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. તેઓએ સૂર્ય કલંકને લઈને વાતાવરણ પર થતી અસર વિશે પણ આગાહી કરી.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, 8 ફેબ્રુઆરીથી એક પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ફરીએકવાર રાજ્યમાં વાદળો છવાઈ શકે છે. 10 ફેબ્રુઆરી આસપાસ કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવી શકે છે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષા થઈ શકે છે. તો ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
ફરી ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે
ઠંડી જતી રહી છે તેવુ ન સમજતા, કારણ કે પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે ફરીથી ઠંડીનો એક રાઉન્ડ આવશે. જેના લીધે તારીખ 8 થી 11 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તાપમાન ઘટી શકે છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં ઠંડી પડી શકે છે. લઘુત્તમ તાપમાન ૧૫-૧૬ ડિગ્રી આસપાસ રહેશે. પંચમહાલના ભાગો મહીસાગરના ભાગો લઘુત્તમ તાપમાન 15-16 ડિગ્રી આસપાસ થવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં પણ 15 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે.
ઠંડીનો પારો હજી નીચે જશે
મહત્તમ તાપમાન વધતું જશે એટલે ઠંડીમાં દિવસે ઘટાડો થવાની શક્યતા રહેશે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ટેસ્ટી 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મહત્તમ તાપમાન કેટલાક ભાગોમાં 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન થઈ શકે છે. દરિયા કિનારોના ભાગોમાં 20 થી 28 ડિગ્રી તાપમાન થવાની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 20 ડિગ્રી આસપાસ અને મહત્તમ 28 ડિગ્રી રહી શકે છે.
વધુ એક પલટો આવશે
હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, 12 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ પણ સવારમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. 23 ફેબ્રુઆરીથી હવામાનના મોટો પલટવાની શક્યતા રહેશે. જે માર્ચની શરૂઆત સુધીમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાદળવાયુ, છાંટા કે કમોસમી વરસાદ આવવાની શક્યતા છે. હમણાં સૂર્યમાં દાગ જોવા મળ્યું છે તેવું જાણવા મળ્યું છે, જો સૂર્યમાં કલંકો વધે તો તેની અસર મોસમ ઉપર પડતી હોય છે.
Trending Photos