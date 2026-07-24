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સાચવજો! અમદાવાદ સહિત 11 જિલ્લામાં આજે ભારે વરસાદનું ભયંકર 'રેડ એલર્ટ' 16 જિલ્લામાં ભારે આગાહી, અંબાલાલની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:55 AM IST

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં ચોમાસું પૂરજોશમાં ખીલી ઊઠ્યું છે ત્યારે રાજ્યવાસીઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન ક્ષેત્રના જાણીતા નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે અત્યંત ભારે સાબિત થઈ શકે છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં મેઘરાજા ધાણીફૂટ બેટિંગ કરે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.

16 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ: 11 જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ'1/5

16 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ: 11 જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ'

હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતોની ગણતરી મુજબ રાજ્યના 16 જેટલા જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેમાં 11 જિલ્લાઓમાં તો 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં મેઘાનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આગામી 3 કલાકમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં સાવચેતીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

અતિભારે વરસાદ અને રેડ એલર્ટ ધરાવતા વિસ્તારો2/5

અતિભારે વરસાદ અને રેડ એલર્ટ ધરાવતા વિસ્તારો

અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર અને કચ્છ. આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સાથે ગાજવીજ થવાની અને 41 થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદનો પૂર્વ વિસ્તાર, ગાંધીનગર તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા રોદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે.  

અન્ય જિલ્લાઓમાં મધ્યમ વરસાદની શક્યતા3/5

અન્ય જિલ્લાઓમાં મધ્યમ વરસાદની શક્યતા

રાજ્યના બાકીના ભાગો જેવા કે મોરબી, જામનગર, રાજકોટ, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અરવલ્લી, મહિસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ તેમજ દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

સંભવિત અસરો અને નુકસાનની ભીતિ4/5

સંભવિત અસરો અને નુકસાનની ભીતિ

તંત્ર દ્વારા ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાને પગલે નીચે મુજબની મુશ્કેલીઓ સર્જાવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. નિચાણવાળા રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવા, ટ્રાફિકજામ થવો તેમજ વાહનવ્યવહાર અને મ્યુનિસિપલ સેવાઓમાં ટૂંકા સમય માટે વિક્ષેપ પડી શકે છે. તેજ પવનને કારણે વૃક્ષોની ડાળીઓ તૂટવાની, રસ્તા પરના હોર્ડિંગ્સ/બેનર્સ ધરાશાયી થવાની તેમજ અત્યંત જૂના અને જર્જરિત મકાનોને નુકસાન પહોંચવાની સંભાવના છે. ભારે પવન અને અતિવૃષ્ટિના કારણે કૃષિ પાકને અસર થઈ શકે છે. પશુપાલકોને પોતાના પશુઓ અને મરઘાં-બતકાંઓને સુરક્ષિત સ્થળે આશ્રય આપવા સલાહ આપવામાં આવી છે.

નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ સલાહ અને સાવચેતીના પગલાં5/5

નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ સલાહ અને સાવચેતીના પગલાં

ગાજવીજ અને વાવાઝોડા દરમિયાન બિનજરૂરી બહાર જવાનું ટાળો અને સુરક્ષિત મકાનમાં રહો, ઝાડ કે વીજળીના થાંભલાથી દૂર રહો, ખુલ્લા મેદાનમાં કે મોટા વૃક્ષો નીચે ક્યારેય આશ્રય ન લો, વીજળીના કડાકાતી વખતે ઘરના મોંઘા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પ્લગમાંથી કાઢી નાખો, ખૂબ જ જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી આગામી 48 કલાક દરમિયાન મુસાફરી કરવાનું ટાળો.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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