/નવી સિસ્ટમ સક્રિય થતા ભારે વરસાદના એંધાણ! ગુજરાતમાં સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં કેવું રહેશે હવામાન? જાણો અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી

Gujarat Weather Forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસો માટે વરસાદ અને તાપમાનને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આજથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો જોવા મળશે. હાલમાં ભારતભરમાં 3 થી 4 હવામાન સિસ્ટમ કાર્યરત છે, જે આગામી સમયમાં સારા વરસાદના સંકેત આપે છે. હાલમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ ધીરે-ધીરે મધ્યપ્રદેશ તરફ વધીને ઉત્તર ભારત તરફ ફંટાય તેવી શક્યતા છે. આ કારણે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 6 સપ્ટેમ્બરથી આ ઝાપટાંનું પ્રમાણ વધવાની ધારણા છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી મુજબ, આજથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતના હવામાનમાં નોંધપાત્ર પલટો આવવાની શક્યતા છે. એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ ધીરે ધીરે મધ્યપ્રદેશ સુધી આવીને ઉત્તર ભારત તરફ આગળ વધશે. આ સિસ્ટમની અસરથી ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભિન્ન-ભિન્ન ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 6 તારીખથી આ વરસાદી ઝાપટાંનું પ્રમાણ કંઈક અંશે વધી શકે છે. હાલમાં ભારતના અલગ-અલગ ભાગોમાં 3 થી 4 સિસ્ટમ સક્રિય બનેલી છે, જે ગુજરાતમાં સારા વરસાદ માટે સાનુકૂળ અને સકારાત્મક સંકેત આપે છે.
હાલમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં અપેક્ષા મુજબનો વરસાદ થઈ રહ્યો નથી. આનું મુખ્ય કારણ વાતાવરણના ઉપલા લેવલે સર્જાયેલું સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે. વાતાવરણમાં નીચલા લેવલે ભેજ તો રહેલો છે, પરંતુ ઉપલા લેવલે પૂરતો ભેજ ન હોવાને કારણે સિસ્ટમ મજબૂત બની શકતી નથી અને સારો વરસાદ વરસી શકતો નથી. આ ઉપરાંત ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ભારે ઝાપટાં પડશે, જ્યારે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ આ સિસ્ટમથી સારા વરસાદના સંકેતો છે. સપ્ટેમ્બરના ત્રીજા સપ્તાહમાં પણ ગુજરાતના અલગ-અલગ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે.
10 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ દક્ષિણ બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી અને મજબૂત સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા છે. આ સિસ્ટમનો માર્ગ ગુજરાત કે રાજસ્થાન તરફ રહેવાની સંભાવના છે. જેના પરિણામે 12 થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં વ્યાપક વરસાદ થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં હળવાથી ભારે, તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. રાજ્યમાં સરેરાશ 02 થી 06 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 04 થી 06 ઈંચ વરસાદ પડવાની વકી છે.
સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદની સાથે તાપમાનમાં પણ ફેરફારો જોવા મળશે. 13મી સપ્ટેમ્બરે અને ત્યારબાદ ૨૩મી સપ્ટેમ્બરે રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા છે. આ ગરમીના કારણે હવાનું હળવું દબાણ ઊભું થશે, જે ફરીથી વરસાદી માહોલ સર્જવામાં મદદરૂપ બનશે. જો ઓક્ટોબર મહિનામાં IOD (ઈન્ડિયન ઓશન ડાયપોલ) પોઝિટિવ રહેશે, તો તે સમયે પણ નવી સિસ્ટમો બની શકે છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 05 ઓક્ટોબર વચ્ચે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 05 ઓક્ટોબર અને 17 ઓક્ટોબરના રોજ દરિયાકિનારે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
સપ્ટેમ્બર માસમાં થનારો આ વરસાદ ખેતી માટે થોડો ચિંતાજનક બની શકે છે. જો 24 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ વરસાદ થશે, તો ખેતરમાં ઊભેલા કપાસના રૂની ગુણવત્તા બગડવાની પૂરી શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, સપ્ટેમ્બર માસમાં વરસાદ પડવાથી પરિપક્વ થઈ ગયેલા અન્ય પાકો ખેતરમાં જ ઊગી જવાની ભીતિ રહે છે. ભેજવાળા વાતાવરણ અને વરસાદના કારણે ખેતરોમાં ઝેરી જીવજંતુઓનો ઉપદ્રવ પણ વધી શકે છે, જેથી ખેડૂતોએ વિશેષ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.