/નહીં આવે એવું ના સમજતા! હજું આગામી 24 કલાકમાં વરસાદી વહન આવશે; ભારે વરસાદને લઈને અંબાલાલની ભુક્કા કાઢતી આગાહી

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસું પૂરા જોશમાં સક્રિય થયું છે ત્યારે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી 48 કલાક માટે વરસાદને લઈને મોટી અને ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસું પૂરજોશમાં ખીલી ઉઠ્યું છે ત્યારે પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી ૪૮ કલાકને લઈને વરસાદની ધમાકેદાર આગાહી કરી છે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા ગાજવીજ સાથે ધમાકેદાર બેટિંગ કરે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળભરાવની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.
મધ્ય અને પૂર્વ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં મેઘરાજાનો ભારે પ્રકોપ જોવા મળી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાતના જણાવ્યા અનુસાર, વડોદરા અને આણંદના મોટા ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત પૂર્વ ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લાઓમાં પણ મૂશળધાર વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે, જેના પગલે સ્થાનિક તંત્રને પણ એલર્ટ રહેવાની જરૂર છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી શકે છે. આહવા, ડાંગ, વલસાડ, સુરત અને નવસારીના કેટલાંક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ પડવાની પૂરી શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદના પરિણામે જળભરાવ અને પૂર જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જેવા મધ્ય-ઉત્તરના શહેરોમાં આગામી 24 કલાકમાં વરસાદી સિસ્ટમ (વરસાદી વહન) સક્રિય થશે. અમદાવાદ શહેર અને આસપાસના ભાગોમાં આજે બપોર પછીથી જ મેઘરાજાનું આગમન થઈ શકે છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ પડી શકે છે, જેનાથી રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવાની શક્યતા રહેલી છે.
સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો, ભાવનગર, અમરેલી સહિત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદ આવી શકે છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, ધ્રાંગધ્રા, મોરબી અને જામનગરમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવી શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, હિંમતનગર અને સાબરકાંઠામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે, જ્યાં આગામી દિવસોમાં તબક્કાવાર વરસાદનું જોર વધશે. આ સાથે જ કચ્છ અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે.