ગુજરાતમાં પહેલો વરસાદ ક્યારે આવશે અને ચોમાસું કેવું જશે તે વિશે હવામાનશાસ્ત્રી પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી

ગુજરાતમાં પહેલો વરસાદ ક્યારે આવશે અને ચોમાસું કેવું જશે તે વિશે હવામાનશાસ્ત્રી પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી

Paresh Goswamin Gujarat Monsoon 2026 Prediction : હાલ અલ નીનોને કારણે ભારતનું ચોમાસું ચર્ચામાં છે. કારણ કે, અલ નીનોની અસરને પગલે આ વર્ષનું ચોમાસું નબળું રહેવાનુ છે. ત્યારે જાણીતા હવામાનશાસ્ત્રી પરેશ ગોસ્વામીએ ગુજરાતના ચોમાસા અંગે આગાહી કરી છે. આવો જાણીએ, પરેશ ગોસ્વામીએ શું આગાહી કરી તે જાણીએ.

Updated:May 01, 2026, 07:00 AM IST

ગુજરાતનું ચોમાસું કેવું રહેશે?

1/4
image

આગાહીકાર પરેસ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું કે, આ વખતે ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેશે. જૂન મહિના પ્રથમ સપ્તાહમાં ગુજરાતમાં વરસાદ આવી જશે. 13 થી 15 જૂનની આસપાસ વાવણીલાયક વરસાદ થશે. 22થી 25 જૂન દરમિયાન પણ સારો વરસાદ પડશે. ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસાદ પડશે. 

જુલાઈમાં વરસાદ કેવો રહેશે?

2/4
image

હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ આગાહી કરતા કહ્યું કે, ગુજરાતમાં અન્ય જગ્યાએ 2થી 7 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદ પડશે. જૂન મહિનામાં બે રાઉન્ડની અંદર વાવણી થશે. 1થી 10 જૂન દરમિયાન અનેક જગ્યાએ વરસાદ પડશે. 

ભારતમાં અલ નીનો અસર (El Nino Impact on India) 

3/4
image

હાલ અલ નીનો દેશભરમાં ચર્ચામાં છે. 2026 ની શરૂઆતમાં વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રશાંત મહાસાગરના અનેક ભાગોમાં તાપમાનમાં વધારો, વધુ ગરમીની આગાહી કરી છે. આ હવા ગરમીને અહીતહી ફેરવી રહી છે. આ તમામ સંકેતોએ મળીને એક મજબૂત અલ નીનોની સંભાવના વધારી દીધી છે. ભારતમાં હાલ ભીષણ ગરમીનો સમય ચાલી રહ્યો છે. હાલની સ્થિતિ નબળા ચોમાસા તરફ સંકેત કરે છે. ખાસ કરીને એ વર્ષોમાં, જેમાં અલ નીનો આફત આવે છે. 

ઉત્તર ભારતમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો

4/4
image

આજે ઉત્તર ભારતમાં અનેક રાજ્યોમાં કરા સાથે વરસાદ આવશે. હિમાચલ પ્રદેશમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો. તો શિમલામાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ આવ્યો. ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ અનેક જગ્યાએ વરસાદ રહ્યો. નોએડામાં વીજળી કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ ત્રાટક્યો હતો. નોએડામાં ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદથી માહોલ બગડ્યો હતો. દિલ્લી-NCRમાં વરસ્યો કરા સાથે વરસાદ આવ્યો. ગાઝિયાબાદમાં પણ કરા સાથે વરસાદ વરસ્યો. હજી પણ, 3 દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. ગઈકાલે બેંગલુરુમાં પણ કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો.    

Monsoon 2026પરેશ ગોસ્વામીParesh Goswamiચોમાસાની આગાહી

Trending Photos