દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પડશે કમોસમી વરસાદ; આ વિસ્તારો માટે આગામી 7 દિવસ ખતરાની ઘંટી!

Ambalal Patel Forecast: ચોમાસાએ વિદાય લીધી, શિયાળો આવી ગયો પરંતુ મેઘરાજા ગુજરાત છોડવા તૈયાર નથી. આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર ચેતવણી આપી છે કે, ઓક્ટોબરના અંત અને નવેમ્બરની શરૂઆતમાં ગુજરાત ફરી વરસાદ આવી શકે છે. શિયાળામાં વરસાદ જે અસામાન્ય ન કહી શકાય પરંતુ પણ ખતરાની ઘંટી છે.

Updated:Oct 22, 2025, 08:31 AM IST

ગુજરાતમાં ફરી એકવાર મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવવા માટે આવી રહ્યા છે. ચોમાસાએ તો વિદાય લઈ લીધી છે પણ મેઘરાજા ગુજરાત છોડવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘો વરસે તેવી આગાહી કરીને ખેડૂતોને ચિંતામાં મુકી દીધા છે. ક્યારે આવવાનો છે વરસાદ? ક્યાં ધોધમાર અને ક્યાં ધીમીધારે આવવાનો છે વરસાદ?

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદના છાંટા પડશે. એટલે કે, ગાંધીનગરથી લઈને કચ્છ સુધી, એટલે કે, કોઈ વિસ્તાર કોરો નહીં રહે. નવેમ્બર માસમાં દેશ સહિત ગુજરાતનો હવામાન પલટાશે અને શિયાળે અને ચોમાસું આવ્યું હોય તેવું જણાશે.  

અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત આવે તો રાજસ્થાન ઉત્તર ભારતના ભાગો, ત્યાર બાદ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તેની અસર થઈ શકે છે. નવેમ્બર માસમાં દેશ સહિત ગુજરાતનો હવામાન પલટાશે અને શિયાળે અને ચોમાસું આવ્યું હોય તેવું જણાશે. અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત આવે તો રાજસ્થાન ઉત્તર ભારતના ભાગો, ત્યાર બાદ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તેની અસર થઈ શકે છે. 

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળના ઉપસાગર અને અરબી સમુદ્રમાં એક સાથે વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થશે અને મજબૂત બનશે. આ બંને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરને કારણે 4 નવેમ્બર સુધીમાં રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે અને ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાશે. 

અંબાલાલ પટેલના મતે, ઓક્ટોબર મહિનાના અંતમાં પણ એક મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) સર્જાશે, જે ઉત્તર તરફના હવામાનને અસર કરશે. ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો વરસાદ થવાથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે.  

gujarat rainsHeavy RainsHeavy rainfallheavy rainfall alertHeavy Rain AlertColdwave Alert

