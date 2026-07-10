/બંગાળની ખાડીથી રાજસ્થાન સુધી પથરાયેલી છે વરસાદી સિસ્ટમ! ગુજરાત સહિત 18 રાજ્યોમાં 48 કલાક આંધી, કરા અને મુશળધાર વરસાદનું એલર્ટ

Gujarat Weather Forecast: દેશભરમાં ચોમાસું પૂરજોશમાં આગળ વધી રહ્યું છે અને હવામાન વિભાગે આગામી 48 કલાકને ખૂબ જ સંવેદનશીલ ગણાવ્યા છે. ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ હળવા વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો 162.5 મિમી વરસાદ વરસ્યો છે. આગામી 11 અને 12 જુલાઈએ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. બંગાળની ખાડીથી ઉત્તર-પશ્ચિમ રાજસ્થાન સુધી ફેલાયેલી ચોમાસુ ટર્ફ અને મધ્ય ભારત પર સર્જાયેલા લો પ્રેશર એરિયાને કારણે દિલ્હી-એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ સહિત 18 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, આંધી, કરા પડવા અને વીજળી પડવાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
ઘણી જગ્યાએ 80 થી 85 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. પહાડી રાજ્યોમાં ભૂસ્ખલન અને મેદાની વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાનો ખતરો વધી ગયો છે. હવામાન વિભાગે લોકોને સતર્ક રહેવા અને મુસાફરી કરતા પહેલા હવામાનના અપડેટ્સ તપાસવાની સલાહ આપી છે. IMD અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, ઓડિશા, આસામ, મેઘાલય, મહારાષ્ટ્ર અને કેરળમાં ભારે વરસાદ સાથે તેજ આંધીનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઘણી જગ્યાએ વીજળી પડવાની અને કરા પડવાની પણ સંભાવના છે.
દિલ્હી-એનસીઆરમાં 10 જુલાઈએ હવામાન સૌથી વધુ સક્રિય રહેવાની ધારણા છે. IMD એ રાજધાનીમાં ભારે વરસાદ, ગાજવીજ સાથે 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની ચેતવણી આપી છે. લોકોને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અને ખુલ્લામાં ન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ગુરુગ્રામ, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ અને ફરીદાબાદમાં પણ ભારે વરસાદની અસર જોવા મળી શકે છે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે, રાજ્યમાં 27 થી 30 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ સક્રિય થવાની સંભાવના છે. રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત ઑગસ્ટના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ સારો વરસાદ પડશે. જેના કારણે નદી, તળાવોમાં નવા નીર આવશે. તાપીના જળસ્તરમાં પણ વધારો થશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 15 જુલાઈ સુધી રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની સંભાવના છે. જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં 17 જુલાઈ સુધી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ચોમાસું સંપૂર્ણપણે સક્રિય છે. મેરઠ, ગૌતમ બુદ્ધ નગર, અલીગઢ, મથુરા, આગરા, કાનપુર, લખનૌ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. સતત વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા અને પાકને નુકસાન થવાની આશંકા છે.
બિહારના ગયા, પટના, પૂર્વ અને પશ્ચિમ ચંપારણ, સારણ, વૈશાલી, મુઝફ્ફરપુર સહિતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને આંધીનું એલર્ટ છે. હવામાન વિભાગે ખાસ કરીને વીજળી પડવા અંગે સતર્ક રહેવા જણાવ્યું છે. ગંગા અને તેની સહાયક નદીઓના જળસ્તર પર પણ તંત્ર નજર રાખી રહ્યું છે.
મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ, પુણે, રત્નાગિરી અને કોંકણ વિસ્તારમાં ચોમાસાની સૌથી વધુ અસર જોવા મળી રહી છે. મુંબઈમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદ સાથે ક્યાંક ક્યાંક ભારે વરસાદની આગાહી છે. 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. સતત વરસાદને કારણે નદીઓના જળસ્તરમાં વધારો થયો છે અને ટ્રાફિક પણ પ્રભાવિત થયો છે. વહીવટીતંત્રએ લોકોને નદી-નાળા કિનારે ન જવાની અપીલ કરી છે. હવામાન વિભાગની સલાહ મુજબ, આ સમયગાળા દરમિયાન સાવચેતી રાખવી અને સ્થાનિક હવામાન અપડેટ્સ પર નજર રાખવી અત્યંત જરૂરી છે.