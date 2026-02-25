ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! ગુજરાતના આ વિસ્તારો માટે આગામી 24 કલાક ભારે, ભયાનક છે આગાહી
Amabalal Patel Rain Forecast: ગુજરાતમાં શિયાળાની વિદાય વેળાએ વાતાવરણમાં જોરદાર પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. મંગળવારે અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક શહેરોમાં અચાનક વાતાવરણ બદલાયું હતું અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું. હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ હજુ આગામી થોડા દિવસો ગુજરાત માટે મહત્વના સાબિત થશે.
અંબાલાલ પટેલની ‘માવઠા’ની ચેતવણી
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની પ્રબળ શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તેમના મતે, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન અને અરબ સાગરના ભેજને કારણે પશ્ચિમ વિક્ષેપ (Western Disturbance) સર્જાશે. અંબાલાલ પટેલે પણ માવઠાને લઈ આગાહી કરી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વરસાદ વરસી રહ્યો છે.
અંબાલાલ પટલેની આગાહી અનુસાર આગામી દિવસોમાં હાલના વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર ઘટી જશે. અરબ સાગરમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતા તેની અસર ઓછી થઈ જશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં ભેજના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ યથાવત રહેશે. ફરી એક વખત રાજ્યમાં હવામાનમાં અચાનક પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. આજના દિવસે કેટલાક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ વરસવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
ખાસ કરીને ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં આ બદલાવ વધુ અસરકારક બની શકે છે. રાજ્યના 17 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ સાથે વરસાદ ત્રાટકી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઇને મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાત સુધીના જિલ્લાઓમાં માવઠાનું એલર્ટ છે. કેટલાક જિલ્લામાં તો યલો એલર્ટ અપાયુ છે.
હવામાનની આગાહી
હાલમાં ગુજરાતમાં ઉત્તર-પશ્ચિમથી ઉત્તર દિશાના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. વિભાગની મુખ્ય વાતો નીચે મુજબ છે. આગામી 7 દિવસમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 2-3°C નો ધીમે-ધીમે ઘટાડો થઈ શકે છે. ન્યૂનતમ તાપમાનમાં પણ આગામી ત્રણ દિવસમાં 2-3°Cનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, ત્યારબાદ હવામાન સ્થિર રહેશે. હવામાન વિભાગ મુજબ 28 ફેબ્રુઆરી સુધી મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે, જોકે એક-બે દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે.
કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા?
સૌરાષ્ટ્ર: ગીર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને સુરેન્દ્રનગર. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત: અમદાવાદ, મહેસાણા, ગાંધીનગર અને અરવલ્લી. દક્ષિણ ગુજરાત: વડોદરા, સુરત અને નવસારીમાં શનિવાર સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદની શક્યતા છે. 25 થી 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે તેમ હોવાથી ખેતીના પાકને સુરક્ષિત કરી લેવા અને સાવચેતી રાખવા જણાવાયું છે.
માર્ચમાં પણ પલટો આવશે
અંબાલાલ પટેલના મતે આ પલટો માત્ર ફેબ્રુઆરી પૂરતો મર્યાદિત નથી. 27 ફેબ્રુઆરીથી માર્ચની શરૂઆત સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. આ ઉપરાંત 15 માર્ચ પછી પણ રાજ્યના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીનો ભેજ દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર તરફ આવતા દક્ષિણ ગુજરાતના હવામાનમાં ફરી પલટો આવી શકે છે.
