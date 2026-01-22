કમોસમી વરસાદ ધરતીપુત્રો સામે કેવો બનશે વેરી? જાણો અંબાલાલ પટેલની તારીખ સાથેની આગાહી
Ambalal Patel ni Agahi: ગુજરાતમાં શિયાળાનો ચમકારો અનુભવાઈ રહ્યો છે. સવાર-સાંજ ઠંડી હવા અને ધુમ્મસથી વાતાવરણમાં ઠંડક જોવા મળી રહી છે. પરંતુ આ સુખદ ઠંડી વચ્ચે ખેડૂતોના મનમાં ચિંતાના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22 જાન્યુઆરીથી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે ગુજરાતમાં માવઠાનો માર પડી શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કચ્છમાં પણ માવઠું વરસી શકે છે.
શિયાળાની મસ્ત મજાની ઠંડી ગુજરાતભરમાં છવાઈ ગઈ છે. સવારે વહેલી કડકડતી ઠંડીમાં ગુજરાતીઓ મોર્નિંગ વોક અને જીમમાં પરસેવો પાડી શરીરને ગરમ કરી રહ્યા છે. પરંતુ આ ઠંડીની ઋતુ ખેડૂતો માટે ચિંતા લઈને આવી છે. કારણ કે, આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે માવઠાની કરી છે આગાહી. ક્યાં આવવાનો છે કમોસમી વરસાદ?. વરસાદ ધરતીપુત્રો સામે કેવો બનશે વેરી?
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
22થી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કચ્છમાં પણ માવઠું વરસી શકે છે. માત્ર જાન્યુઆરી જ નહીં, ફેબ્રુઆરી માસમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે...ફેબ્રુઆરીમાં ત્રણ વખત વાતાવરણ બદલાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ક્યાંક ગાજવીજ સાથે વરસાદ, તો ક્યાંક ધીમાધારે મેઘરાજા વરસી શકે છે અને ક્યાંક કરાં સાથે વરસાદ અન્નદાતાઓની મહેનત પર પાણી ફેરવી શકે છે.
ફેબ્રુઆરીમાં ત્રણ વખત વાતાવરણ બદલાવાની આગાહી
જો માવઠું વરસ્યું તો રવિ પાક, શાકભાજી અને બાગાયત પાકોને મોટા પાયે નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ખેડૂતો માટે આ આગાહી ચિંતાજનક બની છે. બીજી તરફ રાજ્યના હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ વાતાવરણ સુકું રહેવાની આગાહી કરી છે. ઉત્તરપૂર્વના પવન ફૂંકાવાના કારણે હાલ વરસાદની કોઈ સંભાવના નથી. આગામી 48 કલાક તાપમાન યથાવત્ રહી શકે છે. ત્યારબાદ 2થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે અને 25 જાન્યુઆરીથી ફરી 2થી 4 ડિગ્રી તાપમાન વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગે શું આપી મોટી રાહત? પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાને કારણે સાયક્લોનિક સિસ્ટમ અને લો પ્રેશરની અસર ગુજરાત પર પડશે. તેની અસર હેઠળ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. રવિ પાક પર વિપરીત અસર થવાની શક્યતા છે, જેથી ખેડૂતોને સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં માવઠું આવી શકે છે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, એટલું જ નહીં, 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ફરી એક વખત હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે અને 13 ફેબ્રુઆરીએ પણ વાતાવરણ બદલાય તેવી આગાહી કરી છે.
આગામી એક અઠવાડિયામાં એક પછી એક ત્રણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા છે, જેના કારણે હિમાલયના વિસ્તારોમાં ભારે બરફવર્ષા અને વરસાદ થશે. તેની સીધી અસર ગુજરાતના હવામાન પર પણ જોવા મળશે. 22 જાન્યુઆરીએ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી હટી જશે, જેના બાદ કાતિલ ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ આવશે. ગુજરાતના અનેક શહેરોનું તાપમાન નીચે પડી જશે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે. સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ ઠંડી વચ્ચે હવે ખેડૂતો માટે ચિંતાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે.
ગુજરાત પર ફરી એકવાર માવઠાની મુસીબત ત્રાટકવાની છે. વાતાવરણમાં મોટું પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યું છે, જે ગુજરાતને અસર કરશે. હવામાન વિભાગના નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, પશ્ચિમી વિક્ષેપથી કચ્છ અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. આ સાથે જ અમદાવાદ ને ગાંધીનગરનું વાતાવરણ પણ પલટાશે. તો ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. જાન્યુઆરી મહિનાના અંત સુધી રાજ્યમાં ઠંડી, ધુમ્મસ અને કમોસમી વરસાદ જેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.
Trending Photos