છાતીના પાટિયા હલી જાય એવી ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ડરામણી આગાહી! આ વિસ્તારોમાં પડશે કમોસમી વરસાદ
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં શિયાળાની જમાવટ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી સમય માટે મોટી આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) ને કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં વારંવાર પલટા જોવા મળશે, જેની અસર માર્ચ મહિના સુધી ચાલુ રહી શકે છે. 10 જાન્યુઆરીથી પવન ફૂંકાવાની સાથે ઠંડી વધશે. તેમણે ઉતરાયણના દિવસોની આગાહી પણ કરીને જણાવ્યું કે ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઠંડી સાથે પવન ફૂંકાશે. ઉત્તરાયણના બે દિવસ દરમિયાન પવન ફૂંકાશે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ઠંડા પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને કમોસમી વરસાદની શક્યતા
આગામી 24 કલાકમાં એક સક્રિય પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે ગુજરાતનું હવામાન પલટાશે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અથવા હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. રાજસ્થાનમાં સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને કારણે મહેસાણા, પાટણ, સમી, હારીજ, બનાસકાંઠા, ડીસા અને પાલનપુર જેવા વિસ્તારોમાં હવામાન પલટાશે. મધ્ય અને પૂર્વ ગુજરાતના ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વિરમગામ, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ અને મહીસાગરમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને રાધનપુર અને સુઈગામ જેવા સરહદી વિસ્તારોમાં છાંટા પડી શકે છે.
જાન્યુઆરીમાં ઠંડીનો કહેર અને વાતાવરણમાં પલટો
જાન્યુઆરી મહિનો ઠંડી અને પલટાઓથી ભરપૂર રહેશે. 6 થી 14જાન્યુઆરીમાં આ સમયગાળા દરમિયાન વારંવાર વાદળો આવશે અને હવામાનમાં પલટો જોવા મળશે. 11 જાન્યુઆરીની આસપાસ અને 18 જાન્યુઆરીના અંતિમ દિવસોમાં રાજ્યમાં આકરી ઠંડી પડવાની શક્યતા છે.
ઉતરાયણ પર પવનની ગતિ અને વાતાવરણ
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે પતંગરસિયાઓ માટે ઉતરાયણનું હવામાન મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. ઉતરાયણની આસપાસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. સવારના 6 થી 7 કલાક દરમિયાન પવનની ગતિ 20 કિમી પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે. બપોર પછી પવનની દિશા અને ગતિમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે, જે પતંગબાજીને અસર કરી શકે છે.
ધુમ્મસ અને ટ્રાફિક પર અસર
અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા જણાવ્યું છે કે વિક્ષેપોને કારણે વાતાવરણમાં ભેજ વધતા ગાઢ ધુમ્મસની સમસ્યા સર્જાશે. ધુમ્મસને લીધે રેલ્વે અને હવાઈ મુસાફરીમાં વિલંબ થઈ શકે છે. વિઝીબિલિટી ઘટવાને કારણે હાઈવે પર ગમખ્વાર અકસ્માત થવાની ભીતિ રહે છે, તેથી વાહન ચાલકોને સાવચેત રહેવા સલાહ આપવામાં આવી છે.
જાન્યુઆરીના અંતમાં સ્થિતિ
અંબાલાલ પટેલે જાન્યુઆરીના અંત વિશે આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે 18 થી 21 જાન્યુઆરી વચ્ચે ફરી એકવાર વાતાવરણમાં ભારે પલટો આવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વાદળવાયુ અને ઠંડા પવનોને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થવાની શક્યતા છે. કમોસમી વરસાદ અને વાદળછાયા વાતાવરણની આગાહીને જોતા ખેડૂતોએ પોતાના પાકને સુરક્ષિત રાખવા માટે આયોજન કરવું હિતાવહ છે.
