/આ જિલ્લાઓમાં હજુ પણ ધડબડાટી બોલાવશે મેઘરાજા... હવામાન વિભાગે કરી મોટી આગાહી

Gujarat Rain : આજે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો હતા. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાયો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
Gujarat Rain : રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગાજવીજ સાથે કેટલાક સ્થળોએ વરસાદ આવી શકે છે. આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સામાન્ય કરતા સાત ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. આગામી 2થી 3 દિવસમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગોમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ શકે છે.
આજે સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, ભાવનગર, રાજકોટ,ગીર સોમનાથ, અમરેલીમાં વરસાદ આવ્યોઅમરેલીના રાજુલા શહેરમાં પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. રાજકોટના જસદણમાં પણ વરસાદ આવતાં લોકોને ગરમીમાં રાહત મળી અને ખેડૂતોને પાક બચી જાય તેવી આશા જાગી છે.
દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. વલસાડમાં લાંબા સમય બાદ ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવ્યો હતો. ભાવનગરના મહુવા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ ફરી શરૂ થતાં ગરમીમાંથી રાહત મળી હતી.
જૂનાગઢમાં પણ એક દિવસના વિરામ બાદ ફરી વરસાદ આવ્યો. ગીર સોમનાથના ઉનામાં પણ સાંજના સમયે વરસાદ આવ્યો જેનાથી લોકોને ગરમીમાં રાહત મળી અને ખેડૂતોને પાક બચી જાય તેવી આશા જાગી છે.