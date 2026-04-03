મે મહિનામાં આવશે 'કાળી આંધી' સાથે ભયાનક વાવાઝોડું! અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહીથી ફફડાટ
Ambalal Patel Weather Forecast: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીની વચ્ચે કુદરતે પોતાનો મિજાજ બદલ્યો છે. ઉનાળાના આકરા તાપમાં અચાનક જ વરસાદી આફત આવી પડતા અનેક જિલ્લાઓમાં ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે. ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે આગામી બે દિવસ રાજ્યમાં ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે માવઠાની ગંભીર આગાહી કરી છે. મે મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં ભારે વાવાઝોડાની શક્યતા છે. જેના કારણે ખેડૂતોથી લઈને સામાન્ય જનતા સુધી સૌ કોઈ ચિંતામાં છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: આફત હજુ ટળી નથી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે 3 થી 6 એપ્રિલ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી સુધી પહોંચી શકે છે.
આગામી મહિનાનો વર્તારો
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 20 થી 26 એપ્રિલ દરમિયાન તાપમાન ફરી એકવાર ઉંચકાશે અને આકરો તાપ પડશે. જોકે, મે મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં ભારે વાવાઝોડાની શક્યતા હોવાથી ઉનાળામાં કુદરતી આફતોનો સિલસિલો ચાલુ રહી શકે છે. હાલમાં તો રાજ્યમાં સર્જાયેલા આ કમોસમી માહોલને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે અને તંત્રને પણ સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
ગુજરાતના કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી?
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસના જણાવ્યા મુજબ, આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કચ્છ, દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદની સીધી શક્યતા નહિવત છે પરંતુ વાતાવરણ વાદળછાયું રહેશે.
ગુજરાતમાં કેમ બદલાયું વાતાવરણ?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં બે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને વરસાદી ટ્રફ એમ ત્રણેય સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થઈ છે. જેના કારણે વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. આગામી બે દિવસમાં પવનની ગતિ 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે, જ્યારે પારો 2 થી 3 ડિગ્રી જેટલો ગગડી શકે છે.
દ્વારકા અને કચ્છમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ
અંબાલાલની આગાહીના પગલે દ્વારકા, પોરબંદર અને કચ્છના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ ધબધબાટી બોલાવી હતી. દ્વારકાના કલ્યાણપુર અને ખંભાળિયા પંથકમાં ભારે પવન સાથે મુશળધાર વરસાદ ખાબકતા બજારોમાં નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આ અકાળે આવેલા વરસાદને કારણે ખેડૂતોનો તૈયાર પાક પાણીમાં કોહવાઈ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેનાથી ધરતીપુત્રો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે.
