Web Series: 1992 માં દેશમાં 4000 કરોડનું આર્થિક કૌભાંડ કેવી રીતે થયું તેનું સત્ય દેખાડતી વેબ સીરીઝ, IMDb રેટિંગ છે 9.2
Web Series Based on Financial Scam: હવે તો દેશમાં કરોડોના આર્થિક કૌભાંડની વાત સાવ સામાન્ય થઈ ગઈ છે પણ વર્ષ 1992 માં જ્યારે એક કૌભાંડની વાત સામે આવી હતી ત્યારે શેર માર્કેટ અને સરકાર બંને ધ્રુજી ગયા હતા. આ કૌભાંડ 4000 કરોડનું હતું અને એક વ્યક્તિએ આ કૌભાંડને અંજામ આપ્યો હતો. આ વ્યક્તિનું નામ છે હર્ષદ મેહતા.
હંસલ મેહતાની વેબ સીરીઝ
હર્ષદ મેહતાએ શેર માર્કેટમાં 4000 કરોડનું કૌભાંડ કેવી રીતે કર્યું તે જો તમારે ઘર બેઠા જોવું છે કે હંસલ મેહતાની વેબ સીરીઝ સ્કેમ 1992 ધ હર્ષદ મેહતા સ્ટોરી જોઈ લો. આ વેબ સીરીઝ દેશમાં થયેલા આર્થિક કૌભાંડની હકીકત ઉજાગર કરે છે. સ્કેમની શરુઆત કોણે કરી, કેવી રીતે થયું અને આ કૌભાંડનો ખુલાસો કેવી રીતે થયો.
કોણ હતો હર્ષદ મેહતા ?
હર્ષદ મેહતાનો જન્મ 1954 માં રાજકોટના મોટી પાનેલીના જૈન પરિવારમાં થયો હતો. તેનું નાનપણ અને કરિયર મુંબઈમાં પસાર થયું. તે ભારતીય સ્ટોકબ્રોકર હતો. હર્ષદ મેહતા 1992 માં થયેલા આર્થિક કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી હતો. તેણે બોમ્બે સ્ટોર એક્સચેંજમાં ઘોટાળો કરી બેંકની રસીદોનો દુરઉપયોગ કરી શેર માર્કેટમાં કૌભાંડ આચર્યું હતું. હર્ષદ મેહતાને શેર માર્કેટનો બિગ બુલ કહેવામાં આવતો. હર્ષદ મેહતાનું મૃત્યુ 2001 માં 47 વર્ષની વયે હાર્ટ એટેકથી થયું.
હર્ષદ મેહતાનું શેર માર્કેટ કૌભાંડ
1990 ના દાયકામાં હર્ષદ મેહતાની કંપનીમાં મોટા પાયે રોકાણ થતું હતું. ખૂબ ઓછા સમયમાં હર્ષદ મેહતા શેર માર્કેટમાં બિગ બુલ બની ગયો. તેનું નામ મોટું થતા તેને શેર માર્કેટમાં વધુ રુપિયા લગાવી વધારે નફો કમાવાની ઈચ્છા હતી. જેના માટે તેણે નકલી બેંક રસીદનું કૌભાંડ કર્યું. નફો કમાઈને બેંકને પૈસા પરત કરી દેવામાં આવતાં તેથી વર્ષો સુધી કોઈને આ કૌભાંડની ખબર ન પડી.
હર્ષદ મેહતાનું કૌભાંડ કેવી રીતે સામે આવ્યું ?
હર્ષદ મેહતા કેવી રીતે શેર માર્કેટથી પૈસા કમાય છે તે કૌભાંડ સામે લાવનાર પત્રકાર સુચેતા દલાલ હતા. તેમણે હર્ષદ મેહતાની ફેક બીઆરની ગેમ ખુલ્લી પાડી. આ ત્યારે થયું જ્યારે હર્ષદ મેહતા 1 બેન્કના પૈસા 15 દિવસની અંદર પરત ન કરી શક્યો. ત્યારબાદ સમગ્ર કૌભાંડ સામે આવ્યું અને હર્ષદ મેહતા સહિત તેના ભાઈ અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ કેસ ચાલ્યો.
વેબ સીરીઝ સ્કેમ 1992
હર્ષદ મેહતાના રીયલ આર્થિક કૌભાંડને A ટુ Z વિગતો સ્કેમ 1992 વેબ સીરીઝમાં દર્શાવવામાં આવી છે. આ વેબ સીરીઝને આઈએમડીબી પર 9.2 રેટિંગ મળ્યું છે. આ વેબ સીરીઝ સોની લીવ પર જોઈ શકાય છે.
