Weekly Horoscope: 19 એપ્રિલ સુધીમાં મકર રાશિને ધન લાભ થઈ શકે છે, મીન રાશિના નોકરી કરતાં લોકો માટે સપ્તાહ શુભ
13 To 19 April 2026 Weekly Horoscope: એપ્રિલ મહિનાના આ સપ્તાહની શરુઆત 13 એપ્રિલ અને એકાદશીના પર્વ સાથે થઈ રહી છે. આ સપ્તાહમાં સૂર્ય મીન રાશિ છોડી મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગ્રહોની બદલતી ચાલ વચ્ચે મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે આ સપ્તાહ કેવું રહેશે જાણીએ સાપ્તાહિક રાશિફળ પરથી.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે નાણાકીય લાભના યોગ બની રહ્યા છે સંપત્તિ સંબંધી કાર્ય કરનારાને લાભ થઈ શકે છે. વેચાણ-ખરીદી માટે પણ આ સમય તમારા હિતમાં રહેશે. વિદ્યાર્થી માટે વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમની પ્રતિભા બતાવવા માટે સારો સમય છે. ભવિષ્યની યોજના બનાવવા માટે યોગ્ય સમય છે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તમને તમારા વર્તનમાં શાલીનતા બનાવી રાખવી પડશે કારણ કે તમારા કડવા શબ્દો કોઈની લાગણીઓને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. ભાગીદાર સાથે વિવાદ અને મતભેદના કારણે, તમારા વ્યક્તિગત જીવન પર પણ અસર થઈ શકે છે. તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને સન્માન વધશે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તમારી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રૂચિ વધી શકે છે. આ સમયે તમારા ગુસ્સોને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરો અને કાર્યસ્થળે વિવાદ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. નાણાકીય લાભમાં વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ હજુ પણ બચત કરવામાં સફળ રહેશો નહીં. સારી શૈક્ષણિક તકો મળી શકે છે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, નાણાકીય નુકશાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આત્મવિશ્વાસના અભાવને કારણે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે, તેથી અનુભવી લોકોની સલાહ લઈને કોઈ કામ કરો. આરોગ્યની સમસ્યાઓનો પણ સામનો કરવું પડશે સાથે જ ખર્ચ વધારાથી બચતમાં ઘટાડો થશે. પરંતુ રોકાણ વિશે વિચાર કરી શકો છો.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, જે લોકો મીડિયા અને કલા ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે તે લોકો માટે આ સપ્તાહના શરૂઆત સારું રહી શકે છે. આ વખતે તમે પોતાને ઊર્જાવાન અને સ્વસ્થ અનુભવ કરશો. કોઈ મહિલા સાથે વિવાદ થઈ શકે છે અને ખર્ચ વધવાની પણ શક્યતા હોઇ શકે છે. નાણાકીય લાભ થવાના યોગ પણ બની રહ્યો છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આરોગ્ય સારું રહેશે અને કોઈ જૂના રોગથી છુટકારો મળશે. તમને ઑફિસમાં વધારે કાર્યભારનો સામનો કરવો પડી શકે છે, પણ તમે તમારું ધ્યેય મેળવવામાં સફળ રહેશો. ઉચ્ચાધિકારી અને બૉસથી પ્રશંસા મળશે. પગારવૃદ્ધિના યોગ બની રહ્યા છે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, નાણાકીય નુકશાનને કારણે યોજનાઓ નિષ્ફળ થઈ શકે છે, સાથે જ તમારા વિશ્વાસમાં પણ ઘટાડો થઈ શકે છે. નામ અને ખ્યાતિ મળશે. કલાકારોમાટે સારું સમય છે. તમારા મુસાફરી ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં સુધારો કરવાના યોગ છે. કોઈ જૂના મિત્ર મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યમાં પ્રગતિના યોગ છે સાથે તમે પડકારને સ્વીકાર કરી તેને પૂર્ણ કરવામાં સફળ થશો સાથે જ સહકર્મીનો સહયોગ પણ મળશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે, જેમાં નવા વ્યવસાય શરૂ કરવા અને નવી નોકરી મેળવવાની તકો મળી શકે છે. ધંધાકીય રીતે સખ્ત મેહનત કરવાની જરૂર પડશે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં મિલકતમાંથી લાભ થવાના યોગ બની રહ્યા છે. પણ સાથે જ ખર્ચ પણ વધી શકે છે. તમને તે મિત્રોની સાથે તમારી મિત્રતા વધારવી જે તમારા દુખ-સુખમાં સાથે ઊભા રહે છે. કાળજીપૂર્વક યોજના બનાવો. નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, અનિશ્ચિત ધન-લાભ થઈ શકે છે. જૂના કિસ્સામાં વિરોધીઓ પર વિજય મેળવવામાં સફળ થશો. સમાજમાં પ્રશંસા મળશે અને વ્યવસાયિક રીતે તમે તમારા કાર્યને પૂરા કરવામાં સફળ રહેશો. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં કમી આવી શકે છે. આ સમયે તમને તમારા વ્યવસાયના કાર્યની કાળજી લેવી પડશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, તમને તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે, તેમાં સુધાર કરવા માટે કોઈ નવી યોજના બનાવી શકો છો. નાની મુસાફરી કરી શકાય છે, પરંતુ એ અપેક્ષા મુજબ સફળ રહેશે નહીં. બિઝનેસ કામ માટે ઓછો સમય આપી શકશો. બાકીના આ સમયે તમે આનંદ કરશો.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, નોકરી માટે પ્રગતિકારક સમય છે. મોજ-મસ્તી , શોખ માટે સમય સારું છે. વર્તમાન સમયમાં જીવનસાથી કે પ્રિય માણાસ સાથે સારા સંબંધ રહેશે. આ સમયે શુભ અને માંગલિક કાર્યમાં ખર્ચ થશે. તમારી દાન કરવાની વૃતિ વધશે , જેના કારણે દેવસ્થાન કે સારા કાર્યમાં તમે દાન કરશો.
