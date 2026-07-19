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Weekly Horoscope: મેષ રાશિ માટે આ અઠવાડિયું આર્થિક રીતે શુભ, જાણો અન્ય રાશિ માટે સપ્તાહ કેવું રહેશે ?

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 19, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:48 AM IST

Weekly Horoscope 20 to 26 July 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): ગ્રહ નક્ષત્રોની બદલતી ચાલ વચ્ચે આ સપ્તાહ મેષ રાશિ માટે આર્થિક રીતે શુભ રહેવાનું છે, વૃષભ રાશિના લોકો માટે સપ્તાહ સામાન્ય ફળદાયી, જાણો મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે આ સપ્તાહ કેવું રહેશે જ્યોતિષાચાર્ય ચિરાગ બેજાનદારુવાલાએ જણાવેલા રાશિફળ પરથી.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, તમારી રાશિ માટે અઠવાડિયાએ શરૂઆતી સમય આર્થિક પ્રગતિ , યાત્રા પ્રવાસ, અચાનક ધન લાભ, શેયર સટ્ટેબાજી અને લોટરીમાં લાભ કરાતું થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રથી સંબંધિત કોઈ નવા કાર્ય માટે યાત્રા કરવી પડી શકે છે. અઠવાડિયાનું મધ્યભાગ અશુભ લાગી રહ્યું છે. જમીન , મકાન અને અચળ સંપતિના વિષયમાં પણ તમે ચિંતિત રહેશો. કોઈ નવા માણસથી મળવાની શકયતા છે. અભ્યાસ માટે શુભ સમય છે. વિદ્યાર્થીને ડિગ્રી સર્ટીફીકેટ કે હાયર સ્ટડીજમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે તમારી રાશિ માટે સામાન્ય ફળદાયી રહેશે. અઠવાડિયાનો પહેલો અને આખરે દિવસ કાર્યમાં સફળતા વાળું રહેશે. લોન, આર્થિક લાભ માટે પ્રયાસ કે જેના માટે લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. એ કામ પણ અત્યારે પૂરો કરી શકશો. આમ તો અઠવાડિયાના મધ્ય તમારા માટે માનસિક ચિંતા, દુવિધા મુશ્કેલી ઉભું કરતા રહેશે. અઠવાડિયાના આખરે દિવસ આવકમાં વૃદ્ધિ માટે કે વ્યવસાયિક કારણિથી નવી ચર્ચા શરૂ કરી શકે છે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, તમારું મન કામમાં લાગશે. કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થવાના પ્રોફેશનલ ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રશંસા થશે. સાથે આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થશે. નોકરીયાત લોકોની ઉન્નતિની શકયતાને પણ નકારી ન શકાય. તમારા નજીકી માણસોની તરફથી લાભ મળશે.નોકારીયાત જાતકોને કર્મચારીથી સારા સહયોગ મળશે. પિતા અને વડીલની કૃપાદૃષ્ટિનુ લાભ મળશે . વિદેશથી સંબંધિત કાર્યથી લાભ થશે.જીવનસાથી સાથે વ્યવહારમાં સુધાર થશે. વાહન ચલાવામાં જલ્દબાજી ન કરો. ભાગીદાર સાથે વ્યવહારમાં પણ મતભેદ દૂર થશે.

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે સંતાનના અભ્યાસ અને એમના લગન સંબંધી પ્રશન તમને ચિંતામાં નાખી શકે છે. જે જાતકને સંતાન નહી એને ગર્ભાધાન સંબંધી ચિંતા થઈ શકે છે. તમારી માનસિક શાંતિ અસ્થિર થઈ રહી છે. એવું પ્રતીત થશે. ધર્મ કે કર્મથી સંબંધિત કોઈ પણ વિષયમાં એકાગ્રતાના અભાવ રહેશે. જીવનસાથીના સ્વભાવમાં અહમ વધવાથી સમાધાન કારી નીતિ અજમાવી પડશે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠ્વાઅડિયા જીવનસાથી સાથી મધુરતા રહેશે. ક્યાં બહાર જવાના યોગ પણ બનશે. લગ્નના માટે કોઈ સારું સંબંધ આવશે. સાથે જ ક્યાં વાત ચાલતી હોય તો એમાં ગતિવિધિ તેજ થશે. અઠવાડિયાના મધ્યભાગ બાધા કે તકલીફવાળું રહેશે. તમારા પિતાને અપયશ મળવાની શકયતા રહેશે. વિદ્યાર્થીને માસ્ટર ડિગ્રી મેળવાના પ્રયાસમાં વિલંબ થઈ શકે છે. આ દિવસો કોઈ સારા આયોજનમાં લોકોથી મળવાના અકવસર મળશે. તમારી માન પ્રતિષ્ઠા વધે એવું કાર્ય થશે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, તમારા વર્તમાન સમય સારું ચાલી રહ્યું છે. ચારે બાજુ સકારાત્મકતાનું વાતાવરણના કારણે તમારા કાર્ય સરળતાથી પૂરા થઈ રહ્યા ધ્હે અને લાભની માત્રા પણ વધારે છે. આ સમયે તમને શેયર બજારમાં સોચી વિચારીને નિવેશ કરવાથી લાભ મળશે. અચાનક ધન લાભની આશા રાખી શકો છો. અઠવાડિયાના ઉતરાર્ધમાં આર્થિક સમૃદ્ધિના બાબતે લાભદાયી જોવાઈ રહ્યા છે.સરકારી કે કાનૂની કામ રોકાયેલા હોય તો એનું સમાધાન આવશે. પરિવાર સાથે મધુર સંબંધ બનશે.

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયા તમારા બધા આર્થિક અને વ્યવસાયિક કાર્ય પૂરા થશે. આમ તો મહ્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવા માટે ઠીક સમય નહી છે. ધંધા સંબંધી કોઈ નવા કાર્ય કે ઉદ્યમ શરૂ કરવા કે મોટું નિવેશ કરવાના સંબંધમાં કોઈ નિર્ણય ન લેવું . ત્યારે સુધી ખોટા કાર્યથી બચો. આ સમયે પરિવારમાં કોઈ કારણથી ઉત્સવ કે સ્નેહમિલન જેવા સમારોહનો આયોજન થશે.માનસિક ચિંતાના સંતાપના કારણે સ્વભાવ ચિડચિયાડું રહેશે. અઠવાડિયાના આખરે દિવસ આનંદ ઉત્સાહમાં વીતશે.

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે થોડી ચિંતા પરેશાની રહેશે. કોઈ કામમાં દિશાના યોગ્ય વિચાર કે અભાવમાં તમે લક્ષ્ય સુધી નહી પહોંચી શકશો. કોઈ વાતને સમજવામાં તમને વધારે સમય લાગી શકે છે. આમ તો સંપતિ સંબંધિત મામલો ચાલી રહ્યા છે તો આ સમયે તમારા પક્ષમાં સમાધાન થઈ શકે છે. જે લોકો જ્યોતિષમાં રૂચિ રાખે છે એ થોડા નવા સીખવાના પ્રયાસ કરશો. તમારી માન-પ્રતિષ્ઠા કે કોઈ નુકશાન હોય એવા કોઈ પણ કાર્યથી દૂર રહો. ખાસ કરીને કાનૂની સમસ્યા તમને ઘેરશે.

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, અઠવાડિયાના શરૂઆતી દિવસ તમને વિતીય ખેંચતાણ અને બજટથી વધારે ખર્ચની તૈયારી રાખવી પડશે. પારિવારિક અને પ્રોફેશનક બન્ને રીતે શુભ ફળદાયી રહેશે અને તમે દરેક મોર્ચા પર સંતુલન બનાવી શકશો. આવકમાં વૃદ્ધિ કરવાના વિચાર બના રહે તો એના માટે સારું સમય છે. આમ તો એ પછી ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો નહી તો પરિવારમાં વિવાદ કે મતભેદ રહેવાની શકયતા છે. સ્વાસ્થયની વાત કરે તો આંખોની તકલીફ થઈ શકે છે. અઠવાડિયાનું આખરે દિવસ દરેક પ્રકારથી ઉત્સાહ, ઉમંગ અને પ્રગતિ કારક રહેશે. કમીશનનના કામમાં તમને અપ્રત્યાશિત લાભ થશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, નોકરી માટે પ્રગતિકારક સમય છે. મોજ-મસ્તી , શોખ માટે સમય સારું છે. વર્તમાન સમયમાં જીવનસાથી કે પ્રિય માણાસ સાથે સારા સંબંધ રહેશે. આ સમયે શુભ અને માંગલિક કાર્યમાં ખર્ચ થશે. તમારી દાન કરવાની વૃતિ વધશે , જેના કારણે દેવસ્થાન કે સારા કાર્યમાં તમે દાન કરશો. તમારી આવક મર્યાદિત રહેશે. જ્યારે એના વિપરીત ખર્ચ વધારે થશે. પણ આર્થિક પ્રગતિના યોગ બનશે. અઠવાડિયાના ઉતરાર્ધમાં તમારા વિચારમાં દુવિધાના અનુભવ કરાશે આથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવું અત્યારે ટાળૉ. અઠવાડિયાનું અંતિમ બે દિવસ તમારા ખર્ચની માત્રા વધારે રહેશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે આર્થિક બાબતે મિત્રોથી લાભ થશે. આ અઠવાડિયા ખર્ચની માત્રા વધારે રહેશે. તમારી તબીયતમાં ઉતાર-ચઢાવ રહેશે. આંખોની તકલીફ કે માઈગ્રેનની સમસ્યા હોય તો ખાસ સાવધાની રાખો. અઠવાડિયાના મધ્યભાગ માનસિક દુવિધામાં વીતશે. વર્તમાન સમયમાં જીવનસાથી સાથે સંબંધમાં વિવાદ અને એનાથી જુદા થવાની શકયતા બની રહી છે. વિદ્યાર્થી, એકાગ્રતાથી અધ્યયન કરવામાં સક્ષમ થશે. મધુર વાણીથી લાભ થશે. સ્વાસ્થયની વાત કરીએ તો તમને લોહી પીવામાં ખાસ સાવધાની રાખવી થશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે થોડી ચિંતાપૂર્ણ રહેશે.આર્થિક બાબતો ઉપર પ્રભુતવ મેળવી શકશો. લોકો સાથે હળીમળી શકશો. તમે પ્રબળ લાગણીઓની અનુભૂતિ કરશો. તમારો સૌમ્ય અને માયાળુ સ્વભાવ કાર્યક્ષેત્રમાં તમને સફળતા અપાવશે. અઠવાડિયાનું મધ્યભાગ અશુભ લાગી રહ્યું છે.વૈશ્વિક સમસ્યાઓમાં રસપૂર્વક ભાગ લેશો. અઠવાડિયાના આખરે દિવસ આનંદ ઉત્સાહમાં વીતશે.  

TAGS:
Weekly Horoscope
saptahik rashifal
astrology
સાપ્તાહિક રાશિફળ

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