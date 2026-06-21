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સાપ્તાહિક રાશિફળ: આ અઠવાડિયે વૃષભ સહિતની 4 રાશિઓને થઈ શકે છે આર્થિક લાભ, મિથુન રાશિએ યાત્રા ટાળવી

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:00 PM IST

Saptahik Rashifal 22 June to 28 June 2026 ( By Chirag Bejan Daruwalla): 22 જૂનથી શરુ થતું નવું સપ્તાહ 12 રાશિના લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન સાથે શરુ થશે. આ સપ્તાહ મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે આર્થિક દ્રષ્ટિએ, કરિયરની દ્રષ્ટિએ અને પારિવારિક સુખની દ્રષ્ટિએ કેટલું શુભ સાબિત થશે જાણો સાપ્તાહિક રાશિફળ પરથી.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે આર્થિક ધન વૃદ્ધિ થતી દેખાઈ રહી છે. સ્વાસ્થ્ય તરફ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પ્રેમ સંબંધમાં મન ભાવુક રહેશે અને કોઈ પિતાતુલ્ય વ્યક્તિ વિશે વિચારીને મન ચિંતિત રહેશે. વેપારિક યાત્રાને કારણે વધુ થાક અનુભવી શકો છો માટે ટાળી દેવી. અઠવાડિયાના અંતે સુખદ સમાચાર મળી શકે છે.

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી સમય અનુકૂળ છે અને રોકાણનું સારું ફળ મળશે. આ અઠવાડિયે પરિવાર સાથે સુમેળ રહેશે. પ્રેમ સંબંધમાં સમય સુખદ રહેશે અને લવ લાઈફ વધુ સારી બનાવાની ઘણી તક મળશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આ અઠવાડિયે થતો દેખાઈ રહ્યો છે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે પરિવાર આગળ આવીને તમારી મદદ કરશે અને જીવનની સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં મદદ કરશે. આર્થિક મામલે પ્રગતિ થશે અને સ્ટ્રેસ પણ ઘટશે. પ્રેમ સંબંધમાં એકલતા અનુભવશો. વેપારિક યાત્રા આ અઠવાડિયે ટાળવાની સલાહ છે.

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, પરિવારમાં નવી શરૂઆતથી મન પ્રસન્ન રહેશે. પરિવારના સાંનિધ્યમાં કેટલીય ખુશીઓ મળશે. આર્થિક સ્થિતિ બંધનમાં મૂકી શકે છે. રોકાણ તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વેપારિક યાત્રા હાલ ટાળી દેવી. પ્રેમ સંબંધમાં કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલાં બીજાની વાતો સાંભળ્યા વિના પોતાનું ધાર્યું કરવું.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને સુખદ સમાચાર મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સામાન્ય સુધારો થતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ સપ્તાહ વેપારની દ્રષ્ટિએ સારું રહેવાનું છે. પરિવારમાં બધા સાથે હોવા છતાં એકલતા અનુભવશો. પ્રેમ સંબંધમાં સમય સાનુકૂળ રહેશે અને મન પ્રફુલ્લિત રહેશે.

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે સંતુલન જાળવીને આગળ વધવાની જરૂર છે ત્યારે જ પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો થશે. આર્થિક ધન વૃદ્ધિના શુભ સંયોગ બની રહ્યા છે તેમ છતાં કોઈ રોકાણને લીધે મન ચિંતિત રહેશે. પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થશે પરંતુ તેના માટે તમારે થોડા પ્રયાસ કરવા પડશે. સ્વાસ્થ્ય તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, પ્રેમ સંબંધમાં નવી શરૂઆત મનને પ્રફુલ્લિત કરશે. આ અઠવાડિયે વેપારિક યાત્રા દ્વારા સારી સફળતા મળી શકે છે. પોતાના પરિવારજનો સાથે ફરવાનો યોગ બની રહ્યો છે. કાર્યક્ષેત્રે કરેલી મહેનત ભવિષ્યમાં શુભ સમાચાર આપશે. સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે ઠોસ નિર્ણય લઈને પ્રયાસ કરશો તો સારા પરિણામ મળી શકે છે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક ધન લાભની સારી સ્થિતિ બની રહી છે અને રોકાણનું શુભ ફળ મળશે. પ્રિયજનોના સાંનિધ્યમાં સુખ-શાંતિ અનુભવશો. આ અઠવાડિયે વેપારિક યાત્રા દ્વારા વિશેષ લાભ મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં રોમાન્સની શરૂઆત થશે, સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય સુધરી શકે છે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે કડક વલણ રાખશો તો જ સારા પરિણામ મળશે. સ્વાસ્થ્યમાં સારો સુધારો દેખાઈ રહ્યો છે. આ અઠવાડિયે વેપારિક યાત્રા દ્વારા સારી સફળતા મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં કોઈપણ પ્રકારનો બાહ્ય હસ્તક્ષેપ જીવનમાં કષ્ટ લઈને આવી શકે છે. પરિવારના કેટલાક મુદ્દે દુઃખી રહેશો.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને માન-સન્માન વધશે. સ્વાસ્થ્યમાં સારો સુધારો દેખાશે અને તંદુરસ્તી અનુભવશો. પ્રેમ સંબંધ રોમેન્ટિક રહેશે અને સાથી સાથે પાર્ટીના મૂડમાં રહેશો. વેપારિક યાત્રા દ્વારા શુભ સમાચાર મળી શકે છે અને તમે કોઈ સારા સ્થળે યાત્રા કરવાનું વિચારી શકો છો.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક ધન વૃદ્ધિના શુભ સંયોગ આ અઠવાડિયે બની રહ્યા છે અને કોઈ નવું રોકાણ શુભ પરિણામ આપશે. પ્રેમ સંબંધમાં સુખદ અનુભવ રહેશે અને આ અઠવાડિયે તમે ઘરની સજાવટ માટે શોપિંગ કરશો. કાર્યક્ષેત્રે આ અઠવાડિયે તકલીફ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સુધરતું દેખાઈ રહ્યું છે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે પ્રેમ સંબંધમાં એક વ્યાપક દ્રષ્ટિકોણ જીવનમાં પ્રસન્નતા લાવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે તણાવ વધશે અથવા તો એકાએક નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે. આર્થિક વ્યય વધારે રહેશે અને કોઈ યુવાન વ્યક્તિ પર ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવારમાં સ્થિતિ સુધરશે. આ અઠવાડિયું યાત્રા માટે અનુકૂળ ના હોવાથી ટાળી દેવી.  

TAGS:
saptahik rashifal
સાપ્તાહિક રાશિફળ
Weekly Horoscope
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