Weird Tribes: અહીંની મહિલાઓ નાની ઉંમરના પુરૂષ સાથે કરે છે લગ્ન, પતિ બની જાય છે બંધુઆ મજૂર

Weird Tribes: બોંડા જનજાતિ, જેને રેમો નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઓડિશાના મલકાનગિરી જિલ્લાના પહાડી ક્ષેત્રોમાં રહેતી એક આદિવાસી જનજાતિ છે. આ જનજાતિ ભારતની સૌથી અલગ અને પ્રાચીન જનજાતિમાંથી એક માનવામાં આવે છે.
 

Updated:Oct 09, 2025, 03:19 PM IST

ભારતના 75 પ્રાચીન આદિવાસી સમૂહો?

બોંડા જનજાતિ ભારતના 75 આદિવાસી સમૂહોમાંથી એક છે અને પોતાના સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવી રાખવામાં સફળ રહી છે. બોંડા જનજાતિમાં બે મુખ્ય સમૂહ હોય છે. ઉપલા બોંડા અને નીચલા બોંડા.  

ઉપલા અને નીચલા બોંડા જાતિ વચ્ચેનો તફાવત?

ઉપલા બોન્ડા આદિજાતિ લગભગ સંપૂર્ણપણે બહારની દુનિયાથી અલગ છે અને તેની પરંપરાગત જીવનશૈલી જાળવી રાખે છે. તેનાથી વિપરીત, નીચલા બોન્ડા આદિજાતિનો બહારની દુનિયા સાથે થોડો સંપર્ક હોઈ શકે છે, પરંતુ ઉપલા બોન્ડા હજુ પણ તેમના સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક રિવાજોને મજબૂત રીતે જાળવી રાખે છે.

ભાષા અને સાંસ્કૃતિક વારસો?

બોંડા લોકો રેમો નામની એક ઓસ્ટ્રો-એશિયાટિક બોલી બોલે છે, જે ગુતોબ ભાષાની નજીક હોય છે. આ ભાષા તેમના સમુદાયના સાંસ્કૃતિક વારસાનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને તેની ઓળખનું પ્રતીક છે. બોંડા જનજાતિનું જીવન તેમના પરંપરાગત કૃષિ કાર્યો પર નિર્ભર છે, જેમાં તે શિફ્ટિંગ કલ્ટીવેશનની વિધિનું પાલન કરે છે. આ સિવાય તેમનું જીવન પશુપાલન અને સિઝનલ વન ઉપજ સંગ્રહણ દ્વારા પણ સંપન્ન થાય છે.  

પરંપરાગત વસ્ત્ર અને ઘરેણાનું મહત્વ?

બોંડા જનજાતિના પુરૂષ એક સાંકળી ધોતી (ગોસી) પહેરે છે, જ્યારે મહિલાઓ ભારે ધાતુના હાર અને આભૂષણ પહેરે છે. સ્ત્રીઓ પરંપરાગત રીતે તેમના ભારે, ગોળ ઘરેણાં (હાર) અને કાંસા અને એલ્યુમિનિયમના પટ્ટાઓ દ્વારા ઓળખાય છે. આ ઘરેણાં અને ઘરેણાં ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ ધરાવે છે.  

વિશેષ પ્રકારની શ્રમિક વ્યવસ્થા?

બોંડા જાતિમાં "ગુફામ" અથવા ગોટી પ્રણાલી નામની એક અનોખી મજૂર પ્રણાલી છે. આ પ્રણાલી હેઠળ, સ્ત્રી તેના પતિ સાથે બંધુઆ મજૂર તરીકે રહે છે. બોંડા સમાજમાં માતૃસત્તા શાસન કરે છે, જેમાં સ્ત્રીઓ સામાન્ય રીતે તેમનાથી 5 થી 10 વર્ષ નાના પુરુષો સાથે લગ્ન કરે છે. આ પરંપરાનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે સ્ત્રીઓના પતિ મોટા થાય ત્યારે તેમના માટે કામ કરી શકે.

ધાર્મિક વિશ્વાસ અને પૂજા પદ્ધતિ?

બોંડા લોકો બહુદેવવાદી હોય છે અને માને છે કે ઘણા દેવતા અને આત્માઓ હો છે. તે મુખ્ય રૂપથી પ્રકૃતિના દેવતાઓની પૂજા કરે છે અને તેમના જીવનમાં પ્રાકૃતિક શક્તિઓનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન હોય છે. તેમની પૂજા પદ્ધતિમાં ખાસ કરી જંગલ, પહાડ, નદી અને સૂર્ય જેવી પ્રાકૃતિક શક્તિઓની પૂજા કરવામાં આવે છે.

કેવું હોય છે આદિવાસીઓનું ગામ?

બોંડા ગામો પરંપરાગત રીતે સ્વાયત્ત છે. આ ગામોમાં સામાજિક વ્યવસ્થા અને શિસ્ત જાળવવા માટે પરંપરાગત કાર્યકર્તાઓ હોય છે. આમાંના સૌથી અગ્રણી "નાયક" (ગામના વડા), "ચલણ" (ગામ સભા આયોજક) અને "બારિક" (ગામ સંદેશવાહક) છે. આ બધા કાર્યકર્તાઓ ગામ નિર્ણય લેવામાં અને શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

