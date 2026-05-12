/કોણ છે આ મહિલા IPS ઓફિસર, જે પીએમ મોદી સન્માનમાં ઉભા ન થયા, સોફા પર જ બેસી રહ્યાં!

Who Is IPS Papiya Sultana : પશ્ચિમ બંગાળમાં શુભેન્દુ અધિકારીએ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. આ દરમિયાન એક વીડિયો ચર્ચામાં આવ્યો. જેણે બંગાળના રાજકારણમાં ભૂકંપ લાવી દીધો. આ વીડિયો રાજકીય નથી, પરંતું રાજનીતિ સાથે જોડાયેલો છે. બંગાળમાં હાલ મમતા બેનરજી નહિ, પરંતુ અન્ય એક મહિલા ચર્ચાનો વિષય બની છે. પશ્ચિમ બંગાળ કેડરની મહિલા IPS પાપિયા સુલતાના. વિવાદિત આ IPS ઓફિસર શુભેન્દુ અધિકારીના શપથ સમારોહમાં ચર્ચામાં આવી.
IPS પાપિયા સુલતાનાનો એક વીડિયો સામે આવ્યો. જે શુભેન્દુ અધિકારીનો શપથ ગ્રહણ સમારોહનો છે. કહેવાય છે કે, પાપિયા સુલતાના કાર્યક્રમમાં આગળ વીઆઈપી લેનમાં સોફામાં બેસ્યા હતા. જ્યારે પીએમ કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા, તો તમામ લોકો સન્માન માટે ઉભા થયા, પરંતું પાપિયા સુલતાના સોફા પર બેસી રહ્યાં. ત્યારે પાપિયા સુલતાનાના આ વ્યવહારને લઈને તેમની આલોચના થઈ રહી છે.
IPS પારિયા સુલતાના મમતા બેનરજીના ખાસ ઓફિસરમાં એક ગણાય છે. ફેબ્રુઆપીસ 2024 માં સંદેશખાલીની મહિલાઓએ ટીએમસી નેતા શાહજહા શેખ અને તેમના માણસો પર યૌન ઉત્પીડનનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ત્યારે IPS પાપિયા સુલતાના ચર્ચામાં આવ્યા હતા. મમતા બેનરજીએ તપાસની ટીમ બનાવી હતી, જે પાપિયાના અંડરમાં હતી. તેમની તપાસ દરમિયાન પીડિત મહિલાઓ માટે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવાના બદલે તેઓએ રેપ સાબિત કરવા માટે મેડિકલ રિપોર્ટ માંગ્યો હતો.
હાલમાં પાપિયા પશ્ચિમ મેદનીપુરના પોલીસ કમિશનર તરીકે કાર્યરત છે. પાપિયા 2008 ની બેચના IPS છે. તેઓએ પહેલા પ્રયાસમાં જ યુપીએસસી ક્લિયર કરી લીધું હતું. પાપિયા પશ્ચિમ બંગાળના પહેલા મુસ્લિમ મહિલા આઈપીએસ છે. તેમનો જ્મ 5 જુલાઈ, 1980 ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના હાવડા જિલ્લાના એક ગામમાં થયો હતો. તે એક સાધારણ પરિવારમાં મોટા થયા.
પાપિયા સુલતાનાના પિતા અરજહાન હલદર ઉલુબેરિયા બ્લોક વિકાસ કાર્યાલયમાં એન્જિનિયર તરીકે કામ કરતા હતા. તેમની માતા સલેમા જહા ખાશખામાર હાઈ મદરેસામાં ભણાવતા હતા. સુલતાનાએ હાવડાા બોરિયા હાઈસ્કૂલમાંથી અભ્યાસ કર્યો હતો. તેઓ 25 વર્ષના હતા, ત્યારે તેમના લગ્ન બદરુલ આલમ સાથે થયા હતા. જે એક સોફ્ટવેર એન્જિનયર તરીકે કામ કરતા હતા.
પાપિયા પોતાના પતિ સાથે કોલકાત્તાના કેસ્ટોપુરમાં એક નાનકડા બે રૂમવાળા ફલેટમાં રહેતા હતા. શરૂઆતમાં સાસરીવાળાઓે તેમના પોલીસનો પહેરવેશ પહેરવા લઈને ચિંતિત હતા. પરંતું બાદમાં તેઓ સમજી ગયા હતા કે, આ તેમનો વ્યવસાય છે. અને પરિવારે તેમને સહયોગ આપ્યો. પાપિયા સુલતાનાને હાલ સંતાનમા એક દીકરો છે. IPS બન્યા બાદ તેમના પતિ સાથે વિવાદ થવા લાગ્યા હતા. તેના બાદ તેઓએ ડિવોર્સ લીધા. હાલ પાપિયા સુલતાના પાસે દીકરાની કસ્ટડી છે. તેઓ એક સિંગલ મધર છે.