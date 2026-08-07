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ઉત્તર ગુજરાતમાં શનિ-રવિ ભારે વરસાદી માહોલ જામશે! આ વિસ્તારો માટે જાહેર કરાયું એલર્ટ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:33 AM IST

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ (IMD) અને વાતાવરણીય સિસ્ટમ્સના સંકેતો મુજબ આગામી દિવસોમાં ચોમાસું ફરી જામવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફના કારણે દક્ષિણ-પશ્ચિમના ભેજવાળા પવનો સક્રિય થતાં રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ સર્જાશે. હવામાન ખાતા દ્વારા આગામી 3 દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે 8 અને 9 ઓગસ્ટે ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં શનિ-રવિ ભારે વરસાદ1/5

ઉત્તર ગુજરાતમાં શનિ-રવિ ભારે વરસાદ

હવામાન વિભાગની સત્તાવાર આગાહી અનુસાર 8 ઓગસ્ટે (શનિવાર) સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. જ્યારે 9 ઓગસ્ટ (રવિવાર) બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતના આ વિસ્તારો ઉપરાંત પાટણ અને મહેસાણામાં પણ મેઘમહેર જોવા મળશે. વાતાવરણમાં સર્જાયેલા પલટાને કારણે દરિયામાં કરંટ જોવા મળી શકે છે, જેથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા2/5

અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા

અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ પ્રકારનો વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત વડોદરા, સુરત, નવસારી, વલસાડ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવી પૂરી શક્યતા છે. આગામી 72 કલાકમાં ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાંની શક્યતા રહેલી છે. 9થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદનું જોર વધે અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવાથી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. 

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અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે કેટલાક વિસ્તારોમાં 3 ઇંચથી વધુ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 4થી 6 ઇંચ સુધી વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. તાપી નદીનું જળસ્તર વધવાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરાઈ છે. 15 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યના મોટા ભાગમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની આગાહી છે. ગણેશ ચતુર્થી અને ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન પણ હવામાનમાં પલટાની શક્યતા રહેલી છે. સત્તાવાર આગાહી માટે IMDના હવામાન બુલેટિન પર નજર રાખવા સૂચન અપાયું છે.  

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી4/5

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી

પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર વધવાની મહત્વની અટકળો વ્યક્ત કરી છે. આગામી 72 કલાક રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે. 9થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદની તીવ્રતામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 4થી 6 ઇંચ અને ઉત્તર તથા મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 3 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે તાપી નદીનું જળસ્તર વધવાની સંભાવના છે. 15 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદી વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે. 

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તદુપરાંત, આગામી ગણેશ ચતુર્થી અને ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન પણ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી શકે છે. હવામાનમાં સતત થઈ રહેલા ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને નાગરિકોને તથા ખેડૂતોને હવામાન વિભાગના સત્તાવાર બુલેટિન અને સૂચનાઓ પર નજર રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, મોન્સૂન ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે રાજ્યમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, જેના પરિણામે વરસાદી વાતાવરણ બની રહેશે. 

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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