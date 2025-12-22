રેલવેની અમદાવાદને ભેટ! ક્રુઝ અને પ્લેન રેસ્ટોરન્ટ બાદ રેલ કોચમાં જમવાનો લઈ શકશે આનંદ
Rail Restaurant In Ahmedabad દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : અમદાવાદમાં લોકો રેલવેના કોચમાં બેસીને જમવાની મજા માણી શકશે. અમદાવાદીઓને ક્રૂઝ રેસ્ટોરન્ટ, એરોપ્લેન રેસ્ટોરન્ટ બાદ હવે રેલ રેસ્ટોરન્ટનો લ્હાવો મળશે. આ સુવિધા પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદ ડિવિઝન દ્વારા આંબલી રેલવે સ્ટેશન ખાતે ઉભી કરવામાં આવી રહી છે. જ્યાં જાન્યુઆરી મહિનાથી લોકો ચાલતી ટ્રેનમાં ભોજન કરતા હોય તે પ્રકારનો અનુભવ મળી રહેશે. શહેરના આંબલી રોડ સ્ટેશન પર રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. આ રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટ અમદાવાદની પ્રથમ રેસ્ટોરન્ટ બનશે.
મુસાફરી કર્યા વિના જ ચાલતી ટ્રેનમાં હોવાનો અનુભવ મેળવી શકશે
રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટની સુવિધા અને ખાસિયત શું છે પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ ડિવિઝનમાં હાલમાં વિવિધ સ્ટેશનના ડેવલપમેન્ટ સાથે મુસાફરોને આકર્ષવા માટેનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. જ્યાં મુસાફરોને આકર્ષવા રેલવે દ્વારા આંબલી રોડ રેલવે સ્ટેશન પર આધુનિક ‘રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટ’નું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અનોખી પહેલ હેઠળ પરિવર્તિત રેલ કોચમાં રેસ્ટોરન્ટ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. જ્યાં બેસીને લોકો મુસાફરી કર્યા વિના જ ચાલતી ટ્રેનમાં હોવાનો અનુભવ મેળવી શકશે અને સાથે જ સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ માણી શકશે. આંબલી રોડ સ્ટેશન પરનો રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટ અમદાવાદ વિસ્તારની પ્રથમ રેસ્ટોરન્ટ છે. જ્યાં બામ્બુ અને ગ્રીનરીની થીમ સાથે 75 ની કેપેસિટીના રેસ્ટોરન્ટ કોચ સાથે બહાર કિચન અને પાર્કિંગ અને મનોરંજન માટેના સાધનો સાથે cctv સહિત સેફટી પર પણ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.
મહેસાણા, ભુજ. ગાંધીધામ અને ગાંધીનગરમાં પણ બનશે
રેલવેના ડીએમ વેદ પ્રકાશ કહે છે કે, રેલવે કોચ રેસ્ટોરન્ટ ની શરૂઆત 20 વર્ષ પહેલા ભોપાલમાં થઈ હતી. જે બાદ ભારતભરમાં અલગ અલગ સ્થળે રેલ કોચ ડેવલપ કરવામાં આવ્યા. જ્યાં પશ્ચિમ રેલવેમાં બાંદ્રા ટર્મિનસ, અંધેરી, બોરીવલી, રતલામ અને રાજકોટમાં રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. અને હવે અમદાવાદના આંબલીમાં. મહેસાણા, ભુજ. ગાંધીધામ અને ગાંધીનગર આ સુવિધા ઉભી કરાઈ રહી છે.
આકર્ષક રેલ-થીમ વાતાવરણ હશે
આંબલી ખાતે રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટમાં 24 કલાક સેવા ઉપલબ્ધ રહેશે, જેથી મુસાફરોની સાથે-સાથે સ્થાનિક નાગરિકોને પણ દિવસ-રાત ભોજન ની સુવિધા મળશે. અમદાવાદની જનતા અહીં પરિવાર અને મિત્રો સાથે બેસીને વિવિધ વાનગીઓનો સ્વાદ માણી શકશે અને આકર્ષક રેલ-થીમ વાતાવરણમાં સેલ્ફી અને યાદગાર પળોનો આનંદ લઈ શકશે. આ રેસ્ટોરન્ટમાં ઈન્ડોર અને આઉટડોર ડાઇનિંગ બંને વિકલ્પો હશે. આ સાથે પૂરતી પાર્કિંગ, પાર્સલ/ટેક-અવે સુવિધા અને બાળકો માટે રમવાની વ્યવસ્થા (ફન ઝોન) પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેથી આ સ્થળ પરિવાર-અનુકૂળ બની શકે.
અંદાજે 25 લાખના ખર્ચે સુવિધા ઉભી કરાઈ
આંબલી ખાતે અંદાજે 25 લાખના ખર્ચે સુવિધા ઉભી કરાઈ રહી છે. જ્યાં રેસ્ટોરન્ટ હરિયાળીથી યુક્ત આનંદદાયક વાતાવરણ પૂરું પાડશે અને તેમજ સુરક્ષા પર ધ્યાન આપી cctv અને પાર્કિંગ સહિતની સુવિધા પણ રખાઈ છે. આંબલી રોડ ઉપરાંત મહેસાણા, સાબરમતી, ભુજ અને ગાંધીધામ રેલવે સ્ટેશનોના સર્ક્યુલેટિંગ એરિયામાં પણ ‘રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટ’ વિકસાવવાની યોજના છે. જ્યાં ભારતીય રેલવેના અભિનવ દૃષ્ટિકોણ હેઠળ કોચમાં આધુનિક ડિઝાઇન, સંલગ્ન રસોડાં (Attached Kitchens) અને મલ્ટી-ક્યુઝિન મેનૂની સુવિધા હશે, જેથી લોકો વિવિધ સ્વાદની પસંદગી કરી શકે.
રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટ જાન્યુઆરી મહિનામાં શરૂ થવાનો અંદાજ
આ સુવિધાથી લાગી રહ્યું છે કે રેલવેમાં મોટો બદલાવ આવશે. આ રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટ જાન્યુઆરી મહિનામાં શરૂ થવાનો અંદાજ છે. ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે લોકો તે નવી સુવિધાને કેટલી સ્વીકારે છે અને તે નવી સુવિધામાં લોકોને પરવડે તેવા ભાવ હશે કે પછી ત્યાં મોંઘવારીનો માર જોવા મળી શકે છે ?
