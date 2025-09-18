2026 માટે બાબા વેંગાની ડરામણી ભવિષ્યવાણી, ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ મચાવશે ભયંકર તબાહી? દુનિયામાં હશે AIનું શાસન!
Baba Vanga 2026 Predictions: દુનિયાભરમાં પોતાની ડરામણી ભવિષ્યવાણીઓ માટે પ્રખ્યાત અંધ ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાને તેમના અનુયાયીઓ હજુ પણ સૌથી સચોટ ભવિષ્યવેત્તાઓમાંથી એક માને છે. તેમની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. હવે વર્ષ 2026 માટેની તેમની ભવિષ્યવાણી ચર્ચામાં છે, જેને ખૂબ જ ડરામણી માનવામાં આવી રહી છે.
ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ?
ડેઇલી સ્ટારના રિપોર્ટ્સ અનુસાર, બાબા વાંગાએ કહ્યું હતું કે, 2026માં ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, વસંત ઋતુમાં પૂર્વીય દેશો વચ્ચે યુદ્ધ શરૂઆત થશે અને આ યુદ્ધ પશ્ચિમી દેશોને તબાહ કરશે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન "દુનિયાના સ્વામી" બનશે અને યુરોપ બરબાદ અને વીરાન થઈ શકે છે.
2026નું કેટલું મહત્વ?
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓમાં 2026નું વર્ષ ખૂબ જ નિર્ણાયક જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ વર્ષે કુદરકી આફતો વધારે આવશે. જેમ કે, ભૂકંપ, જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ અને હવામાનમાં મોટા બદલાવ. આનાથી ધરતીનો લગભગ 7-8% ભાગ તબાહ થઈ શકે છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે, પર્યાવરણ અને મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓ તૂટી પડવાનો ખતરો રહેશે.
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ
માત્ર આટલું જ નહીં, ટેક્નોલોજી પર પણ તેમની ભવિષ્યવાણી કેન્દ્રિત છે. બાબા વેંગાએ કહ્યું હતું કે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલી ઝડપથી આગળ વધશે કે માનવ જીવન પર હાવી થઈ જશે. નોકરીઓથી લઈને સંબંધો અને રોજિંદા જીવન સુધી AI હાવી થઈ જશે.
એલિયન્સ
જો કે, બાબા વેંગાની સૌથી ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી સ્પેસને લઈને કરી છે. વેંગાના મતે, નવેમ્બર 2026માં એક વિશાળ અંતરિક્ષ યાન પૃથ્વી પર આવશે અને આ પહેલી મોકો હશે જ્યારે માનવીઓ એલિયન્સ સાથે સીધો સંપર્ક કરશે.
બાબા વેંગા કોણ હતા?
બાબા વેંગાનું સાચું નામ વાંગેલિયા પાંડેવા દિમિત્રોવા હતું. તેમનો જન્મ 1911માં થયો હતો. જે હવે નોર્થ મેસેડોનિયામાં કહેવાય છે. 12 વર્ષની ઉંમરે એક વાવાઝોડામાં ફસાઈ ગયા બાદ તેમણે પોતાની આંખોની દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ તેઓ 30 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં તો તેઓ પોતાની ભવિષ્યવાણીઓ અને ઉપચાર કરવાની ક્ષમતાઓ માટે પ્રખ્યાત થઈ ગયા હતા. સામાન્ય લોકો જ નહીં, પરંતુ મોટા નેતા પણ તેમની મુલાકાતે આવતા હતા. જેમાં બલ્ગેરિયાના ઝાર બોરિસ ત્રીજા અને સોવિયેત યુનિયનના પ્રીમિયર લિયોનીદ બ્રેઝનેવ પણ સામેલ હતા. બાબા વેંગાનું અવસાન 1996માં 84 વર્ષની ઉંમરે થયું હતું. તેમના મૃત્યુ પછી બલ્ગેરિયાના પેટ્રિચમાં તેમના ઘરને સંગ્રહાલયમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું.
