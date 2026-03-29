Modi Government: 8મા પગાર પંચ વિશે સરકારે સંસદમાં શું કહ્યું? શું તે 1 જાન્યુઆરીથી થશે લાગુ?
Modi Government: ડીએમકે સાંસદ એ. રાજાએ સંસદમાં સરકારને પગાર પંચ અંગે અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા. સરકાર વતી કેન્દ્રીય નાણાં રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જવાબ આપ્યો હતો, જાણો ક્યારે લાગુ થવા અને વધારા વિશે શું જવાબ આપ્યો હતો.
Modi Government: ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં સરકારે 8મા પગાર પંચની રચના કરી હતી. પગાર પંચ આગામી 18 મહિનામાં પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરશે, જેના આધારે સરકારી કર્મચારીઓના પેન્શન, પગાર, HRA, DA અને ઇન્ક્રીમેન્ટ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. નાણા રાજ્યમંત્રીએ 8મા પગાર પંચ સંબંધિત કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે.
સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકો આશા રાખી રહ્યા છે કે 8મા નાણાં પંચનો અમલ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી થવો જોઈએ. પગાર પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી. પગાર પંચ ત્યારથી 18 મહિનાની અંદર પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરશે. એ નોંધવું જોઈએ કે 7મા પગાર પંચની મુદત 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી.
ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસે પગાર ધોરણ, ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય લાભોમાં ફેરફાર કરવાની ભલામણ કરી છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે 8મું નાણાપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવું જોઈએ. એ નોંધવું જોઈએ કે જો કેન્દ્ર સરકાર 1 જાન્યુઆરીને બદલે ભવિષ્યની તારીખથી પગારપંચ લાગુ કરે છે, તો કર્મચારીઓને ભથ્થું મળશે નહીં.
ડીએમકે સાંસદ એ. રાજાએ સંસદમાં સરકારને પગારપંચ અંગે અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. સરકાર વતી કેન્દ્રીય નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જવાબ આપ્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકારે 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ 8મા પગારપંચનું જાહેરનામું બહાર પાડી દીધું છે, જેમાં ચેરમેન અને સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
કમિશન પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન અંગે તેની ભલામણો આપશે, અને તેના આધારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવશે.
સરકારના જવાબમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી કે તેનો અમલ ક્યારે થશે, કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હશે. એ નોંધવું જોઈએ કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી 8મા પગારપંચના અમલની માંગ કરી રહ્યા હતા.
Trending Photos