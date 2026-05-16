/અભિનેતા અમજદ ખાનના મોતના એક રાત પહેલા શું થયું હતું? દીકરાએ વર્ષો બોદ ખોલ્યું સિક્રેટ

Shadab Khan Interview On Amjad Khan : બોલિવુડના એક સમયના સ્ટાર અને શોલેના ગબ્બર અમજદ ખાનના જીવનના અંતિમ દિવસો કષ્ટદાયક હતા. તેમના દીકરા શાદાબે એક ઈન્ટરવ્યૂમાં પિતાના ભયાનક અકસ્માતની આપવીતી જણાવી. જેમાં તેઓએ કહ્યું, મારા પિતાનું પાંસળીઓ તૂટી ગઈ હતી. ફેફસા ફાટી ગયા હતા. શાદાબ પિતાની એ છેલ્લી ક્ષણો યાદ કરતા ભાવુક થઈ ગયા હતા.
દીકરાએ જણાવ્યું કે, મારા પિતા ગોવા જઈ રહ્યા હતા. તેઓ જાતે જ ગાડી ચલાવતા હતા. સાથે ડ્રાઈવર પણ હતો. સવારનો સમય હતો. વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. રસ્તો પલળેલો હતો. અચાનક ટર્ન આવ્યો. તેમની સામે અચાનક ટ્રક આવી ગઈ. તેનાથી બચવા માટે પિતાએ સ્ટીયરીંગ ફેરવ્યું. પરંતું જમીન પલળેલી હોવાને કારણએ ગાડી કન્ટ્રોલ બહાર જઈને વૃક્ષ સાથે અથડાઈ હતી. બચ્ચન સાહેબને આ વિશે માલૂમ પડ્યું, તો તેઓએ બહુ મદદ કરી. તેઓએ આખી સ્થિતિ સંભાળી હતી.
શાદાબ ખાને જણાવ્યું કે, એ ભીષણ અકસ્માત બાદ પિતાની હાલત એટલી હદે કથળી ગઈ હતી. તેમના હાડકા તૂટી ગયા હતા. ગળામાં ઈજાઓ હતી. આવી હાલતમાં એક વર્ષ સુધી તેઓ લગભગ પથારીવશ રહ્યા હતા. તેમના પગમા રોડ નાંખેલા હતા. જેને કારણે તેઓ કસરત પણ કરી શક્તા ન હતા. કસરત બંધ થઈ ગઈ હતી, અને વજન વધવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું.
જે રાતે અમજદ ખાનનું નિધન થયું હતું, તે રાતે યાદ કરતા શાદાબ ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેઓએ કહ્યું કે, હું ઘરે આવ્યો તો મમ્મીએ કહ્યું કે, પિતા ઉઠી નથી રહ્યા. તેઓ ઠંડા પડી ગયા છે. તેમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તેવું લાગે છે. ડોક્ટર આવ્યા, તેમણે મને ઈન્જેક્શન લાવવા કહ્યું. હું જેમ તેમ ગાડી સડસડાટ દોડાવીને ઈન્જેક્શન લઈ આવ્યો, તો મને સાંભળવા મળ્યું કે તમે મોડા પડ્યા છે. આ બાદ મેં ઘરવખરીનો સામાન ગુસ્સામાં તોડ્યો હતો. દીવાલ પર પંચ માર્યો. 18 થી 21 વર્ષ સુધીનો મારો સમય બહુ જ ખરાબ રહ્યો હતો.
અમજદ ખાનના મોત બાદ પણ અંદાજે તેમની 10 થી વધુ ફિલ્મો રિલીઝ થઈ હતી. શાદાબે કહ્યું કે, જે સમયે મારા પિતાનું નિધન થયું, ત્યારે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાસેથી મારા પિતાને રૂપિયા લેવાના થતા હતા. તેમના મોત બાદ અમે આર્થિક તંગીમાં આવી ગયા હતા. પરંતુ કોઈએ અમને એક રૂપિયાની મદદ ન કરી, અને એક રૂપિયો પણ પરત ન કર્યો.