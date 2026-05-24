/Cannes: કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ પછી celebs એ પહેરેલા ડિઝાઈનર કપડા ક્યાં જાય ખબર છે ? જાણી લો ફટાફટ

Designer Clothes Of Cannes: કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 નું સમાપન 23 મે 2026 ના રોજ થઈ ગયું. શું તમે જાણો છો કે કાન્સ જેવી મોટી ઈવેન્ટ પછી અભિનેત્રીઓ માટે ડિઝાઈન કરાયેલા મોંઘા કપડા ક્યાં જાય છે અને તેનું શું થાય ? જો તમને આ વાત વિશે ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ કે કાન્સ માટે તૈયાર કરાયેલા કપડાનું ઈવેન્ટ પછી શું કરવામાં આવે છે?
આ વર્ષે કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન, આલિયા ભટ્ટ, અદિતિ રાવ હૈદરી, મૌની રોય, કરણ જોહર, ઉર્વશી રૌતેલા સહિતના બોલીવુડ સ્ટાર્સ અને દેશની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ પહોંચી હતી. દરેક વ્યક્તિએ રેડ કાર્પેટ પર મોંઘા અને ખાસ રીતે ડિઝાઈન કરેલા આઉટફીટ પહેર્યા હતા. આ બધા આઉટફીટનું હવે શું થશે ચાલો તમને જણાવીએ.
કાન્સ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય ઈવેન્ટ માટે તૈયાર કરાયેલા આઉટફીટ્સ ખૂબ મોંઘા હોય છે. આ કપડા અભિનેત્રીઓના પોતાના નથી હોતા. આ કપડા એક જ વાર પહેરવા માટે ડિઝાઈન કરેલા હોય છે. ઈવેન્ટ અને ફોટોશૂટ પછી કલાકારો પાસેથી આ કપડા પરત લઈ લેવામાં આવે છે. અને બ્રાન્ડ કે સ્ટાઈલિસ્ટને પરત કરી દેવામાં આવે છે. જ્યાં આ કપડા બ્રાંડના આર્કાઈવમાં રાખી દેવામાં આવે છે.
ભારતના ખ્યાતનામ ડિઝાઈનર જેમકે મનીષ મલ્હોત્રા, સબ્યાસાચી, અમિત અગ્રવાલે કોઈ આઉટફીટ તૈયાર કર્યા હોય તો તેઓ ઈવેન્ટ પછી આ આઉટફીટ પરત લઈ તેને પોતાના કલેકશનમાં સ્ટોર કરે છે. મોટા ડિઝાઈનર પોતાના કલેકશન રાખતા હોય છે તેમાં આ કપડા રાખવામાં આવે છે. તેમની પાસેથી આ કપડા લોકો રેન્ટ પર લઈ શકે છે.
ડિઝાઈનર કપડાનું ઓક્શન પણ કરવામાં આવે છે. ચેરિટી ઈવેન્ટસ માટે આ પ્રકારના આઈકોનિક ડિઝાઈનર કપડા ચુઝ કરવામાં આવે છે અને તેની નીલામી થાય છે. નીલામીથી જે પૈસા મળે તેનો ઉપયોગ ચેરિટીમાં થાય છે.
કેટલાક ડિઝાઈનર કપડા સેલિબ્રિટી પોતે પણ બ્રાંડ કે ડિઝાઈનર પાસેથી ખરીદી પોતાના કલેકશનમાં રાખે છે. કલાકારો પોતાના કલેકશન માટે પણ કપડા રાખી શકે છે પણ આ કપડા મોંઘા હોવાથી તેમને પણ ડિઝાઈનરને કીંમત ચુકવી ખરીદવા પડે છે.