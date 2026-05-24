Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Cannes: કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ પછી celebs એ પહેરેલા ડિઝાઈનર કપડા ક્યાં જાય ખબર છે ? જાણી લો ફટાફટ

Cannes: કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ પછી celebs એ પહેરેલા ડિઝાઈનર કપડા ક્યાં જાય ખબર છે ? જાણી લો ફટાફટ

Published: May 24, 2026, 04:08 PM IST|Updated: May 24, 2026, 04:08 PM IST

Designer Clothes Of Cannes: કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 નું સમાપન 23 મે 2026 ના રોજ થઈ ગયું. શું તમે જાણો છો કે કાન્સ જેવી મોટી ઈવેન્ટ પછી અભિનેત્રીઓ માટે ડિઝાઈન કરાયેલા મોંઘા કપડા ક્યાં જાય છે અને તેનું શું થાય ? જો તમને આ વાત વિશે ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ કે કાન્સ માટે તૈયાર કરાયેલા કપડાનું ઈવેન્ટ પછી શું કરવામાં આવે છે?
 

1/6

ડિઝાઈનર આઉટફીટ

આ વર્ષે કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન, આલિયા ભટ્ટ, અદિતિ રાવ હૈદરી, મૌની રોય, કરણ જોહર, ઉર્વશી રૌતેલા સહિતના બોલીવુડ સ્ટાર્સ અને દેશની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ પહોંચી હતી. દરેક વ્યક્તિએ રેડ કાર્પેટ પર મોંઘા અને ખાસ રીતે ડિઝાઈન કરેલા આઉટફીટ પહેર્યા હતા. આ બધા આઉટફીટનું હવે શું થશે ચાલો તમને જણાવીએ. 

2/6

બ્રાન્ડને પરત કરી દેવામાં આવે

કાન્સ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય ઈવેન્ટ માટે તૈયાર કરાયેલા આઉટફીટ્સ ખૂબ મોંઘા હોય છે. આ કપડા અભિનેત્રીઓના પોતાના નથી હોતા. આ કપડા એક જ વાર પહેરવા માટે ડિઝાઈન કરેલા હોય છે. ઈવેન્ટ અને ફોટોશૂટ પછી કલાકારો પાસેથી આ કપડા પરત લઈ લેવામાં આવે છે. અને બ્રાન્ડ કે સ્ટાઈલિસ્ટને પરત કરી દેવામાં આવે છે. જ્યાં આ કપડા બ્રાંડના આર્કાઈવમાં રાખી દેવામાં આવે છે.    

3/6

ડિઝાઈનરના કલેકશનમાં જાય

ભારતના ખ્યાતનામ ડિઝાઈનર જેમકે મનીષ મલ્હોત્રા, સબ્યાસાચી, અમિત અગ્રવાલે કોઈ આઉટફીટ તૈયાર કર્યા હોય તો તેઓ ઈવેન્ટ પછી આ આઉટફીટ પરત લઈ તેને પોતાના કલેકશનમાં સ્ટોર કરે છે. મોટા ડિઝાઈનર પોતાના કલેકશન રાખતા હોય છે તેમાં આ કપડા રાખવામાં આવે છે. તેમની પાસેથી આ કપડા લોકો રેન્ટ પર લઈ શકે છે.   

4/6

ઓક્શન કરવામાં આવે

ડિઝાઈનર કપડાનું ઓક્શન પણ કરવામાં આવે છે. ચેરિટી ઈવેન્ટસ માટે આ પ્રકારના આઈકોનિક ડિઝાઈનર કપડા ચુઝ કરવામાં આવે છે અને તેની નીલામી થાય છે. નીલામીથી જે પૈસા મળે તેનો ઉપયોગ ચેરિટીમાં થાય છે.   

5/6

સેલિબ્રિટ ખરીદી શકે

કેટલાક ડિઝાઈનર કપડા સેલિબ્રિટી પોતે પણ બ્રાંડ કે ડિઝાઈનર પાસેથી ખરીદી પોતાના કલેકશનમાં રાખે છે. કલાકારો પોતાના કલેકશન માટે પણ કપડા રાખી શકે છે પણ આ કપડા મોંઘા હોવાથી તેમને પણ ડિઝાઈનરને કીંમત ચુકવી ખરીદવા પડે છે.   

6/6

Tags:
Cannes
Cannes 2026
bollywood
કાન્સ 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
છેલ્લી ઘડીએ દાવ થયો! આણંદમાં ભાજપના ઉમેદવાર પાસેથી સત્તા સરકીને કોંગ્રેસ પાસે ગઈ

છેલ્લી ઘડીએ દાવ થયો! આણંદમાં ભાજપના ઉમેદવાર પાસેથી સત્તા સરકીને કોંગ્રેસ પાસે ગઈ

Gujarat politics12 min ago
2

બચ્ચન પરિવારના આ નિવેદનથી નારાજ હતા ઇન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછી આ કારણે

amitabh bachchan20 min ago
3

BSNLએ લોન્ચ કર્યો 28 દિવસનો સૌથી સસ્તો પ્લાન, માત્ર 51 રૂપિયામાં મળશે અનેક બેનિફિટ્સ

BSNL22 min ago
4

ગુજરાત-મુંબઈના વેપારીઓને ટાર્ગેટ કરી છેતરતી ગેંગ પકડાઈ, મોડસ ઓપરેન્ડી જાણી પોલીસ ચોં

Ahmedabad47 min ago
5

લગ્ન પછી દીકરીમાં આ 3 ફેરફાર દેખાય તો સમજી લેજો સાસરું ગડબડ છે, બચાવી લેજો દીકરીને

relationship51 min ago