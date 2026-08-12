/ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશ પર આકાશમાં આ શું બની રહ્યું છે? 5000 KM લાંબા વાદળોના બેલ્ટે વધારી ચિંતા, જાહેર કરાયું એલર્ટ

Weather Update: અંતરિક્ષમાંથી કેદ થયેલી સેટેલાઇટ તસવીરમાં પાકિસ્તાનથી લઇને ભારત અને ચીન સુધી ફેલાયેલો 5,000 કિલોમીટર લાંબો માનસૂન ક્લાઉડ બેલ્ટ દેખાયો છે. આ 'કોન્ટિનેન્ટલ-સ્કેલ માનસૂન હાઇવે' કેટલાય રાજ્યોમાં મુસળધાર વરસાદ, વીજળી અને તેજ પવનો સાથે સક્રિય માનસૂનની ચેતવણી આપી રહ્યો છે.
IMD Heavy Rain Alert North India: હવામાનનો મિજાજ એકવાર ફરી પૂરી રીતે બદલાવાનો છે, અને આ વખતે સંકેત સીધા અંતરિક્ષમાંથી મળ્યા છે. ઉપગ્રહોએ આકાશમાંથી એક એવી અનોખી તસવીર લીધી છે, જેણે હવામાન વૈજ્ઞાનિકોને પણ હેરાન કરી દીધા છે. તસવીરોમાં પાકિસ્તાન ઉપરથી શરૂ થઈને ભારતના એક મોટા હિસ્સાને ઢાંકતો અને ચીન સુધી જતો 5,000 કિલોમીટર લાંબો વાદળોનો એક વિશાળ બેલ્ટ સાફ દેખાઈ રહ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકો તેને 'મોન્સૂન કન્વેયર બેલ્ટ' કહી રહ્યા છે એટલે કે વાદળોનો એક એવો 'સુપર-હાઇવે' જે પૂરા દક્ષિણ એશિયામાં ભારે વરસાદનો નવો દોર લાવવાનો છે.
જો તમને લાગી રહ્યું છે કે આ કોઈ એક મોટા સમુદ્રી તોફાન કે ચક્રવાતની તસવીર છે, તો તમે ખોટા છો. આ હકીકતમાં માનસૂનની ભેજથી ભરેલી હવાઓનો એક એવો લાંબો ગલીયારો છે, જેમાં સેંકડો ગાજતા-બરસ્તા વાદળોના સમૂહ એક પછી એક હરોળમાં જોડાયેલા છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રકૃતિએ આકાશમાં પાણી લઈ જતી એક એવી 'ચાલતી બેલ્ટ' તૈયાર કરી દીધી છે, જે હજારો કિલોમીટર દૂર સુધી મુસળધાર વરસાદનું પાણી વરસાવવા માટે તૈયાર છે.
સેટેલાઇટ ડેટા દર્શાવે છે કે આ સફેદ બેલ્ટ કાફી વિશાળ છે. વાદળોની આ પટ્ટી પાકિસ્તાનથી શરૂ થઈને ભારતના ઉત્તર-પશ્ચિમી રાજ્યોમાં પ્રવેશ કરે છે. આ પછી તે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના મેદાની વિસ્તારો પર પૂરી રીતે છવાઈ જાય છે. આગળ વધતા તે હિમાલયની પહાડીઓ સાથે અથડાય છે અને નેપાળ, ભૂતાન, તિબ્બતથી થતાં સુદૂર ચીન સુધી પહોંચી જાય છે.
ઇન્ફ્રારેડ કેમેરાથી લેવાયેલી તસવીરોમાં આ બેલ્ટના વાદળોનો ઉપરનો હિસ્સો અત્યંત ચમકદાર અને બરફીલો ઠંડો દેખાઈ રહ્યો છે. હવામાન વિજ્ઞાનમાં જ્યારે વાદળો ઉપરથી ખૂબ વધારે ઠંડા નોંધાય છે, તો તેનો મતલબ છે કે તેઓ જમીનથી આકાશમાં ખૂબ વધારે ઊંચાઈ સુધી ફેલાયેલા છે. આ જ તે 'ઊંડા અને ભારે વાદળો' હોય છે જે પોતાની સાથે મુસળધાર અને સતત વરસાદ, આકાશી વીજળી અને તેજ કડકડાટ, પહાડો પર ભૂસ્ખલન અને મેદાની વિસ્તારોમાં અચાનક પૂર જેવી સ્થિતિઓ પેદા કરે છે.
આ સમાચાર ભારત માટે એટલા માટે મહત્વના છે કારણ કે દેશ હવે માનસૂનના સૌથી સક્રિય દોરમાં કદમ મૂકી ચૂક્યો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ આ વિશાળ સિસ્ટમને જોતા ઉત્તર ભારત સહિત કેટલાય રાજ્યોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ખાસ કરીને પહાડી રાજ્યો અને હિમાલયના તળેટીના વિસ્તારોમાં (Foothills) રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, કારણ કે અહીં પહાડોથી અથડાઈને ભેજવાળા વાદળો વધુ ખતરનાક રૂપ લઈ લે છે.
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે 5000 કિલોમીટર લાંબી આ પટ્ટીમાં દરેક જગ્યાએ એક સરખું હવામાન નહીં રહે. આ બેલ્ટ હવાની ભેજને એક જગ્યાએ ભેગી કરવાનું કામ કરે છે. રસ્તામાં જ્યાં-જ્યાં ઓછા દબાણના ક્ષેત્રો બનશે, ત્યાં વરસાદ ખૂબ તેજ થઈ જશે. આના નાના-નાના વાદળોના ઝૂંડ એટલી ઝડપથી બદલાય છે કે શક્ય છે કે કોઈ એક જ શહેરમાં તડકો ખીલેલો હોય, અને તેનાથી માત્ર 10 કિલોમીટર દૂર વાદળ ફાટવા જેવી ઘટના બની જાય.
આ પૂરા ઘટનાક્રમમાં સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત આ વાદળોની પટ્ટીનું અભૂતપૂર્વ કદ છે. આ કોઈ એક શહેર કે રાજ્યનું સ્થાનિક હવામાન પરિવર્તન નથી, પરંતુ આ પૂરા એશિયાઈ મહાદ્વીપના સ્તર પર ચાલતા 'કોન્ટિનેન્ટલ-સ્કેલ સર્ક્યુલેશન'નું એક જીવંત સેટેલાઇટ પ્રમાણ છે. ભારત, પાકિસ્તાન અને ચીન જેવા દેશો આ સમયે આકાશમાં એક જ વિશાળ એટમોસ્ફિયરિક સિસ્ટમથી જોડાયેલા છે.