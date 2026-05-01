તમે પણ નહીં જાણતા હોવ મમતા બેનર્જીનું સાચું નામ, જાણો પહેલા શું હતું? ક્યારે અને કેવી રીતે બદલાયું
મમતા બેનર્જીને બધા 'દીદી'ના નામથી જાણે છે. તેમણે ક્યારેય લગ્ન કર્યા નથી. તેથી લગ્ન બાદ તેમનું નામ બદલવાનો સવાલ ઉઠતો નથી. તો પછી કઈ રીતે નામ બદલાયું, શું છે તેની કહાની....
દીદીના નામની કહાની
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને બધા દીદીના નામથી જાણે છે. તેમની સાધારણ સાડી, ચપ્પલ અને આક્રમક ભાષણે તેમને અલગ ઓળખ આપી. તમને પણ લાગતું હતું કે તેમનું નામ હંમેશાથી મમતા બેનર્જી જ હતું? પરંતુ તેવું નથી. આવો જાણીએ તેમના નામની કહાની.
બંગાળી હિંદુ પરિવારમાંથી આવે છે
મમતા બેનર્જીનો જન્મ 5 જાન્યુઆરી 1955ના કોલકત્તામાં થયો. તેમના પિતાનું નામ પ્રોમિલેશ્વર બેનર્જી અને માતાનું નામ ગાયત્રી દેવી હતું. તેઓ એક બંગાળી હિંદુ પરિવારમાંથી આવે છે.
બંગાળીમાં પૂરુ નામ
બંગાળીડમાં તેમનું પૂરુ નામ મમતા બંદ્યોપાધ્યાય (Mamata Bandopadhyay) છે. બેનર્જી અંગ્રેચી ઉચ્ચારણ અને લખવાનું નાનું રૂપ છે, જ્યારે બંગાળીમાં તેને 'બંદ્યોપાધ્યાય' કહેવામાં આવે છે. ઘણા લોકો ભૂલથી માને છે કે તેમનું નામ બાદમાં બદલવામાં આવ્યું. પરંતુ તથ્ય તે જણાવે છે કે જન્મથી તેમનું નામ મમતા બંદ્યોપાધ્યાય રહ્યું.
રાજનીતિમાં આવ્યા બાદ બેનર્જી લોકપ્રિય
ndtv.com પ્રમાણે રાજનીતિમાં આવ્યા બાદ તેમણે બેનર્જી રૂપને લોકપ્રિય બનાવ્યું. કોઈ મોટું નામ પરિવર્તન થયું નહીં. તેમના પિતાનું મોત જ્યારે તેઓ 17 વર્ષના હતા, ત્યારે થઈ ગયું હતું.
અસલી નામ મમતા બંદ્યોપાધ્યાય
ગરીબી અને સંઘર્ષભર્યા બાળપણમાં પણ મમતાએ અભ્યાસની સાથે રાજનીતિમાં પગ મુક્યો. તેમણે કોંગ્રેસની શરૂઆત કરી અને બાદમાં ટીએમસી બનાવી. મમતા બેનર્જીનું અસલી નામ બંદ્યોપાધ્યાય છે.
નામ બદલવા સાથે જોડાયેલું કોઈ ડોક્યુમેન્ટ નહીં
આ જાણકારી તેમના સત્તાવાર બાયોડેટા, ચૂંટણી એફિડેવિડ અને વિશ્વસનીય સ્ત્રોતોમાં સ્પષ્ટ નોંધાયેલું છે. કોઈ દસ્તાવેજી પૂરાવા નથી. તેમણે ક્યારેય નામ બદલ્યું, તેની સાથે જોડાયેલા કોઈ સત્તાવાર દસ્તાવેજ નથી.
અસલી નામ મુમતાઝ મસામા ખાતૂન હોવાની અફવા
સોશિયલ મીડિયા પર અફવા ફેલાવવામાં આવે છે કે તેમનું અસલી નામ 'મુમતાઝ મસામા ખાતૂન' જેવું હતું. ફેક્ટ ચેક સંગઠનોએ આ દાવાને ખોટા સાબિત કર્યાં છે. આ માત્ર રાજકીય હુમલા છે.
લગ્ન નથી કર્યાં
મમતા બેનર્જીએ ક્યારેય લગ્ન કર્યાં નથી. તેઓ કુંવારા છે. તેથી લગ્ન બાદ નામ બદલવાનો સવાલ ઉઠતો નથી. તેમની ઓળખ પિતાના પરિવાર સાથે જોડાયેલી રહી.
2011થી બંગાળના મુખ્યમંત્રી
આજે તેઓ પશ્ચિમ બંગાળના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી છે. 2011થી સત્તા સંભાળી રહ્યાં છે. મમતા બંદ્યોપાધ્યાયથી મમતા બેનર્જી સુધીની સફર બંગાળી સંસ્કૃતિ અને અંગ્રેજી માધ્યમના મિશ્રણનું ઉદાહરણ છે.
