હાઇવે અને એક્સપ્રેસવે વચ્ચે શું તફાવત છે? કયો વધુ સુરક્ષિત છે? તમે જાણીને થશો હેરાન !
Highway vs Expressway: હાઇવે અને એક્સપ્રેસવે બંને રસ્તા છે, પરંતુ તેમની વચ્ચે મોટો તફાવત છે. ભારતમાં હાલમાં અનેક રોડના કામ ચાલી રહ્યા છે અનેક હાઈવેને એક્સપ્રેસ વેમાં બદલવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે ચાલો જાણીએ.
Highway vs Expressway: એક્સપ્રેસવે ઝડપી અને સલામત મુસાફરી માટે બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે હાઇવે સામાન્ય મુસાફરી માટે છે. બંને વચ્ચેનો તફાવત અને ગતિ મર્યાદા શું છે તે જાણો.
હાઇવે અને એક્સપ્રેસવે બંને લાંબા અંતર માટે બનાવવામાં આવેલા રસ્તાઓ છે. જો કે, તેમની ડિઝાઇન, નિયમો અને ઉપયોગમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. એક્સપ્રેસવેને હાઇવેનું એક અદ્યતન સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે, જ્યાં ટ્રાફિક ઝડપી અને વધુ નિયંત્રિત હોય છે.
હાઇવે એ એક રસ્તો છે જે શહેરો, નગરો અને રાજ્યોને જોડે છે. તેમની પાસે ઘણી જગ્યાએ ક્રોસરોડ્સ, ટ્રાફિક સિગ્નલો અને સ્થાનિક પ્રવેશ બિંદુઓ હોય છે. હાઇવેમાં સામાન્ય રીતે 2થી 4 લેન અને મિશ્ર ટ્રાફિક હોય છે.
એક્સપ્રેસવે એ હાઇ-સ્પીડ, એક્સેસ-નિયંત્રિત રસ્તો છે. વાહનો ફક્ત નિયુક્ત બિંદુઓ પર જ હાઇવેમાં પ્રવેશ કરે છે અને બહાર નીકળે છે. તેમાં સામાન્ય રીતે 6થી 8 લેન હોય છે અને ડિવાઇડર અને સર્વિસ રોડ જેવી સુવિધાઓ હોય છે. હાઇવે વાહનોને બહુવિધ બિંદુઓ પર પ્રવેશવા અને બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપે છે, જેનાથી ટ્રાફિક ભીડ વધે છે અને અકસ્માતોનું જોખમ વધે છે. બીજી તરફ, એક્સપ્રેસવેમાં મર્યાદિત પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓ હોય છે, જે મુસાફરીને સુરક્ષિત અને ઝડપી બનાવે છે.
હાઇવેમાં સામાન્ય રીતે 2-4 લેન હોય છે, જ્યારે એક્સપ્રેસવેમાં 6-8 લેન હોય છે. એક્સપ્રેસવે સીધા અને સરળ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી વાહનો કોઈપણ અવરોધ વિના મુસાફરી કરી શકે છે. ભારતમાં, હાઇવે પર ગતિ મર્યાદા સામાન્ય રીતે 80-100 કિમી/કલાક છે. એક્સપ્રેસવેમાં આ મર્યાદા 100-120 કિમી/કલાક સુધી જઈ શકે છે, જેનાથી મુસાફરી ઝડપી બને છે.
એક્સપ્રેસવેમાં ઓછા ક્રોસિંગ અને નિયંત્રિત પ્રવેશ બિંદુઓ હોય છે, જેના પરિણામે અકસ્માતો ઓછા થાય છે. હાઇવે પર વધુ ટ્રાફિક અને ક્રોસરોડ્સ વધુ જોખમ ઊભું કરે છે. એક્સપ્રેસવેમાં વધુ ટોલ હોઈ શકે છે, પરંતુ મુસાફરી ઝડપી, સરળ અને વધુ આરામદાયક હોય છે. હાઇવેમાં ઓછા ટોલ હોય છે, પરંતુ ટ્રાફિક અને વિક્ષેપો વધુ સામાન્ય હોઈ શકે છે.
Trending Photos