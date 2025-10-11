99% લોકો નથી જાણતા મોર અને ઢેલ વચ્ચેનું અંતર, આવો તમને જણાવીએ સૌથી મોટો તફાવત!
Peacock and Peahen Difference: મોર અને ઢેલ વિશે તો બધાએ સાંભળ્યું હશે, પરંતુ શું તમે તે જાણો છો કે આખરે મોર અને ઢેલ વચ્ચે શું અંતર છે? 99% લોકો તો જાણતા હશે નહીં અને ઘણા લોકો વિચારી રહ્યાં હશે કે સૌથી મોટું અંતર શું હોય છે. જો તમે પણ જાણતા નથી તો આવો આજે તમને જણાવીએ બંને વચ્ચે શું અંતર હોય છે.
મોર અને ઢેલ
મોર અને ઢેલ બંને દેખાવમાં સુંદર હોય છે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે મોર અને ઢેલ બંને અલગ-અલગ હોય છે. ઘણા લોકો બંને વચ્ચેનો તફાવત જાણતા નથી.
પાંખ અને રંગ
તમને જણાવી દઈએ કે મોરની પાંખ વધુ ચમકીલી અને લીલા રંગની હોય છે, જ્યારે ઢેલની પાંખ વધુ ધબ્બાવાળી અને હળવી હોય છે.
અવાજ
તમને જણાવી દઈએ કે મોરનો અવાજ ઢેલ કરતા વધુ તેજ હોય છે. ઢેલનો અવાજ થોડો ઓછો અને મોરનો વધુ હોય છે.
પૂંછ
જો પૂંછની વાત કરીએ તો ઢેલની પૂંછ વધુ લાંબી હોતી નથી, જ્યારે મોરની પૂંછ લાંબી હોય છે.
આકાર
જો આપણે આકારની વાત કરીએ તો ઢેલ દેખાવમાં મારથી નાની હોય છે. મોરનો આકાર મોટો હોય છે.
Trending Photos