ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં ઠંડી-વરસાદને લઈને શું છે ભયંકર આગાહી? અંબાલાલ પટેલની હાડ ધ્રુજાવતી આગાહી!

Ambalal Patel Ni Agahi: ગુજરાતમાં હાલમાં કાતિલ ઠંડી સાથે જોરદાર પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે. 17થી 20 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 25થી 30 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી છે. આગામી 48 કલાકમાં ત્રણથી પાંચ ડિગ્રીમાં વધારો થશે. પવનની ગતિ વધુ હોવાના કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાનું સૂચન આપ્યું છે. પવન 45 થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકે ફૂંકાવાની શક્યતા છે. 
 

Updated:Jan 30, 2026, 08:43 AM IST

છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી પવનની ઝડપ વધારે છે અને આવતીકાલે પણ આ સ્થિતિ યથાવત રહેશે. જોકે 30 જાન્યુઆરી બાદ પવનની ગતિ ધીમે-ધીમે ઘટશે અને 11થી 16 કિમી પ્રતિ કલાકની આસપાસ રહી શકે છે. આજે અમદાવાદનું તાપમાન 14 ડિગ્રી છે. તેમજ નલિયા 7 ડિગ્રી તાપમાન સાથે ઠંડુ શહેર રહ્યું છે. જોકે આગામી ત્રણ દિવસ બાદ બેથી ત્રણ ડીગ્રી તાપમાન ઘટવાની શક્યતા છે.

30 જાન્યુઆરી સુધી ઠંડી રહેવાની આગાહી

જાન્યુઆરી મહિનામાં રાજ્યમાં ઠંડીનો સારો એવો રાઉન્ડ જોવા મળ્યો છે અને 30 જાન્યુઆરી સુધી ઠંડી યથાવત રહેવાની સંભાવના છે. તેમજ 31 જાન્યુઆરીથી તાપમાનમાં આશરે 2 ડિગ્રીનો વધારો થવાથી ઠંડીમાં થોડી રાહત મળશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ઝાકળનું પ્રમાણ વધારે રહી શકે છે. એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ 30મી તારીખની આસપાસ સર્જાઈ શકે છે. 

ઉત્તર ભારતને કારણે ગુજરાતમાં પણ આની અસર થશે જેના કારણે ત્રણ દિવસ પછી તાપમાનમાં ફરીથી ઘટાડો નોંધાશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી જોઈએ તો ગુજરાતના હવામાનમાં પલટાની વાત કરી છે. એક પશ્ચિમિ વિક્ષોભ (વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ) આવવાની શક્યતા છે. જેના કારણે દેશના ઉત્તરના ભાગોમાં ફરીથી હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે. આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનના ભાગો સુધી રહેવાની શક્યતા છે. 

ફેબ્રુઆરીની ચારથી આઠ તારીખમાં એક મજબૂત પશ્ચિમિ વિક્ષોભ બનશે. જેમાં અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીના ભેજની અસર રહેશે. જેના કારણે ઉત્તર ભારતની સાથે ગુજરાતનું હવામાન પણ પલટાવવાની શક્યતા રહેશે. આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ હટી જતા ફરીથી ફેબ્રુઆરીમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહી શકે છે. એક બાદ એક પશ્ચિમિ વિક્ષોભ આવતા ઠંડીમાં વધઘટ રહેશે. 

ફેબ્રુઆરી માસમાં ધીરે ધીરે દિવસનું તાપમાન વધવાની શક્યતા રહેશે પરંતુ રાતમાં લઘુત્તમ તાપમાન ઘટી જઈ શકે છે. જેના કારણે કૃષિ પાક પર હિમ પડવાની શક્યતા છે. આગામી બે દિવસ સુધી ઝાકળ પડવાની કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી. તેમજ 31 જાન્યુઆરી 2026થી ઝાકળનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાની આગાહી છે, જે 3થી 4 દિવસ સુધી રહી શકે છે. હાલ કેટલાક વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે ધુમ્મસ જોવા મળી રહ્યું છે.     

