ચા પીવાનો સાચો સમય કયો છે? જાણો ‘ગોલ્ડન ટાઈમ’ જે સ્વાસ્થ્ય માટે છે સૌથી શ્રેષ્ઠ

Best Time To Drink Tea: શું તમે જાણો છો કે ચા પીવાનો સાચો સમય કયો છે? ઘણીવાર લોકો ગમે ત્યારે ચા પી લેતા હોય છે, જેના કારણે ગેસ જેવી અનેક સમસ્યાઓ થાય છે. જાણો ચા પીવાનો સાચો સમય.

Updated:May 03, 2026, 12:10 PM IST

અવારનવાર આપણે જ્યારે મન થાય ત્યારે ચા પી લઈએ છીએ. પરંતુ હેલ્થ એક્સપર્ટ્સ માને છે કે ચા પીવાનો પણ એક સાચો સમય હોય છે, ત્યારે જ તેનો ફાયદો મળે છે. ચાલો જાણીએ ચા કયા સમયે પીવી જોઈએ?  

ચા પ્રત્યેનો લગાવ

ભારતમાં ચા માત્ર એક પીણું નથી પણ રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. સવારની શરૂઆતથી લઈને દિવસભરનો થાક ઉતારવા સુધી, લોકો ચાને પોતાની દિનચર્યામાં સામેલ કરે છે અને દિવસમાં ઘણી વખત પીવે છે.

ખોટા સમયે ચા પીવી ભારે પડી શકે છે

જો ચા યોગ્ય સમયે ન પીવામાં આવે તો તે શરીરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ખાસ કરીને ખાલી પેટે ચા પીવાથી ગેસ, એસિડિટી અને પેટને લગતી સમસ્યાઓ વધી શકે છે.

સવારે ખાલી પેટે ચા પીવી કેવી છે?

સવારે ઉઠતાની સાથે જ ચા પીવી એ ઘણા લોકોની આદત હોય છે, પરંતુ આ આદત નુકસાનકારક હોઈ શકે છે. આનાથી કોર્ટિસોલ લેવલ વધી શકે છે અને લાંબા ગાળે પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.  

રાત્રે ચા પીવાથી ઊંઘ પર અસર

સૂતા પહેલાના થોડા કલાકોમાં ચા પીવાથી ઊંઘ પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. કારણ કે તેમાં રહેલું કેફીન મગજને સક્રિય રાખે છે, જેનાથી સારી ઊંઘ આવતી નથી.  

જમ્યાની આસપાસ ચા પીવી યોગ્ય નથી

જમ્યાના તરત પહેલા અથવા પછી ચા પીવી પણ યોગ્ય માનવામાં આવતી નથી. આનાથી શરીરમાં આયર્નનું શોષણ ઓછું થઈ શકે છે, જેનાથી નબળાઈ અને અન્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.  

આ જ છે ચા પીવાનો 'ગોલ્ડન ટાઈમ'

ચા પીવાનો સૌથી ઉત્તમ સમય સવારે નાસ્તો કર્યાના 1 થી 2 કલાક પછી માનવામાં આવે છે. આ સમયે ચા પીવાથી શરીર પર તેની નકારાત્મક અસર ઓછી થાય છે અને તમે સારું અનુભવો છો.  

સાચી આદતથી મળશે ચાનો પૂરો ફાયદો

જો તમે યોગ્ય સમયે અને મર્યાદિત માત્રામાં ચા પીઓ છો, તો તે શરીરને નુકસાન પહોંચાડતી નથી. ખાસ કરીને નાઈટ શિફ્ટમાં કામ કરતા લોકો જરૂરિયાત મુજબ ચા લઈ શકે છે.

Disclaimer: આ સમાચાર સામાન્ય માહિતીના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. વધુ જાણકારી માટે નિષ્ણાતની સલાહ લો અથવા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.

