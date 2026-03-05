કેટલો હોય છે IPS નો શરૂઆતી પગાર? મળે છે આ સુવિધાઓ, જાણો વિગત
જો તમે IPS બનવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છો તો જાણી લો શરૂઆતમાં કેટલો પગાર મળે છે, પ્રમોશન બાદ પગાર કેટલો વધે છે અને કઈ-કઈ સુવિધાઓ મળે છે. અહીં વાંચો સંપૂર્ણ વિગત....
ભારતમાં સરકારી નોકરીની વાત આવે તો આઈપીએસનું નામ સૌથી ઉપર આવે છે. આ માત્ર નોકરી નહીં, પરંતુ જવાબદારી અને સન્માનનું પદ છે. ઘણા યુવા વર્ષો સુધી મહેનત કરે છે જેથી યુપીએસસી પાસ કરી આઈપીએસ અધિકારી બની શકે. હંમેશા લોકોના મનમાં સવાલ થાય છે કે આઈપીએસની શરૂઆતી પગાર કેટલો હશે? કઈ-કઈ સુવિધાઓ મળે છે? જો તમારા મનમાં પણ આ સવાલ છે કો અહીં તમને સંપૂર્ણ જાણકારી મળી જશે.
આઈપીએસની શરૂઆતી સેલેરી કેટલી હોય છે?
અધિકારીની શરૂઆતી બેઝિક સેલેરી 56100 રૂપિયા પ્રતિ માસ હોય છે. આ પગાર 7th Central Pay Commission હેઠળ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતમાં અધિકારીની નિમણૂંક સામાન્ય રીતે નાયબ પોલીસ અધિક્ષક અથવા મદદનીશ પોલીસ કમિશનર પદ પર થાય છે. પરંતુ 56100 રૂપિયા માત્ર બેઝિક પે છે. આ સિવાય અધિકારીને મોંઘવારી ભથ્થું, હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ, યાત્રા ભથ્થું અને અન્ય સુવિધાઓ પણ મળે છે, જેનાથી તેનો કુલ ઇન-હેન્ડ પગાર તેનાથી વધુ હોઈ શકે છે.
પ્રમોશન બાદ કેટલો વધે છે પગાર?
જેમ-જેમ ભારતીય પોલીસ સેવામાં અધિકારીને અનુભવ અને પ્રમોશન મળે છે, તેમ-તેમ તેનો પગાર પણ વધે છે. સાતમાં પગાર પંચ અનુસાર શરૂઆતમાં ડીએસપી પદ પર આશરે 56100 રૂપિયા પ્રતિ માસ વેતન મળે છે, જે એડિશનલ એસપી બનવા પર લગભગ 67700 રૂપિયા અને એસપી બનવા પર 78800 રૂપિયા થઈ જાય છે. ત્યારબાદ ડીઆઈજીને આશરે 1,31,000 રૂપિયા, આઈજીને 144200 રૂપિયા અને ડીઆઈજીને 2,05,000 રૂપિયા અને સૌથી ઊંચા પર ડીજીપી પર લગભગ 2,25,000 રૂપિયા પગાર દર મહિને મળે છે. એટલે કે પ્રમોશનની સાથે આઈપીએસ અધિકારીની કમાણી બે લાખ રૂપિયાથી વધુ પહોંચી જાય છે.
IPS મળનાર અન્ય સુવિધા
અધિકારીને માત્ર પગાર જ મળતો નથી, પરંતુ ઘણી સરકારી સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે, જેના કારણે આ નોકરી આકર્ષક માનવામાં આવે છે. પોસ્ટિંગ અનુસાર તેને સરકારી આવાસ કે બંગલો મળે છે, જે હંમેશા સુરક્ષિત અને સારા વિસ્તારમાં હોય છે. જો સરકારી ઘર ઉપલબ્ધ નથી તો હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ આપવામાં આવે છે. મોંઘવારીની અસર સંતુલિત કરવા માટે મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે, જે સમય-સમય પર વધતું રહે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓને ડ્રાઇવર સહિત સરકારી ગાડી પણ આપવામાં આવે છે.
આ સિવાય અધિકારી અને તેમના પરિવારને મેડિકલ સુવિધા મળે છે, જેમાં સારવારનો ખર્ચ સરકાર ઉઠાવે છે. ડ્યુટી દરમિયાન યાત્રાનો ખર્ચ યાત્રા ભથ્થાના રૂપમાં આપવામાં આવે છે. ઊંચા પદો પર સુરક્ષા ગાર્ડ અને પર્સનલ સ્ટાફ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે, જેથી તે પોતાનું કામ સારી રીતે સંભાળી શકે.
