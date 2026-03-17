આગાહીઓ છોડો! બાબા વેંગાના નામમાં હવે ‘બાબા’નો શું છે અસલી અર્થ? સત્ય જાણીને હેરાન રહી જશો

Baba Vanga real name: બાબા વેંગાનું નામ માત્ર એક ઓળખ નથી, પરંતુ તેમના પ્રત્યે લોકોના અગાધ વિશ્વાસ અને સન્માનનું પ્રતીક છે. જ્યારે પણ દુનિયાની મોટી ઘટનાઓ કે ભવિષ્યવાણીઓની વાત આવે, ત્યારે બલ્ગેરિયાની આ રહસ્યમય મહિલાનું નામ અચૂક સામે આવે છે. યાદ રાખજો કે આ 'બાબા' શબ્દ કોઈ ચોક્કસ સમુદાયનો નહીં, પરંતુ એ 'વૃદ્ધ દાદી'નો પર્યાય છે જેમની વાતોએ દાયકાઓ સુધી દુનિયાને અચંબિત કરી મૂકી છે.

Updated:Mar 17, 2026, 02:31 PM IST

બાબા વેંગાને વિશ્વભરમાં "બાલ્કન્સના નોસ્ટ્રાડેમસ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે પણ મોટી વિશ્વ ઘટનાઓ અથવા આગાહીઓની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે તેમનું નામ હંમેશા ઉલ્લેખવામાં આવે છે. 9/11 ના હુમલાથી લઈને સુનામી અને તાજેતરના યુદ્ધો સુધી, સોશિયલ મીડિયા પર તેમની આગાહીઓનો ટ્રેન્ડ છે. તેમની ઘણી આગાહીઓ સાચી પડી હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે બલ્ગેરિયાની આ રહસ્યમય મહિલાએ પોતાના નામની આગળ "બાબા" કેમ લગાવ્યું છે? બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે બાબા વેંગા એક મહિલા હતા, અને તેનાથી પણ ઓછા લોકો જાણે છે કે તેમના નામમાં "બાબા" હિન્દી શબ્દ "બાબા" થી સંપૂર્ણપણે અલગ છે.

નામ પાછળનો અસલી અર્થ

સામાન્ય રીતે ભારતમાં 'બાબા' શબ્દનો પ્રયોગ સંતો, વડીલો કે પિતા માટે કરવામાં આવે છે, પરંતુ બાબા વેંગાના સંદર્ભમાં તેનો અર્થ થોડો અલગ અને તેમના દેશની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલો છે. બાબા વેંગાનું અસલી નામ વેંગેલિયા પાંડેવા દિમિત્રોવા હતું. સ્લેવિક અને બલ્ગેરિયન ભાષાઓમાં 'બાબા' (Baba) નો અર્થ 'દાદી' અથવા 'વૃદ્ધ મહિલા' થાય છે. જે રીતે આપણે વડીલ મહિલાને 'દાદી' કે 'નાની' કહીએ છીએ, તેવી જ રીતે તેમના અનુયાયીઓ તેમને આદરપૂર્વક 'બાબા' કહીને બોલાવતા હતા.

કેવી રીતે બન્યા વેંગેલિયામાંથી બાબા વેંગા?

બાબા વેંગાના જીવનની વાર્તા પણ તેમના નામ જેટલી જ રહસ્યમય છે. 12 વર્ષની ઉંમરે એક ભીષણ તોફાનમાં તેમણે પોતાની આંખોની રોશની ગુમાવી દીધી હતી. એવું કહેવાય છે કે આ ઘટના પછી જ તેમનામાં ભવિષ્ય જોવાની અદભૂત શક્તિ આવી હતી. જેમ-જેમ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડવા લાગી, તેમ-તેમ દૂર-દૂરથી લોકો તેમની સલાહ લેવા આવવા લાગ્યા અને તેઓ એક વૈશ્વિક ઓળખ બની ગયા.  

મુખ્ય ભવિષ્યવાણીઓ જે સાચી પડી

બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓનો કોઈ લેખિત પુરાવો નથી, પરંતુ તેમને માનનારા લોકો તેમની વાતોને ખૂબ ગંભીરતાથી લે છે. તેમના સમર્થકો મુજબ, સાચી પડેલી મુખ્ય ભવિષ્યવાણીઓમાં 1989માં બર્લિનની દીવાલનું પતન, 2004માં હિંદ મહાસાગરમાં સુનામી, 2016માં બ્રિટનનું યુરોપિયન યુનિયનમાંથી બહાર નીકળવું (Brexit) અને 2020ની કોરોના મહામારીનો સમાવેશ થાય છે.

2026 અને આગામી ભવિષ્યવાણીઓ

બાબા વેંગાની આગામી ભવિષ્યવાણીઓ મુજબ, 2025માં દુનિયાના અંતની શરૂઆત થશે, પરંતુ સંપૂર્ણ વિનાશ 5079 સુધીમાં થશે. 2033માં ધ્રુવીય બરફ પીગળવાને કારણે સમુદ્રની સપાટી ઝડપથી વધશે. 2043માં યુરોપમાં મુસ્લિમ શાસન પ્રમુખ બનશે અને વિશ્વ અર્થવ્યવસ્થા પર તેમનો પ્રભાવ વધશે. 2046માં કૃત્રિમ અંગોનું મોટા પાયે ઉત્પાદન શરૂ થશે, જેનાથી અંગ પ્રત્યારોપણ સરળ બનશે. 2076માં વિશ્વભરમાં ફરીથી સામ્યવાદી (Communist) શાસન પરત આવશે.

કથિત ભવિષ્યવાણીઓ ફરી વાયરલ

હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર તેમની 2026ની કથિત ભવિષ્યવાણીઓ ફરીથી વાયરલ થઈ રહી છે. જોકે તેમના નામે ચાલતા ઘણા દાવાઓનો કોઈ નક્કર લેખિત આધાર નથી, પરંતુ તેમના નામ પાછળ છુપાયેલું આ નાનું રહસ્ય દર્શાવે છે કે તેઓ પોતાના સમાજમાં એક 'માતૃ-શક્તિ' તરીકે કેટલા સન્માનિત હતા.

