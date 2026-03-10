ઈરાની લોકો ભારતને કયા નામથી ઓળખે છે? બન્ને દેશો વચ્ચેનો હજારો વર્ષ જૂનો અતૂટ સંબંધ જાણીને થઈ જશો હેરાન

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોઈરાની લોકો ભારતને કયા નામથી ઓળખે છે? બન્ને દેશો વચ્ચેનો હજારો વર્ષ જૂનો અતૂટ સંબંધ જાણીને થઈ જશો હેરાન

India-Iran Relations: ભારત અને ઈરાન વચ્ચેના સંબંધો ફક્ત આધુનિક રાજદ્વારી પૂરતા મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેના મૂળ હજારો વર્ષોના સહિયારા ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા છે. ભાષાકીય સમાનતાઓથી લઈને ખાનપાન સુધી આ બન્ને દેશોએ એકબીજા પર ઊંડો પ્રભાવ પાડ્યો છે.

Updated:Mar 10, 2026, 06:04 PM IST

ભારત અને ઈરાનના સંબંધો

દુનિયાના નકશા પર ભારત અને ઈરાન બે એવા દેશો છે, જેમના સંબંધો માત્ર રાજદ્વારી જ નહીં, પરંતુ સાંસ્કૃતિક અને ભાષાકીય સંબંધોમાં પણ ખૂબ જ મજબૂત છે. જ્યારે આપણે ઇતિહાસના પાના ફેરવીએ છીએ, ત્યારે આપણને પર્શિયન સંસ્કૃતિ અને ભારતીય સભ્યતા વચ્ચે એક અતૂટ બંધન જોવા મળે છે. આજના યુગમાં જ્યારે વૈશ્વિક રાજકારણ અને યુદ્ધ ખૂબ જ ચર્ચાનું કેન્દ્ર છે, ત્યારે આ બન્ને દેશો વચ્ચેના ભાષાકીય જોડાણને સમજવું પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે.

ઈરાની લોકો ભારતને શું કહે છે?

ઈરાનમાં ભારત મુખ્યત્વે હિંદ અથવા હિન્દુસ્તાનના નામથી ઓળખાય છે. જો કે, ફારસી ઉચ્ચારણમાં તેનો ઉચ્ચાર ઘણીવાર હેન્દ તરીકે બોલવામાં આવે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ઇન્ડિયા શબ્દની ઉત્પત્તિ પણ ફારસી ભાષાના પ્રભાવ સાથે જોડાયેલી છે.

ઈરાની સાહિત્યમાં ભારતનો ઉલ્લેખ

પ્રાચીન પર્સિયનો સિંધુ નદીને હિન્દુ કહેતા હતા અને અંગ્રેજો તેને ઈન્ડસ કહેતા હતા, જેના કારણે બાદમાં ઈન્ડિયા અને હિન્દુસ્તાન જેવા નામો પડ્યા. ઈરાની સાહિત્ય અને શાયરીમાં ભારતનો ઉલ્લેખ હંમેશા એક સમૃદ્ધ, રહસ્યમય અને જ્ઞાનનું કેન્દ્ર તરીકે કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે સામાન્ય રીતે બોલચાલની ભાષામાં પણ હિંદ શબ્દ એક આદરણીય સ્થાન ધરાવે છે.

સંસ્કૃત અને ફારસીનો સંગમ

ભારત અને ઈરાન વચ્ચેનો સંબંધ ફક્ત નામનો નથી, પરંતુ તેના મૂળમાં ભાષા સાથે પણ જોડાયેલા છે. સંસ્કૃત અને પ્રાચીન ફારસી એક જ આર્ય ભાષા પરિવારના ભાગ છે. ઉદાહરણ તરીકે, સંસ્કૃતમાં માતૃ ફારસી ભાષામાં મધર બની ગયો, જ્યારે પિતૃ ફારસીમાં પેદર  થઈ ગયો. આ જ કારણ છે કે, જ્યારે કોઈ ભારતીય ઈરાન જાય છે અથવા કોઈ ઈરાની ભારત આવે છે, ત્યારે તેઓ એકબીજાની સંસ્કૃતિમાં અપરિચિતતાનો અનુભવ કરતા નથી.

સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાન અને વેપાર

પ્રાચીન કાળથી જ સિલ્ક રૂટ દ્વારા બંને દેશો વચ્ચે મસાલા, કાપડ અને વિચારોનું આદાન-પ્રદાન થતું રહ્યું છે. ઈરાની વાસ્તુકલાની છાપ તમે ભારતના તાજમહેલ અને હુમાયુના મકબરામાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકો છો. જ્યારે ભારતીય દર્શન અને પંચતંત્રની વાર્તાઓનો ફારસી ભાષામાં અનુવાદ સદીઓ પહેલા ઈરાનના બૌદ્ધિક વર્તુળોમાં લોકપ્રિય બન્યો હતો.

ઈરાન ક્રૂડ ઓઈલનો એક મોટો સ્ત્રોત

આજના સમયમાં ભારત અને ઈરાન વચ્ચેના સંબંધો ઊર્જા અને વેપાર પર આધારિત છે. ઈરાન ભારત માટે ક્રૂડ ઓઈલનો એક મોટો સ્ત્રોત રહ્યું છે, જ્યારે ભારત ઈરાનના ચાબહાર બંદર દ્વારા મધ્ય એશિયા સુધી પોતાની પહોંચ સ્થાપિત કરી રહ્યું છે.

ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધની અસર?

જો કે, ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો જેવા પડકારોએ આ વેપાર સંબંધોને થોડા જટિલ બનાવી દીધા છે, પરંતુ ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક પાયો આજે પણ એટલો જ મજબૂત છે.

ઈરાનીઓ ભારતને કેવી રીતે જુએ છે?

ભલે હિંદ કહેવાય કે ઈન્ડિયા, ઈરાનીઓ હંમેશા ભારતને એક સાંસ્કૃતિક મહાશક્તિ તરીકે જોતા આવ્યા છે. તે ફક્ત એક દેશનું નામ નથી, પરંતુ એક સહિયારા વારસાનું પ્રતીક છે. આજે જ્યારે દુનિયા યુદ્ધ અને ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે, ત્યારે ભારત અને ઈરાન જેવા દેશો વચ્ચેની આ સાંસ્કૃતિક સમજ શાંતિ અને સહયોગનો માર્ગ મોકળો કરી શકે છે. 

