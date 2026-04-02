Cook Without Gas: ગેસનો ઉપયોગ વિના બનાવી શકો છો આ 5 ટેસ્ટી વાનગીઓ, ડિનર માટે છે બેસ્ટ ઓપ્શન

Cook Without Gas: દેશમાં એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. તેવામાં ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરકસર સાથે કરવો જરૂરી થઈ ગયો છે. ગેસના ઉપયોગમાં કરકસર કરવી હોય તો તમે સપ્તાહમાં કેટલાક દિવસ એવી વસ્તુઓ બનાવી શકો છો જેને બનાવવામાં ગેસ યુઝ કરવો પડતો નથી. 
 

Updated:Apr 02, 2026, 05:35 PM IST

5 વાનગીઓ

આજે તમને 5 એવી વાનગીઓ વિશે જણાવીએ જે નાના-મોટા સૌ કોઈને ભાવે એવી છે, આ વાનગીઓ સ્વાદિષ્ટ છે અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ કે તેના માટે તમારે ગેસ યુઝ કરવો નહીં પડે એટલે ગેસની બચત થઈ જશે. અને ગેસનું સિલિન્ડર વધારે દિવસ ચાલશે. તો ફટાફટ એક નજર કરો એવી વાનગીઓ પર જે ગેસ વિના બની શકે છે.   

વેજ ગ્રીલ સેન્ડવીચ

વેજ ગ્રીલ સેન્ડવીચ ગેસ વિના બનતી સૌથી ટેસ્ટી વાનગી છે. બ્લેડ સ્લાઈસ પર બટર લગાડી તેના પર વેજીટેબલ મુકી તેના પર ચટણી લગાવેલી બ્રેડ સ્લાઈસ મુકી સેન્ડવીચને મશીનમાં સારી રીતે ગ્રીલ કરી ગરમાગરમ સર્વ કરી શકો છો.   

સ્પ્રાઉટ સલાડ

સ્પ્રાઉટ સલાડ બનાવવા માટે પણ ગેસનો યુઝ કરવો નહીં પડે. કઠોળના સ્પ્રાઉ્ટસ રેડી કરી તેમાં ઝીણા સમારેલા ડુંગળી, ટમેટા, કાકડી ઉમેરો. સ્વાદ માટે તેમાં ચાટ મસાલો, લીંબુ, કાશ્મીરી મરચું પાવડર, ઝીણી સમારેલી કોથમીર, લીંબુ એડ કરી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી સર્વ કરો.    

સુકી ભેળ

ગેસ વિના બનતી ચટપટી વાનગી છે સુકી ભેળ. સુકી ભેળ માટે મમરા, સેવ, ચવાણું મિક્સ કરો. તેમાં કાચી કેરી, ટમેટા, ડુંગળી, કોથમીર ઝીણા સમારીને ઉમેરો. સાથે જ તેમાં ફુદીનાની ચટણી, લસણની ચટણી એડ કરી સર્વ કરો.   

સોક્ડ ઓટ્સ વિથ નટ્સ

જો તમે હેલ્થી વસ્તુ ખાવા ઈચ્છો છો કો એક બાઉલમાં દૂધ લઈ તેમાં ઓટ્સ અને ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રુટ પલાળી દો. દૂધ અને ઓટ્સને મિક્સ કરી રાત્રે ફ્રીજમાં મુકી દો. બીજા દિવસે દૂધમાં મધ, કેળા, સફરજન ઉમેરી ખાઈ શકો છો.   

એવોકાડો ટોસ્ટ

એવોકાડો ટોસ્ટ પણ હેલ્ધી અને ગેસ વિના બનતી વાનગી છે. તેના માટે એક બાઉલમાં એવોકાડોનો ગર કાઢો. આ ગરમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, શેકેલા તલ, ઓલિવ ઓઈલ, મીઠું ઉમેરો. હવે બ્રેડ સ્લાઈસને ટોસ્ટરમાં ક્રિસ્પી કરી લો. બ્રેડ સ્લાઈસ પર એવોકાડોનું મિશ્રણ સ્પ્રેડ કરો અને તેના પર ટમેટાની સ્લાઈસ પાથરી સર્વ કરો.   

