ફરી પલટાશે ગુજરાતનું વાતાવરણ! ડિસેમ્બરમાં કડકડતી ઠંડી વચ્ચે માવઠાનો ખતરો, અંબાલાલની ભયાનક આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર કડકડતી ઠંડી પડવાની શરુઆત થઈ ચુકી છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં લઘુતમ તાપમાન 10 ડિગ્રી નજીક પહોંચી ગયું છે. ત્યારે ફરી એક વખત હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલ ભયાનક આગાહી કરી છે.

Updated:Nov 25, 2025, 07:00 PM IST

ભારતીય હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી અનુસાર, દક્ષિણ બંગાળની ખાડી ઉપર બનેલા લો પ્રેશરને કારણે રવિવારે કાવેરી ડેલ્ટા, તમિલનાડુના દક્ષિણી અને દક્ષિણ તટીય જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થયો છે અને આગામી 24 કલાકમાં તે ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ જશે. IMDએ એમ પણ કહ્યું છે કે, મંગળવારથી એક નવું લો પ્રેશર બનવાની પણ સંભાવના છે, જેનાથી ઉત્તર-પૂર્વીય ચોમાસાની સક્રિયતા વધુ વધશે. 

IMD દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજા અપડેટ મુજબ, હાલેમાં આ સિસ્ટમ મલક્કા જલડમરુમધ્ય અને દક્ષિણ અંદમાન સાગરની આસપાસ સક્રિય છે અને ધીમે ધીમે દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી તરફ આગળ વધી રહી છે. તેથી તેના ચોક્કસ માર્ગ અને અસર વિશે સ્પષ્ટ માહિતી આજ સાંજ સુધીમાં મળી શકશે. IMDએ ચક્રવાતનો સામનો કરવા માટે ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે અને કહ્યું છે કે, માછીમારો 27 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ અંદમાન સાગરમાં ન જાય. તેમજ 24 થી 28 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડીમાં માછીમારોને ન જવાની ચેતવણી જાહેર કરીને પ્રતિબંધ મૂકવાની સલાહ આપી છે.  

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે સેન્યાર વાવાઝોડાની અસરને કારણે કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદ પણ પડી શકે છે. બંગાળની ખાડી અને મલાક્કામાં બનેલું લો પ્રેશર હવે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. જેના કારણે સેન્યાર વાવાઝોડું આવવાનો ખતરો છે. હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ પ્રમાણે દક્ષિણ અંડમાન સમુદ્ર પર નીચું દબાણ ધરાવતું ક્ષેત્ર હવે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. આ કારણે સોમવારથી વાવાઝોડું સેન્યાર તીવ્ર બનશે. 

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલે આપેલી માહિતી પ્રમાણે 22 ડિસેમ્બર બાદ ભારે ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે છે. જ્યારે જાન્યુઆરીમાં ઠંડી ભુક્કા કાઢી નાખશે. તો ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનામાં પણ ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે.  

