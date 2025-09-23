ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

જો બ્રહ્માંડમાંથી ચંદ્ર અદૃશ્ય થઈ જાય તો શું થાય? ધરતી પર ચારે તરફ મચી જશે તબાહી! જુઓ AIની ડરામણી તસવીર

બ્રહ્માંડમાંથી જો ચંદ્ર ગાયબ થઈ જાય તો આ દુનિયા માટે એક મોટી ઘટના હશે. આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) ની તસવીરોમાં ત્યારબાદના પરિણામો વિશે ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે.

Updated:Sep 23, 2025, 04:00 PM IST

Effect After Moon Disappears From Universe AI Pictures: જો ચંદ્ર અચાનક અદ્રશ્ય થઈ જાય તો શું થશે? આ એક એવી ભયાનક ઘટના હશે જે ધરતી પર તબાહી મચાવી દેશે. ચંદ્ર પૃથ્વીનો સારો મિત્ર છ અને ત્યારબાદ સંપૂર્ણ દુનિયા બદલાઈ જશે. ચંદ્ર માત્ર રાત્રે ચમકતો એક ગ્રહ નથી, પરંતુ ધરતીને સંતુલિત રાખવાનું કામ પણ કરે છે. એઆઈએ કેટલીક એવી તસવીરો બનાવી છે, જે ખૂબ વિનાશકારી લાગી રહી છે.  

દરિયામાં ભરતી-ઓટનો અંત આવશે

આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સની તસવીરોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે ગુરૂત્વાકર્ષણને કારણે સમુદ્રમાં ભરતી-ઓટ આવે છે. એટલે કે પાણી ઊપર ઉઠે છે અને નીચે જાય છે. જો ચંદ્ર અદ્રશ્ય થઈ જાય તો આ પ્રક્રિયા અટવાઈ જશે. ત્યારબાદ સમુદ્રના કિનારે રહેતાં જીવો અને છોડનું જીવનચક્ર બગડી જશે.

પૃથ્વી ધ્રુજવા લાગશે

AI છબીઓ દર્શાવે છે કે ચંદ્ર પૃથ્વીને તેની ધરી પર ગોઠવાયેલ રાખવામાં મદદ કરે છે. તેના વિના, પૃથ્વીનો ઝુકાવ ગમે ત્યારે બદલાઈ શકે છે. આનો અર્થ અતિશય ગરમી અને અતિશય ઠંડી થશે.

દિવસ નાનો થઈ જશે

એઆઈ જનરેટેડ તસવીરો પ્રમાણે ચંદ્રના ગુરૂત્વાકર્ષણે લાખો વર્ષથી ધરતીની ફરવાની ગતિને ઘટાડી રાખી છે. જો ચંદ્ર ન રહ્યો તો ધરતી ઝડપથી ફરવા લાગશે. ત્યારે 24 કલાકની જગ્યાએ માત્ર 6-8 કલાક હશે. એક દિવસમાં જ સવાર-સાંજ થઈ જશે.

રાત્રિ ખૂબ કાળી થઈ જશે

AI અનુસાર ચંદ્રને કારણે રાત્રે થોડી રોશની હોય છે. ચંદ્ર વગર રાત એટલી કાળી થઈ જશે કે કંઈ દેખાશે નહીં. તેનાથી રાત્રે બહાર નીકળનાર જાનવરોને શિકાર કરવામાં મુશ્કેલી થશે.

હવામાનમાં મોટો ફેરફાર

AI ની તસવીરમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે ચંદ્રના ગાયબ થવાથી હવામાનની સિસ્ટમ બગડી જશે. ભરતી-ઓટ, દિવસની લંબાઈ અને પૃથ્વીના ઢાળમાં ફેરફાર ખેતી અને જંગલો સહિત બધું જ નાશ કરશે, જેના કારણે પૃથ્વી પર જીવન મુશ્કેલ બનશે.

