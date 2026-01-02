આફતોથી ભરેલું છે નવું વર્ષ! ગુજરાત સહિત દુનિયા માટે કેવું રહેશે વર્ષ 2026? અંબાલાલની ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel ni Agahi: ગુજરાતના ખેડૂતો માટે 2025નું વર્ષ આફતો ભરેલું સાબિત થયું છે. વર્ષ દરમિયાન એક પછી એક કુદરતી આફતોનો સામનો કર્યા બાદ વર્ષના અંતિમ દિવસે માવઠું પડતા 2025 ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક વર્ષ રહ્યું હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરથી આગામી 12 કલાક દરમિયાન કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આગાહી છે કે હજુ આગામી 12 કલાક સુધી આવુ જ વાતાવરણ રહી શકે છે. માવઠાનો માર આવી રીતે જ સહન કરવો પડશે.
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના વાતાવરણ મામલે આગાહી કરી છે. જેમાં અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે આજે કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. આકાશમાં વાદળો દૂર થતા જશે. તેમજ 2થી 4 જાન્યુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. તેમજ ઉત્તર પર્વતિય પ્રદેશોમાં ભારે બરફવર્ષા થશે અને પવનના તોફાનો આવશે. ઉત્તર ભારતમાં શિત લહેરના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડી આવી શકે છે.
4 જાન્યુઆરી બાદ નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે જે ઠંડી લાવશે. તથા 11 જાન્યુઆરી ઠંડીના પવનો હાડ ધ્રુજાવશે. તેમજ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, જુનાગઢ, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગરમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળે છે. તથા કચ્છના નલિયામાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. તેમજ નલિયામાં ઠંડી 10 ડિગ્રીથી નીચે જઈ શકે છે. તેમજ ઉત્તરાયણમાં પવન સાનુકુળ રહેશે. તથા સવારે 5થી 6 કિમી પ્રતિ ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બપોર થતા પવન ફૂંકાશે અને બપોર બાદ પણ પવન ફૂંકાશે.
આ વિસ્તારોમાં વરસશે વરસાદ, અનેક જિલ્લામાં વરસ્યો વરસાદ
હવામાન વિભાગ મુજબ પોરબંદર, દ્વારકા, જામનગર, મોરબી અને કચ્છમાં માવઠું વરસી શકે છે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં પણ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ઠંડીનો ચમકારો પણ વધવાની સંભાવના છે. જામનગર જિલ્લામાં ભરશિયાળે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. કાલાવાડ શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં માવઠું પડ્યું હતું. નવારણુંજા, દેવપુર, પીઠડીયા સહિતના ગામોમાં કમોસમી વરસાદ વરસતા રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. માવઠાને કારણે ખેતરોમાં ઉભેલા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ ખેડૂતોમાં જોવા મળી રહી છે.
અંબાલાલે જણાવ્યું છે કે 2026માં શનિ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે
ઉલ્લેખનીય છે કે 18થી 21 જાન્યુઆરી પશ્ચિમિ વિક્ષેપ આવશે તેનાથી ગુજરાતનું હવામાન પલટાશે. તથા લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રીથી નીચું જઈ શકે છે. જેમાં 24 જાન્યુઆરીથી ઠંડીનો ચમકારો વધશે. અંબાલાલ પટેલે દેશ અને દુનિયા માટે નવું વર્ષ એટલે 2026 કેવું રહેશે તે અંગે જણાવ્યું છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 2026માં શનિ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, અને તેનો પ્રભાવ એ છે કે આ સમયે વૈશ્વિક સ્તરે આગ, અકસ્માત ઘટના બનવાની શક્યતા છે. જેમ કે દેશ-દુનિયામાં વાવાઝોડાંની સમસ્યામાં વધારો થઈ શકે છે. તેઓ માને છે કે 2026માં મીન રાશિના શનિનો પ્રભાવ એવું હોય કે કેટલાય દેશોમાં પૂર અને પ્રકૃતિની આપત્તિઓ થવાનો સંકેત છે.
આ વર્ષે આવનારા ઘણા સંકટ
આ સાથે, આગાહી છે કે, આ વર્ષે ઘણી કુદરતી આફતો આવશે. આમાં જ્વાળામુખી ફાટવા, વાદળ ફાટવા, વિનાશક ભૂકંપ આવવો અને આબોહવા પરિવર્તનને કારણે માવઠા જેવા ઘણા સંકટનો સમાવેશ થાય છે. બાબા વેંગાએ આગાહી કરી છે કે, પૃથ્વી પરની લગભગ સાત થી આઠ ટકા જમીન આ પ્રકારની કુદરતી આફતની કટોકટીથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
