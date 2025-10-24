ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

જો પૃથ્વી સાથે મંગળ ગ્રહ ટકરાય તો શું થશે ? AI એ ફોટોથી બતાવ્યું એક ભયાનક દ્રશ્ય, જે જોઈને તમારા રુંવાડા ઉભા થઈ જશે !

Mars collided with Earth: ઘણા લોકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે શું મંગળ પર ખરેખર જીવન શક્ય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આ પ્રશ્નના અસંખ્ય જવાબો અને પુરાવા આપ્યા છે. પરંતુ એક સમાન પ્રશ્ન ઘણીવાર ઉદ્ભવે છે, બ્રહ્માંડના અંતમાં મંગળ ગ્રહ પૃથ્વી સાથે અથડાય ત્યારે શું થશે?
 

Updated:Oct 24, 2025, 02:27 PM IST

Mars collided with Earth: જો મંગળ પૃથ્વી સાથે અથડાય, તો તે ફક્ત એક ગ્રહનો નહીં, પરંતુ બધા જીવનનો અંત હશે. ભૌતિકશાસ્ત્રના નિયમો હેઠળ આ ઘટના અશક્ય હોવા છતાં, કલ્પના કરો કે જો આ 6,400 કિલોમીટર પહોળો લાલ ગ્રહ પૃથ્વી સાથે અથડાય તો શું થશે. આ અશક્ય લાગતી ઘટના ઘણા પ્રશ્નો અને ભયાનક અટકળોથી ઘેરાયેલી છે.  

મંગળનું કદ પૃથ્વી કરતાં લગભગ દસમા ગણું છે. જ્યારે આટલો મોટો પદાર્થ પૃથ્વી સાથે અથડાય છે, ત્યારે મુક્ત થતી ઊર્જા એટલી પ્રચંડ હશે કે તેને માપવું મુશ્કેલ છે. આ ઊર્જા અબજો હાઇડ્રોજન બોમ્બના એક સાથે થયેલા વિસ્ફોટ કરતાં વધુ હશે. અસર પછી તરત જ, પૃથ્વીનો પોપડો તૂટી જશે.  

અસરથી ઉત્પન્ન થતી તીવ્ર ગરમી અને દબાણ પૃથ્વીની સમગ્ર સપાટીને પીગળી જશે, જે તેને મેગ્માના ઉકળતા સમુદ્રમાં ફેરવી દેશે. આ અસરના શોકવેવ્સ આપણા વાતાવરણનો મોટો ભાગ અવકાશમાં ઉડાવી દેશે, જેમાં હવા કે પાણી નહીં રહે.

આ પછી, પૃથ્વી પરનું તમામ જીવન, જેમાં મનુષ્યો, પ્રાણીઓ અને છોડનો સમાવેશ થાય છે, અથડામણની પ્રથમ મિનિટોમાં જ સંપૂર્ણપણે નાશ પામશે. આ વિનાશક અથડામણ પછી, પૃથ્વી ક્યારેય પહેલા જેવી રહેશે નહીં. મંગળનો પદાર્થ સંપૂર્ણપણે પૃથ્વી સાથે ભળી જશે.  

અથડામણ દ્વારા અવકાશમાં ફેંકવામાં આવેલ કાટમાળ ધીમે ધીમે પૃથ્વીની આસપાસ એકઠા થઈ શકે છે, જે શનિ ગ્રહની જેમ એક નવી, અસ્થાયી રિંગ બનાવી શકે છે. અસરના ખૂણાના આધારે, પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી થઈ શકે છે, જેના કારણે દિવસ અને રાત ખૂબ ટૂંકા થઈ શકે છે.  

આ અસર પૃથ્વીના ઝુકાવને કાયમી ધોરણે બદલી શકે છે, જેના કારણે નવા ગ્રહને અસ્થિર ભ્રમણકક્ષામાં જવાની ફરજ પડી શકે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, મંગળ સાથે અથડાયા પછી પૃથ્વી એક ઉકળતા, ઉજ્જડ બોલ બની જશે. આ ઘટના બ્રહ્માંડમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી આપત્તિઓમાંની એક હશે.

Disclaimer: આ સમાચાર લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે.  ZEE 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.

