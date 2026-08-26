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ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો સપ્ટેમ્બરની આ તારીખો! ગુજરાતમાં ક્યારે અને ક્યાં પડશે ભારે વરસાદ? અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:28 AM IST

Ambalal Patel Forecast: ઓગસ્ટ મહિનો ગુજરાત માટે મોટાભાગે સૂકો રહ્યો છે, પરંતુ ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે રાહતના સમાચાર છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની સંભાવના છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે તારીખો સાથે ઓગસ્ટના અંતમાં અને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં વરસાદની નવી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 26 થી 31 ઓગસ્ટ રાજ્યના હવામાનમાં ફેરફાર થઈ શકે. હળવાથી ભારે ઝાપટાંની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 6-10 સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 12મી સપ્ટેમ્બરે દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા રહેશે. 
 

સપ્ટેમ્બરમાં હવામાનમાં આવશે મોટો પલટો1/6

સપ્ટેમ્બરમાં હવામાનમાં આવશે મોટો પલટો

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 26 થી 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળશે અને હળવાથી ભારે ઝાપટાં પડી શકે છે. ત્યારબાદ, 6 થી 10 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે સારો વરસાદ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. 12મી સપ્ટેમ્બરે દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાવાની અને હવામાનમાં ઓચિંતો પલટો આવવાની સંભાવના છે. 12 સપ્ટેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં હળવું દબાણ (લો પ્રેશર) સર્જાશે, જેની અસરથી ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. 20 સપ્ટેમ્બર પછી રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વાપસી શરૂ થઈ શકે છે, તેમ છતાં ભાદરવા મહિનામાં પણ લો પ્રેશરના કારણે વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે.

નક્ષત્રો અને ગ્રહોની સ્થિતિની શું પડશે વાતાવરણ પર અસર2/6

નક્ષત્રો અને ગ્રહોની સ્થિતિની શું પડશે વાતાવરણ પર અસર

સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 'એલ નીનો'ની અસર રહેવાની શક્યતા છે. જોકે, હાલમાં ગ્રહો જળદાયક નક્ષત્રમાં હોવાથી વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહી શકે છે. ખેતી માટે અત્યંત ઉત્તમ ગણાતા મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ પણ વરસી શકે છે. ખાસ કરીને 27 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય-બુધની યુતિ અને પૃથ્વીથી ચંદ્રના દૂર જવાના કારણે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ બનશે. વધુમાં, સૂર્ય પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાં ઓગસ્ટના અંતિમ દિવસોમાં હવામાનમાં નોંધપાત્ર પલટો જોવા મળશે.

આગામી 48 કલાકમાં વરસાદની શું છે સ્થિતિ?3/6

આગામી 48 કલાકમાં વરસાદની શું છે સ્થિતિ?

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધીમાં નક્ષત્રના આધારે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી 48 કલાકમાં ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો (ખાસ કરીને અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા અને અરવલ્લી)માં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને જામનગરના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. 12મી સપ્ટેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં હળવું દબાણ સર્જાવાની શક્યતા રહેશે. આ હળવા દબાણની અસરથી ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે. આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. 20 સપ્ટેમ્બર પછી રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વાપસી શરૂ થઈ શકે છે, છતાં ભાદરવા મહિનામાં પણ લો પ્રેશરના કારણે વરસાદી સ્થિતિ જળવાઈ રહેશે.

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સપ્ટેમ્બર દરમિયાન એલ નીનોની ઘાતક સ્થિતિ રહેવાની શક્યતા છે. 27 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય-બુધની યુતિ અને પૃથ્વીથી ચંદ્રના દૂર જવાના કારણે બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ સર્જાવાની શક્યતા છે. સૂર્ય પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાં 26 થી 31 ઓગસ્ટ વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. હાલ ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડી છે અને આગામી દિવસોમાં સાર્વત્રિક સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સિસ્ટમ સક્રિય હોવા છતાં ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

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હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, બંગાળની ખાડીમાં બનેલી નવી સિસ્ટમની અસરથી અરવલ્લી, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ. અમદાવાદ, ગાંધીનગર વગેરેમાં છૂટોછવાયો વરસાદ. સુરત, વડોદરા, ભરૂચ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ અને નર્મદામાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. રાજકોટ, જામનગર, જૂનાગઢ, ભાવનગર, અમરેલી સહિતના વિસ્તારો અને કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ રહી શકે છે.

વરસાદ ખેંચાવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું છે?6/6

વરસાદ ખેંચાવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું છે?

હાલમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કેટલાક અન્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ ન પડવા પાછળનું મુખ્ય કારણ ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન તરફથી આવતા ઉપલા લેવલના સૂકા પવનો છે. આ સાથે જ ઉત્તર અરબી સમુદ્ર હાલમાં સક્રિય નથી અને દક્ષિણ બંગાળની ખાડીનો ભેજવાળો પ્રવાહ દક્ષિણ ચીન તરફ ફંટાઈ રહ્યો છે. ઉપરાંત, પેસિફિક મહાસાગરમાં બનેલી સિસ્ટમો મોટાભાગનો ભેજ ખેંચી જતી હોવાથી દેશના પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભાગો સુધી પૂરતો ભેજ પહોંચી શકતો નથી, જેના કારણે વરસાદની ગતિ ધીમી પડી છે.

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
Rain prediction
Ambalal Patel forecast

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