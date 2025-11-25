સેન્યાર વાવાઝોડું ક્યારે, કેટલા વાગ્યે અને ક્યા સ્થળે ત્રાટકશે? IMD એ જાહેર કર્યુ નવું એલર્ટ
Cyclone Senyar IMD Alert: હવામાન વિભાગે ચક્રવાત સેન્યાર અંગે ચેતવણી જારી કરી છે. વાવાઝોડાના લેન્ડફોલ અને તેની સંભવિત અસરનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Today Weather Update:
મલેશિયા અને નજીકના મલક્કા સ્ટ્રેટ પર એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર રચાયો છે, જે આગામી 24 કલાકમાં દક્ષિણ બંગાળની ખાડી પર ચક્રવાતી તોફાનમાં તીવ્ર બની શકે છે. આ સિસ્ટમ હાલમાં પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહી છે. આગામી 24 કલાકમાં દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર પર દબાણ બનાવીને તે વધુ મજબૂત બની શકે છે, જેનાથી જોખમ વધી શકે છે. હવામાન વિભાગે આ અંગે ચેતવણી જાહેર કરાઈ છે.
કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે વાવાઝોડું
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ જણાવ્યું છે કે મલેશિયા અને તેની નજીકના મલક્કા સ્ટ્રેટ પર એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ બંગાળની ખાડી પર ચક્રવાતી તોફાનમાં તીવ્ર બને તેવી શક્યતા છે. આ સિસ્ટમ હાલમાં પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહી છે અને આગામી 24 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર પર ડિપ્રેશનમાં મજબૂત બને તેવી શક્યતા છે.
સેન્યાર ક્યાં પહોંચશે?
હવામાન વિભાગના સવારના સેટેલાઇટ વિશ્લેષણ મુજબ, આ દબાણની અસર દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર, મલક્કા સ્ટ્રેટ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દેખાઈ રહી છે. 15-20 સમુદ્રી માઈલની પવનની ગતિ અપેક્ષિત છે, જેમાં 30 સમુદ્રી માઈલ સુધીના પવન ફૂંકાવાની અપેક્ષા છે. દરિયાની સ્થિતિ હાલમાં મધ્યમ છે. હવામાન વિભાગે આ અંગે ભારે વરસાદની ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે.
આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ
હવામાન વિભાગે ૨૬-૩૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ તમિલનાડુ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. ૨૬ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ કેરળ અને માહેમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. ૨૬-૨૮ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ અતિ ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. આગામી છ દિવસમાં આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં ૪૦-૫૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી શક્યતા છે.
સેન્યાર પર અપડેટ
હવામાનશાસ્ત્રીઓ મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે કે ૨૬ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ પછી ચક્રવાત સેન્યાર તમિલનાડુ-આંધ્રપ્રદેશ કિનારા તરફ આગળ વધશે કે ઉત્તર તરફ વળશે અને ઓડિશા અને બાંગ્લાદેશ તરફ આગળ વધશે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને 25 નવેમ્બર, 2025 સુધી આંદામાન સમુદ્ર અને દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં ન જવાની સલાહ આપી છે.
