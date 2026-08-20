/સમગ્ર દેશમાં દુકાળ પડશે! ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ ક્યારે આવશે? અંબાલાલની આગાહી, સેટેલાઈટ તસવીરોએ વધારી લોકોની ચિંતા

Ambalal Patel Agahi: અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. મઘા નક્ષત્ર હોવા છતાં ધાર્યો વરસાદ નથી થઈ રહ્યો. અંબાલાલ પટેલે અલ નીનોની અસર અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અલ નીનોની અસરને કારણે વરસાદની અસમાનતા જોવા મળી શકે છે. એટલે કે કોઈ જગ્યાએ વધુ તો ક્યાંક ઓછો વરસાદ પડી શકે છે. ઉપલા લેવલના પવનો સીધા જ અરબ સાગર થઈને બંગાળના ઉપસાગરમાં થઈને ચીન તરફ જઈ રહ્યા છે. આ પવનો બંધ થાય તો બંગાળનો ઉપસાગર સક્રિય થઈ શકે. મહિનાના અંતમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેનાથી વરસાદ આવશે. આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 22-23-24 વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે.
રાજ્યમાં કેટલીક જગ્યાએ ખુબ સારો વરસાદ પડ્યો છે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હજુ પણ વરસાદની મોટી ઘટ જોવા મળી રહી છે. સમગ્ર રાજ્યની સરખામણીએ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 26 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. આ અછતને કારણે ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. હાલમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદે વિરામ લેતાં રાજ્યમાં સરેરાશ 510.7 એમએમ વરસાદ નોંધાયો હોવા છતાં, તે સામાન્ય કરતાં 2 ટકા ઓછો છે.
રાજ્યના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં વરસાદ અંગે મહત્વની માહિતી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે આજથી રાજ્યમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શરૂઆત થઈ શકે છે. હાલમાં મઘા નક્ષત્ર હોવા છતાં ધાર્યો વરસાદ થઈ રહ્યો નથી. જોકે, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ૨૨, ૨૩ અને ૨૪ ઓગસ્ટ દરમિયાન સારા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે અલ નીનોની અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું છે કે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અલ નીનોની અસરને કારણે વરસાદની અસમાનતા જોવા મળી શકે છે. એટલે કે કોઈ જગ્યાએ વધુ તો ક્યાંક ઓછો વરસાદ પડી શકે છે. હાલમાં ઉપલા લેવલના પવનો સીધા જ અરબ સાગર થઈને બંગાળના ઉપસાગરમાંથી ચીન તરફ ફંટાઈ રહ્યા છે. જો આ પવનો બંધ થાય તો બંગાળનો ઉપસાગર ફરી સક્રિય થઈ શકે તેમ છે. મહિનાના અંતમાં નવી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ આવી શકે છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં ડિપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સહિત કુલ ૫ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થયેલી છે. આ સિસ્ટમ્સના કારણે સુરત, નવસારી, દમણ, વલસાડ, નર્મદા અને ડાંગમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા યલ્લો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
20 ઓગસ્ટે રાજ્યના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 21 થી 25 ઓગસ્ટે ભાવનગર અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને આ પાંચ દિવસો દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે. 26 થી 29 ઓગસ્ટે નેશનલ સેન્ટર ફોર મીડિયમ રેન્જ વેધર ફોરકાસ્ટિંગના મોડલ્સ અનુસાર, વાદળછાયું વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે અને કેટલાક ભાગોમાં ધોધમાર વરસાદની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, અમદાવાદ શહેરમાં આગામી 4 દિવસ સુધી મુખ્યત્વે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે.