/અંબાલાલની નવી આગાહી: અલનીનોની ઘાતક અસર વચ્ચે ગુજરાતમાં સપ્ટેમ્બરમાં કેવો રહેશે વરસાદ? ખેડૂતો માટે મહત્ત્વની સલાહ

Gujarat Weather Forecast: ચોમાસાની સ્થિતિ ફરી બદલાવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. અલ નીનોની અસર વચ્ચે ગુજરાતમાં હાલ ભારે વરસાદની કોઈ સત્તાવાર ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી નથી. બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં વરસાદની ગતિવિધિ વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. બંગાળની ખાડીમાં વેલ-માર્ક્ડ લો-પ્રેશર સિસ્ટમ અને ચોમાસુ પ્રવાહની અસરને કારણે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી વાતાવરણ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. હાલ સૌરાષ્ટ્ર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઉપરી હવાનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ સક્રિય છે. સપ્ટેમ્બર આસપાસ વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં અનુકૂળ વાતાવરણ રહે તો સારા વરસાદની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ વર્ષે IOD (ઇન્ડિયન ઓશન ડાયપોલ) પોઝિટિવ નથી, જેની સીધી અસર વરસાદ પર પડી રહી છે. પેસિફિક મહાસાગરમાં બનેલી સિસ્ટમને કારણે અરબી સમુદ્ર અને દક્ષિણ બંગાળના ઉપસાગરનો ભેજ ખેંચાઈ રહ્યો છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં અલ-નીનોની ઘાતક સ્થિતિ અનુભવાઈ રહી છે. અલ-નીનોનું તાપમાન નિયત કરતા 2.5 ડિગ્રી ઊંચું જઈ શકે છે, જેને કારણે આ વર્ષ અલ-નીનોની અત્યંત ઘાતક અવસ્થાનું રહી શકે છે. પાછલા વર્ષ કરતા આ ઓગસ્ટ મહિનો વધુ ગરમ રહ્યો છે અને વરસાદ માટે સાનુકૂળ રહ્યો નથી.
ઓગસ્ટ પૂર્ણ થઈને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆત થવા છતાં IOD ની સ્થિતિ પોઝિટિવ બની નથી, અને સપ્ટેમ્બરમાં ચોમાસાની પીછેહઠ થશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં સ્થિતિ કંઈક અંશે સારી ગણી શકાય, પરંતુ એકંદરે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને જામનગરના ભાગોમાં વરસાદની સ્થિતિ સારી નથી. જોકે, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં બંગાળની ખાડીની શાખા સક્રિય થતાં એક સિસ્ટમ મધ્ય પ્રદેશ સુધી આવશે. આ સિસ્ટમ અને સમુદ્રમાં ઊભા થતા હવાના હળવા દબાણને કારણે 6 થી 10 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે વરસાદની શક્યતા રહેશે. મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતના છૂટાછવાયા વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્રના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે.
સપ્ટેમ્બર મહિનો ગરમ રહેવાની શક્યતા છે, પરંતુ હાલમાં પડી રહેલી ગરમીને કારણે હવાનું હળવું દબાણ સર્જાશે, જેથી અરબ સાગર પણ સક્રિય થઈ શકે છે. જો વાતાવરણમાં ૩ કિમી ઉપર અને નીચે ભેજ જળવાઈ રહે તથા નીચલા લેવલ પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાય, તો સારો વરસાદ પડી શકે છે. ચોમાસાની પીછેહઠ વચ્ચે પણ પવનના જોર અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ જોવા મળશે. જમીન ગરમ રહેવાની હોવાથી ખેડૂત ભાઈઓને સલાહ છે કે જો પિયતની વ્યવસ્થા હોય તો પાકને પિયત આપવું સારું રહેશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં અમુક સ્થળે છૂટાછવાયા અને હળવા વરસાદની શક્યતા છે. હાલમાં વેલ માર્ક લૉ પ્રેશર સિસ્ટમ, મોન્સુન ટ્રફ અને અન્ય એક ટ્રફ એમ કુલ ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે. અમદાવાદમાં વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે અમુક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. રાજ્યમાં હાલ વરસાદની 14% ઘટ નોંધાઈ છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં આ ઘટ 35% જેટલી છે. સપ્ટેમ્બર મહિનાનું એકંદર વેધર આઉટલુક સામાન્ય કરતા ઓછું રહેવાની શક્યતા છે.