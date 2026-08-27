/ગુજરાતમાં મેઘરાજા લાંબા વિરામ બાદ ક્યારે કરશે વાપસી? સપ્ટેમ્બરમાં જામશે વરસાદી માહોલ, અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં આગામી પાંચ થી છ દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવન ફુંકાઈ શકે છે. તો અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં સરેરાશ સાત ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 31 ટકા વરસાદની ઘટ છે.
ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વરસાદે વિરામ લીધો છે. રાજ્યમાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. રાજ્યના વાતાવરણ પર એકસાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય હોવા છતા પણ ક્યાય ભારે વરસાદની આગાહી નથી. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદને લઈ આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 6 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી 5 દિવસ વરસાદને મજબૂત બનાવે તેવી કોઈ સક્રિય હવામાન સિસ્ટમની શક્યતા ન હોવાથી ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે.
રાજ્યના વાતાવરણ પર એકસાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થઈ છે, જેમાં લો-પ્રેશર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, મોન્સૂન ટ્રફ અને ઉપરી વાતાવરણમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ચારેય વરસાદી સિસ્ટમો ભેગી થતાં રાજ્યભરમાં ભેજવાળું વાતાવરણ સર્જાયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેરમાં આગામી દિવસોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 26 થી 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળશે અને હળવાથી ભારે ઝાપટાં પડી શકે છે. ત્યારબાદ, 6 થી 10 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે સારો વરસાદ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. 12મી સપ્ટેમ્બરે દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાવાની અને હવામાનમાં અચાનક પલટો આવવાની સંભાવના છે.
જો કે, 12 સપ્ટેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાશે, જેની અસરથી ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. 20 સપ્ટેમ્બર પછી રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વાપસી શરૂ થઈ શકે છે, તેમ છતાં ભાદરવા મહિનામાં પણ લો પ્રેશરના કારણે વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે.
અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 'એલ નીનો'ની અસર રહેવાની શક્યતા છે. જો કે, હાલમાં ગ્રહો જળદાયક નક્ષત્રમાં હોવાથી વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહી શકે છે. ખેતી માટે અત્યંત ઉત્તમ ગણાતા મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ પણ વરસી શકે છે. ખાસ કરીને 27 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય-બુધની યુતિ અને પૃથ્વીથી ચંદ્રના દૂર જવાના કારણે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ બનશે. વધુમાં, સૂર્ય પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાં ઓગસ્ટના અંતિમ દિવસોમાં હવામાનમાં નોંધપાત્ર પલટો જોવા મળશે.