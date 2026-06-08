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ગુજરાતીઓ માટે રાહતના સમાચાર, આ તારીખે ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરશે ચોમાસું! શું છે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 08, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:24 PM IST

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે. સવારથી જ આકરો તાપ અને બફારાએ જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બનાવી દીધું છે. પરંતુ હવે ગરમીથી કંટાળેલા ગુજરાતીઓ માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. તો બીજી તરફ જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ચોમાસાને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. ચાલો જાણીએ નવી આગાહી વિશે.

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ગુજરાતમાં હાલ ગરમીનો પારો સતત ઊંચકાઈ રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક શહેરોમાં તાપમાન 40થી 41 ડિગ્રીની આસપાસ નોંધાઈ રહ્યું છે. ગરમીની સાથે બફારો અને ઉકળાટના કારણે લોકો અકળાઈ ઉઠ્યા છે. બપોરના સમયે રસ્તાઓ સૂમસામ જોવા મળી રહ્યા છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વાતાવરણ પલટાઈ શકે છે. જેમાં નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. સાથે જ 15થી 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

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વરસાદની આગાહી વચ્ચે જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ મહત્વની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અરબ સાગરમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થવાના સંકેતો છે. જેના કારણે 8થી 14 જૂન દરમિયાન દરિયામાં પવનોની દિશામાં ફેરફાર થશે અને ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે.

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અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, કેરળ, કર્ણાટક અને મુંબઈના વિસ્તારોમાં 12 જૂન સુધી ચોમાસું પહોંચી શકે છે. જ્યારે 14થી 16 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી માહોલ જામે તેવી શક્યતા છે. 16થી 18 જૂન દરમિયાન મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં સારા વરસાદના સંકેતો છે. જ્યારે 18થી 20 જૂન દરમિયાન ચોમાસું વધુ આગળ વધતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે. જો કે, 21 જૂન સુધી ગરમી અને ભેજનું પ્રમાણ યથાવત રહેતાં લોકો અકળાઈ શકે છે.

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23 જૂનથી આદ્રા નક્ષત્રના પ્રભાવ હેઠળ રાજ્યમાં ફરી વરસાદી માહોલ મજબૂત બની શકે છે. 23થી 26 જૂન દરમિયાન પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે 29 જૂન સુધી રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે અને 7 જુલાઈ સુધી ગુજરાતના મહદઅંશે વિસ્તારોમાં ચોમાસું સક્રિય થઈ જવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

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તો એક તરફ હાલ ગરમી અને બફારો લોકોની કસોટી લઈ રહ્યા છે. પરંતુ બીજી તરફ વરસાદ અને ચોમાસાના સંકેતો રાહતના સમાચાર લઈને આવી રહ્યા છે. હવે સૌની નજર આગામી દિવસોમાં આકાશના બદલાતા મિજાજ પર ટકેલી છે. કેમ કે ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી હવે બહુ દૂર નથી.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
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વરસાદની આગાહી

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