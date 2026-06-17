/ચોમાસું મુંબઈમાં જ અટક્યું! ગુજરાતમાં ચોમાસા માટે હજુ જોવી પડશે રાહ! અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું ક્યારથી જામશે અસલી વરસાદી માહોલ

Gujarat Monsoon 2026: સતત વધતા જતા ઉકળાટથી ગુજરાતના લોકોને હાલ તો રાહત મળે તેવી શક્યતા નથી. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ચોમાસાને મુંબઈ પહોંચતા હજુ સાત થી આઠ દિવસ લાગશે. મુંબઈ બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થતું હોય છે. એટલે ગુજરાત પહોંચતા ચોમાસાને હજુ વધુ સમય લાગી શકે છે. ગુજરાતમાં પ્રી-મોન્સૂનનો વરસાદ પણ જોઈએ એટલો નથી પડી રહ્યો.
હવામાન વિભાગે 2 દિવસ હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. પશ્ચિમના દરિયાકાંઠે 8 જૂનથી જ નૈઋત્યનું ચોમાસું ધીમું પડી ગયું. છે. બંગાળની ખાડીમાં કોઈ મજબૂત ડિપ્રેશન ન સક્રિય થવાને કારણે ચોમાસાની પ્રગતિ અટકી ગઈ છે, જેને લીધે ચાલુ વર્ષે વરસાદ માટે હજુ વધુ થોડા દિવસો રાહ જોવી પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. એમાં પણ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આ વર્ષનો જૂન મહિનો અત્યાર સુધી સૌથી ગરમ રહ્યો છે. જેથી લોકોની અકળામણમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન હજુ વધુ રાહ જોવી પડશે. દક્ષિણ પશ્ચિમનુ ચોમાસું હાલ મહારાષ્ટ્રમાં સ્થિર થઈ ગયું છે. આજથી 23 જૂન સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. તો બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. આ સાથે ગીરસોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગરમાં વરસાદની સંભાવના છે, તેમજ સુરત, તાપી, ભરૂચ, નવસારી, ડાંગ, વલસાડમાં આગાહી છે. તો આજે ગોંડલ, જૂનાગઢ, નવસારીમાં હળવો વરસાદ નોંધાયો હતો.
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાના વિલંબ પાછળના કારણો આપતાં જણાવ્યું છે કે ગરમીનો પ્રકોપ અને હવામાં ભેજનો અભાવ. અરબ સાગર સક્રિય ન થવાને કારણે ચોમાસું મુંબઈમાં જ અટકી ગયું છે. ગંગા અને યમુનાના મેદાનો હજુ સુધી જરૂરી પ્રમાણમાં ગરમ થયા નથી, જેથી વરસાદી સિસ્ટમ બની શકી નથી. અલ-નીનો અને વારંવાર આવતા પશ્ચિમી વિક્ષેપોને કારણે ચોમાસું ધીમું પડ્યું છે. આની સૌથી ગંભીર અસર સપ્ટેમ્બરમાં જોવા મળી શકે છે. જોકે, હાલ વાદળોનો સમૂહ આફ્રિકા તરફ છે જે જુલાઈમાં ભારત તરફ આવશે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, આગામી અઠવાડિયાના મધ્યથી વરસાદી માહોલ બરાબર જામશે. 20 જૂન સુધી રાજ્યમાં આંધી, વંટોળ અને ભારે પવન સાથે પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થશે. 22 અને 23 જૂને ચોમાસું ફરી સક્રિય થશે અને રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જુલાઈ મહિનામાં ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી અપેક્ષા છે. ચોમાસું ભલે મોડું થયું હોય, પણ 22 જૂનથી મેઘરાજા ગુજરાતમાં પોતાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરવા માટે તૈયાર છે, જેથી ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાને ગરમીથી મોટી રાહત મળશે.