/ગુજરાતમાં ક્યારે થશે ચોમાસાનું આગમન? આગામી 7 દિવસમાં વાતાવરણમાં આવશે પલટો, આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: દેશના 17 રાજ્યોમાં ચોમાસુ સક્રિય છે. જ્યારે ગુજરાત સિવાય બાકીના રાજ્યોમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી ચાલુ છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ પણ બીજા બે દિવસ સક્રિય રહેવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી અને અસહ્ય બફારા વચ્ચે હવામાન વિભાગે રાજ્યના નાગરિકો માટે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે.
હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. સાથે જ જણાવ્યું છે કે, નૈઋત્યનું ચોમાસું તીવ્ર ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે, જેને પગલે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચોમાસું હાલ મહારાષ્ટ્રથી લઈને બિહાર સુધી આગળ વધી ચૂક્યું છે.
IMD અનુસાર, ચોમાસુ બિહારમાં પણ પહોંચી ગયું છે. 4 જૂને કેરળમાં પ્રવેશ્યા બાદ ચોમાસાએ આઠ દિવસમાં 17 રાજ્યોને આવરી લીધા છે. જેમાં કેરળ, કર્ણાટક, ગોવા, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, મણિપુર, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, અરુણાચલ પ્રદેશ, મિઝોરમ, મેઘાલય, સિક્કિમ, પશ્ચિમ બંગાળ અને બિહાર સામેલ છે. 5 જુલાઈ સુધીમાં ચોમાસુ ઝારખંડ, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, લદ્દાખ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, ચંદીગઢ અને રાજસ્થાન પહોંચવાની ધારણા છે.
ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી અને બફારાનો પ્રકોપ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં 7 દિવસ મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ, દમણ, વાપી, દાદરાનગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હળવાથી માધ્યમ વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને 42 ડિગ્રી સુધી ગરમી પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાની પ્રક્રિયા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું છે કે, આ વર્ષે ચોમાસું તેની સામાન્ય ગતિથી ચાલતું નથી. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ચોમાસાની સિસ્ટમને નબળું પાડી રહ્યું છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, સામાન્ય રીતે 12-13 જૂન સુધીમાં મુંબઈ પહોંચતું ચોમાસું આ વખતે મોડું છે. મુંબઈમાં 18 જૂન પછી ચોમાસું રફ્તાર પકડશે. જ્યારે ગુજરાતમાં 23 થી 26 જૂન દરમિયાન ચોમાસું સત્તાવાર રીતે બેસી જવાની સંભાવના છે.
આ વર્ષે ચોમાસામાં લાંબી બ્રેક આવવાની શક્યતા વધુ છે. ચોમાસામાં ખેંચ આવવાના કારણે ખેડૂતોએ પાક બચાવવા માટે પિયતની અગાઉથી વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે. ચોમાસાના આગમન પહેલાં રાજ્યમાં ધૂળની ડમરીઓ અને આંધી-વંટોળનું પ્રમાણ વધી શકે છે. 23 થી 27 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, જેને કારણે કેટલાક નીચાણવાળા ભાગોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. દેશના કેટલાક ભાગોમાં આ વર્ષે 22 ટકા સુધી વરસાદની ઘટ રહી શકે છે. વિવિધ ભાગોમાં ચોમાસુ 86 થી 90 ટકા અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 92 ટકા સુધી રહેવાનો અંદાજ છે.