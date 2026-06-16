/આખરે અંબાલાલ સાચા પડ્યા! ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાયો, એકાએક ચોમાસાના વાદળો ગુમ, જાણો અંબાલાલની ડરામણી આગાહી!

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં જેની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે તે ચોમાસું હાલમાં ખોરંભે પડ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કેરળમાં સમયસર એન્ટ્રી કર્યા બાદ ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડી ગઈ છે, જેના કારણે ગુજરાત સહિત દેશના ૧૬ રાજ્યોમાં વરસાદ માટે હજુ વધુ રાહ જોવી પડશે. સેટેલાઇટ તસવીરોમાં પણ ચોમાસાના વાદળો ગાયબ દેખાઈ રહ્યા છે, જે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની ગતિ હાલમાં એકદમ નબળી પડી ગઈ છે. સોમવારની સેટેલાઇટ તસવીરો પર નજર કરીએ તો દેશના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાના વાદળો 'લાપતા' હોય તેમ ગાયબ જોવા મળ્યા છે. હવામાન વિભાગ (IMD) ના આંકડા અનુસાર 4 થી 15 જૂન વચ્ચે સામાન્ય વરસાદ 53.7 મિમી થવો જોઈતો હતો. પરંતુ હાલ નોંધાયેલો વાસ્તવિક વરસાદ માત્ર 19.2 મિમી. વરસાદમાં સામાન્ય કરતાં 64% ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. પશ્ચિમી જેટ સ્ટ્રીમના કારણે પૂર્વીય પવનો પર વિપરીત અસર પડતા વરસાદ ખેંચાયો છે. ચોમાસું મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને આંધ્ર પ્રદેશની આસપાસ તેમજ પૂર્વ ભારતમાં બિહાર અને ઝારખંડ પાસે અટકી ગયું છે.
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે ગરમીના અસહ્ય પ્રકોપ અને હવામાં ભેજના અભાવને કારણે વરસાદ ખેંચાયો છે. અરબ સાગર હાલ સક્રિય ન થવાને કારણે ચોમાસું મુંબઈમાં અટકી ગયું છે. અલ નીનોની સૌથી ગંભીર અસર સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જોવા મળી શકે છે, જે ચિંતાજનક છે. વાદળોનો સમૂહ હાલ આફ્રિકા તરફ છે, જે જુલાઈ માસમાં ભારત તરફ આવવાની શક્યતા છે. જો વેપાર વાયુઓ સાથ આપશે તો જ સારો વરસાદ થશે. જો આદ્રા નક્ષત્ર બપોરે બેસે તો ઘાસ ઓછું ઉગવાની શક્યતા રહે છે. તેમના મતે, 23 જૂન બાદ જ ગુજરાતમાં સારો અને સાર્વત્રિક વરસાદ આવી શકે છે.
રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે હવામાન વિભાગે આગામી 6 થી 7 દિવસ દરમિયાન છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 15 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી તેમજ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં આગામી 7 દિવસ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આગામી ત્રણ દિવસ બાદ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે. આ વરસાદ સ્થાનિક સ્તરે ભેજનું પ્રમાણ વધારશે, જેના કારણે વરસાદ પડ્યા બાદ પણ લોકોને અસહ્ય ઉકળાટ અને બફારાનો સામનો કરવો પડશે.
એક તરફ વરસાદ ખેંચાયો છે, તો બીજી તરફ ગરમી લોકોને અકળાવી રહી છે. અમદાવાદ અને ભાવનગરમાં સતત ત્રીજા દિવસે પણ તાપમાન 40 ડિગ્રીને પાર નોંધાયું છે. મુંબઈમાં 15 જૂન પછી ચોમાસું ફરી સક્રિય થવાની આશા છે, જેના કારણે 16 જૂન બાદ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સર્જાશે અને તેના લીધે ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિધિવત એન્ટ્રી થઈ શકે છે. ત્યાં સુધી નાગરિકોએ અસહ્ય ગરમી અને બફારાનો સામનો કરવો પડશે.