/ગુજરાતમાં ક્યારે શરૂ થશે ચોમાસું? અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી, આ વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા

Gujarat monsoon 2026: ચોમાસું સત્તાવાર રીતે ગુજરાતમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે, પરંતુ હજુ પણ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં અપેક્ષા મુજબ વરસાદ ન આવતાં ખેડૂતો અને નાગરિકો ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો કે, હવે આ પ્રતીક્ષાનો અંત નજીક છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ બંનેએ આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં ધમાકેદાર વરસાદી માહોલ જામવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.
હાલ પડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. મુંબઈમાં વરસી રહેલા આ પૂરજોશ વરસાદની અસર હવે ટૂંક જ સમયમાં ગુજરાતમાં પણ જોવા મળશે. રાજ્યમાં મેઘરાજાની વિધિવત અને મજબૂત દસ્તક થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આગામી દિવસોમાં બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ અને વધતા ભેજના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં ચોમાસાની ગતિવિધિ વધુ સક્રિય બનવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં બંગાળનો ઉપસાગર (Bay of Bengal) સક્રિય થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. આ સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે ત્યાંથી મોટા પ્રમાણમાં ભેજયુક્ત પવનો ગુજરાત તરફ આગળ વધશે, જે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલને વધુ વેગ આપશે. અંબાલાલ પટેલે લોકોને અને ખેડૂતોને હવામાનમાં થતા ફેરફારો પર સતત નજર રાખવાની સલાહ આપી છે. વરસાદની તીવ્રતા કેટલાક વિસ્તારોમાં વધુ હોઈ શકે છે, તેથી જરૂરી સાવચેતી રાખવી જરૂરી રહેશે.
બંગાળના ઉપસાગરમાંથી આવતા ભેજના કારણે ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ભેજવાળા પવનોના કારણે મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તેમજ મહિસાગર અને પંચમહાલના ભાગોમાં સારો વરસાદ થઈ શકે છે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના કેટલાક વિસ્તારોમાં મેઘરાજા રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે તેવી સંભાવના છે, જ્યાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ તૂટી પડી શકે છે. રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર અને આર્થિક પાટનગર અમદાવાદના જુદા-જુદા ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંથી લઈને સારો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય બનતા દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં આગામી સાત દિવસ દરમિયાન વરસાદી પ્રવૃત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. વાવણી કર્યા બાદ વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે આ આગાહી આશીર્વાદ સમાન સાબિત થઈ શકે છે. એકંદરે જોઈએ તો, આગામી સપ્તાહમાં મેઘરાજા ગુજરાતમાં પોતાની અસલી જમાવટ બોલાવવા જઈ રહ્યા છે, જેનાથી લોકોને અસહ્ય ગરમી અને ઉકળાટમાંથી મોટી રાહત મળશે.
અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર હાલ અલનીનોની અસરને કારણે રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળી રહ્યું છે. જોકે આગામી દિવસોમાં ધીમે ધીમે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધશે અને તેના કારણે વરસાદી સિસ્ટમ વધુ સક્રિય બનશે. રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં આગામી દિવસોમાં તબક્કાવાર વરસાદ શરૂ થશે. શરૂઆતમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાઈ શકે છે, પરંતુ 29 જૂનથી 7 જુલાઈ વચ્ચે વરસાદની ગતિવિધિમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે.
બંગાળનો ઉપસાગર સક્રિય બનવાની શક્યતા છે. આ સિસ્ટમના પ્રભાવને કારણે ગુજરાત તરફ ભેજયુક્ત પવનોનું પ્રમાણ વધશે, જેના કારણે વરસાદ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું થશે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા વધુ રહેશે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા જણાવ્યું કે ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડૂતો માટે વાવણીલાયક વરસાદ થવાની સંભાવના છે. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો માટે આ આગાહી રાહતરૂપ બની શકે છે.
જો આગાહી મુજબ વરસાદ થશે તો ખેતીની કામગીરીને વેગ મળશે. વરસાદની શક્યતા ધરાવતા જિલ્લાઓમાં મહીસાગર, પંચમહાલ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત રાજ્યના અન્ય કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે ક્યાંક સામાન્ય વરસાદ તો ક્યાંક ભારે અને અતિભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે.