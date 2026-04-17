મેષ સહિત 3ને રાશિને ક્યારે મળશે શનિની સાડાસાતીથી મુક્તિ ? જાણો તારીખ અને ખાસ ઉપાય

Sade Sati Relief Time: શનિની સાડાસાતીનું નામ સાંભળીને લોકો થોડા ગભરાઈ જાય છે. આનું કારણ એ છે કે તેનો સમયગાળો લાંબો છે. લગભગ સાડા સાત વર્ષ. પરંતુ સમય હંમેશા ખરાબ હોતો નથી. ઘણા લોકો માટે, આ સમયગાળો મહેનતનું ફળ પણ લાવે છે.
 

Updated:Apr 17, 2026, 05:28 PM IST

Sade Sati Relief Time: શનિની સાડાસાતી આ સમય દરમિયાન, વસ્તુઓ સરળતાથી આવતી નથી. થોડી ધીરજ અને સમજણ જરૂરી છે. હાલમાં, મેષ, કુંભ અને મીન રાશિ માટે સાડાસાતી અલગ અલગ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે. તેથી, ત્રણેય રાશિઓ માટે રાહતનો સમય પણ અલગ અલગ છે.  

મીન રાશિ: મીન રાશિમાં હજુ થોડો સમય બાકી છે. બીજો તબક્કો 3 જૂન, 2027ના રોજ શરૂ થશે, જેનો તેમના પર સૌથી વધુ પ્રભાવ હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે કામ, પૈસા અને માનસિક સંતુલન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. 8 ઓગસ્ટ, 2029ના રોજ શનિની પ્રગતિ સાથે, મીન રાશિને સાડાસાતીથી રાહતનો અનુભવ થશે.  

મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે સાડાસાતી 29 માર્ચ, 2025ના રોજ શરૂ થઈ હતી. આ તેનો પ્રથમ તબક્કો છે. શરૂઆતમાં, જીવનમાં ફેરફારો ઘણીવાર વધુ નોંધપાત્ર હોય છે, કામનું દબાણ, વધેલી જવાબદારીઓ અથવા થોડું અસ્થિર મન. આ રાશિના લોકો 31 મે, 2032ના રોજ શનિ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે સંપૂર્ણ રાહતનો અનુભવ કરશે. ત્યાં સુધીમાં, વસ્તુઓ ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ થશે, અને વ્યક્તિ મજબૂત બનશે.  

કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિ માટે સારા સમાચાર એ છે કે તેમનો સાડાસાતીનો છેલ્લો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે આ અંતિમ તબક્કો દરમિયાન રાહત અનુભવાય છે. 3 જૂન, 2027ના રોજ શનિ રાશિ બદલશે ત્યારે કુંભ રાશિ માટે સાડાસાતી સમાપ્ત થશે. આનો અર્થ એ છે કે રાહ જોવા માટે વધુ સમય રહેશે નહીં.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

